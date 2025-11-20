愛滋病治療新選擇：長效針劑讓生活更自在

作者 / 張中維藥師





然而，傳統每日口服藥物治療對某些感染者而言仍存挑戰，例如：忘記服藥、因擔心疾病曝光而不敢攜帶藥物，或心理上每日被「提醒」自己是感染者的壓力。愛滋病長效針劑的出現，為患者提供另一種更彈性的治療選擇。

什麼是愛滋病長效針劑？每兩個月打一針就能穩定控制病毒

目前台灣已通過健保給付的長效型HIV治療針劑組合成分為 Cabotegravir + Rilpivirine。兩者皆為長效肌肉注射劑型，能在體內緩慢釋放藥效，維持對病毒的抑制力。





愛滋病長效針劑的治療療程，第一個月與第二個月需各施打一次長效型注射劑，包含 Cabotegravir（600毫克）與 Rilpivirine（900毫克），藉此快速建立體內穩定藥物濃度。從第三次注射起（約第四個月），即可進入維持期，每兩個月定期注射一次相同劑量的藥物，無需每日服藥。

國際研究支持：三年追蹤證實安全有效

根據發表於《Clinical Infectious Diseases》的ATLAS-2M臨床試驗研究顯示，將超過千名受試者分為每月注射與每兩月注射兩組，長達152週追蹤後發現：

每兩月注射組有87%仍維持病毒量低於50 copies/mL

治療失敗比例低（2.3%）

多數受試者對兩月一次注射的治療方式表示偏好

未發現新的安全風險，副作用主要為輕微的注射部位不適

此結果進一步確認長效針劑在臨床上的耐受性與穩定性。

長效針劑與口服藥治療該怎麼選？

在選擇HIV治療方式時，長效針劑並非適用於所有感染者，需經醫師評估是否符合使用條件。適合使用者通常需已透過口服藥物達到病毒抑制（HIV-1 RNA