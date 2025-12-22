愛滋病防治 紅絲帶二十年

台灣從發現第一例，愛滋病患至今(2025)年，已經超過40年，以每年新增愛滋感染人數來看，以10-15%下降趨勢，顯示著抵禦病毒有成。但在成功底下，卻也觀察到年輕族群是占大多數，有公衛團體，透過年輕人視角製作歌曲，希望能引起共鳴，也是新世代的衛教教材，而紅絲帶基金會，致力愛滋病防治，尤其校園，更是著重的一環，今天特別透過20周年記者會，集結民間組織、政府站出來呼籲，除了要持續降低感染率，也期待消彌社會，對愛滋病的負面印象。

「對愛滋最傳統的印象，世紀黑死病，現在我要請署長請翻牌。」

廣告 廣告

手中的看板象徵著，40年來台灣對抗愛滋病感染以及消除刻板印象的努力，而在2025年，愛滋病個案，也會低於900例，是2003年以來的新低。

紅絲帶基金會董事長 涂醒哲：「刪除漠視 刪除恐懼 ，刪除排斥 歧視，這樣子的話 才能夠讓這個病人 ，感染者敢出來，敢出來的話 他就會做一些保護措施，就比較不會去傳染給別人。」

紅絲帶基金會，20年來，深入校園宣導愛滋防治觀念，也持續追蹤疾病變化，每年新增愛滋感染人數，以10-15%的下降趨勢，但卻發現年輕族群、尤其20歲到30歲占大部分，成為不可忽視的警訊。

台灣公衛學生聯合會理事長 黃序立：「不同的年齡層之間，這個感染人數的比例，其實一直都是差不多差不多的，所以以青年來說的話，其實大概近五年來，大概都是在15%-25%這個之間，20%上下 這樣子的一個比例，因此我們就想到 ，是不是有可能，我們有自己的這個世代的語言，這個世代的方法。」

「當星星和月亮熄滅之後，平穩的呼吸陪著我 。」

從年輕世代著手，透過音樂，成為貼近生活的教材，加上政府、民間攜手呼籲，希望共同加入，愛滋防治與性病防治的行列。

疾管署長 羅一鈞：「(事前預防投藥)增加1500名，的這樣的一個名額，來提供民眾來公費使用，那另外在這個平權的部分，希望在明年度可以就是來擴大，我們這個外籍人士，來接受愛滋感染 公費治療的對象，初步可能會先從兒少，以及就是說這個有永久居留證的，外籍感染者朋友來開始。」

愛滋病透過定期服藥，就能有效控制，測不到病毒，就代表不會傳染，未來有更多醫療資源投入，除了翻轉民眾恐懼、也讓患者有更好的照護。

更多 大愛新聞 報導：

樹皮枝葉蛻變重生 創作展現生命歷程

北.宜天氣偏涼 其他地區溫差大

