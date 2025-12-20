愛滋病患成隨機砍人傷者! 衛福部:有疑慮可公費投藥

生活中心／綜合報導

遇到隨機砍人事件，已經夠倒楣，最新傳出有傷者居然是已通報並服藥控制的愛滋病感染者。衛福部下午緊急記者會證實，提醒在南西商圈，遭血液噴濺或砍傷且還沒就醫者，快就醫，把握72小時投藥黃金時間。但也說由於病毒量低到測不到，感染風險降到「實質上等於零」。

總統賴清德，一早來到台大醫院，探視往生者家屬及傷者，行政院長卓榮泰：「（傷者）先生在陪伴她。」行政院長卓榮泰同一天也到醫院關心傷者情形。傷者慶幸生還，不過現在也出現隱憂，衛福部長和台北市衛生局大動作開記者會。衛福部長石崇良：「意外地發現有一名受傷的民眾，是HIV也就是愛滋病毒的感染者。」

總統賴清德探視台大醫院傷者。（圖／民視新聞）





原來11傷者中，1人是HIV愛滋病毒感染者，目前已通報，也正在服藥穩定控制當中，衛福部提醒無差別攻擊事件中，需留意愛滋風險民眾，包括遭砍傷，以及血液暴露到傷口或黏膜的人士要特別當心即可，不過外界擔心兇嫌持同一把刀砍人，或是民眾救治傷者時身上沾染血液，可能也染上愛滋，但疾管署說感染風險極低。疾管署長羅一鈞：「是長期服藥控制穩定，病毒量都屬於測不到的範圍，經過預防性投藥之後，可以再進一步把感染風險，降到實質上就是等於零，目前所做的都是可能，萬分之一不到的機率，在做的一些預防措施。」





愛滋病患成隨機砍人傷者! 衛福部:有疑慮可專案投藥

台北市衛生局長黃建華和衛福部長石崇良一同開記者會。（圖／民視新聞）





疾管署以2006年柏林連續傷人事件為例，當時傷患33人出現一名HIV感染者1人，共31人投藥，後續也沒有任何一人染上HIV，任何有疑慮的民眾可24小時全年無休1922防疫專線，一旦就醫投藥完成後，感染機率會降低為零，也呼籲民眾不要肉搜傷者，避免觸法也避免增加傷者壓力。

