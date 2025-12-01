愛滋新感染有望創22年新低 疾管署邀變裝皇后嗨挺

（中央社記者陳婕翎台北1日電）今天是世界愛滋日，疾管署特別邀請變裝皇后演出，署長羅一鈞說，愛滋防治路上不只是擁抱與接納，要看見更多不同可能，預估今年新感染人數有望降至900人以下，創22年新低。

每年12月1日是世界愛滋日，今年主題是克服干擾，重塑愛滋防治應對。在一年一度的世界愛滋日記者會，衛生福利部疾病管制署大禮堂搭起秀場T台、打造紫光與霓虹球光影，灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果大秀曼妙舞姿，炒熱全場氣氛，公家機關彷彿變成大型「夜店」。

廣告 廣告

「我們在冷冰冰的公務機關裡搭起伸展台，就是希望讓更多人看到不一樣的疾管署。」疾管署長羅一鈞說，這次攜手合作的變裝皇后薔薇、漢娜及貝果，是去年赴總統府表演的變裝皇后妮妃雅的「瘋家女兒」，她們曾赴巴黎文化奧運、紐約百老匯，走出舒適圈而發光發熱。

羅一鈞認為，台灣社會在面對多元議題時不能再只是擁抱、接納，而是要看見更多不同的可能性，愛滋防治也是如此。根據疾管署統計，愛滋自我篩檢從去年1月至10月6.4萬人次，增加到今年同期的7.4萬人次，篩檢量能沒有減少，但新感染者人數明顯減少。

羅一鈞指出，截至今年11月新感染者人數約800多人，預估到年底新感染者人數有望少於900人，可能創下22年以來新低。雖然去年新感染者一度上升到1000例，但國內愛滋篩檢、追蹤、治療政策方向是正確的，因此新感染人數再度下降，將延續這個精神，強化預防、篩檢、追蹤、治療。

羅一鈞表示，公費PrEP（暴露愛滋病毒前預防性投藥）計畫收案人數目標，由今年8000人提升至明年9500人，經費約新台幣3.4億元，較今年增加4000萬元；明年起擴大推動愛滋指定醫療院所營造友善醫療服務，由今年21家增加至63家，盼明年新感染人數可再降低至800例以下，將以這個目標持續努力。

台灣愛滋病學會理事長盧柏樑提到，愛滋治療從過去必須吞服多種藥物，進步到現在只要每隔幾個月打一針即可，未來治療週期甚至還能再延長；此外，愛滋也已能透過藥物預防。正因為台灣擁有良好的治療方式與公衛政策，感染人數才能降到新低。

盧柏樑表示，今天前往疾管署的路上，在捷運車廂看到「U=U」的公益廣告，也就是推廣愛滋病毒量測不到等於傳不出去的正確認知。過去要在捷運上刊登愛滋相關廣告極為困難，如今改變讓他十分欣慰，減少迷思，社會就會更友善，愛滋防治才能做得更好。（編輯：張雅淨）1141201