愛滋病毒感染者被張文砍傷 醫師曝其他傷者風險：關鍵72小時這樣做

台北市鬧區19日一夜驚魂，27歲嫌犯張文先是在台北車站捷運M7出口投擲煙霧彈後，前往中山站南西誠品商圈無差別式殺人，最終於百貨頂樓墜樓身亡，造成包含他在內4死、6人輕重傷的慘劇。值得注意的是，衛福部今（20）日召開記者會說明，張文隨機襲擊的一名受害者為穩定控制的HIV（愛滋病毒）感染者，對於案發現場可能受到影響的民眾，疾管署已成立諮詢和公費投藥專案。對此，醫師蘇一峰今也在臉書談及感染的可能性。

北捷台北車站、中山站19日晚間發生隨機殺人事件後，今（20）日上午11時，警政署舉行「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，總統賴清德、行政院長卓榮泰、台北市長蔣萬安均出席。另外，由於張文犯案時全副武裝，加之住處藏有大批汽油彈，明顯為預謀犯案，其犯案動機備受關注外，當天因逢小周末，人潮眾多，事發時現場一片混亂，不少人至今仍心有餘悸，而案發的​誠品南西店今也宣布暫停營業一日。

總統賴清德（右）、行政院長卓榮泰（中）、台北市長蔣萬安（左）20日至警政署聽取「1219北捷隨機襲擊事件」專案報告。（顏麟宇攝）

衛福部：受傷或接觸 血液、 黏膜應接受評估

值得注意的是，衛福部長石崇良今公布，據醫院及衛生局掌握，其中一名遭襲擊受傷的民眾為「已通報並服藥穩定控制」的HIV感染者，由於有其他可能因凶器或血液噴濺接觸傷口或黏膜的民眾，疾管署已成立諮詢和公費投藥專案，並與台北市衛生局共同協助受影響民眾。疾管署說明，案發時正在現場有遭砍傷或接觸血液、黏膜（如眼睛）尚未就醫者，應撥打1922防疫專線進行評估；此外，已因此事住院的傷患，北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險。

疾管署特別強調，因血液接觸感染HIV機率可能低於萬分之一，投藥後更能降低至零，受影響民眾不用過度擔心。蘇一峰也幫忙歸納衛福部記者會重點，首先是隨機殺人案一名受害者是愛滋病毒感染者，本身有規律服藥，病毒量很低了； 後續被砍傷的人，都應該在72小時內預防使用愛滋病藥物，若有使用藥物，後續感染機會很小；傷者愛滋感染後續追蹤時間則不一定，可能是3到6個月或者更久。

