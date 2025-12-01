愛滋防治指標達92-96-95 新北衛生局籲定期篩檢

cnews204251201a04

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

12月1日為「世界愛滋病日」，依據疾病管制署統計資料，今年截至10月，新北市新增愛滋病毒感染計149例，較去年同期的179例，下降了16.76%，以25至49歲為主。新北市衛生局呼籲，只要發生風險性行為，都應該定期篩檢，確認自身健康狀態。愛滋病如同「慢性病」，只要穩定接受抗病毒藥物治療，多數感染者體內病毒量，能控制到「測不到（Undetectable）」，進而達到「不具傳染力（Untransmittable）」的「U=U」狀態，能和一般人一樣正常生活工作。

衛生局表示，新北市去年愛滋防治指標達「92-96-95」：也就是92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，已優於全球平均的「87-89-94」，顯見新北愛滋防治成效。但估計約有8% 感染者，未知自身感染狀態，由於感染愛滋病毒，初期無明顯症狀，而且潛伏期長不易察覺。因此透過定期篩檢，方能提早確認自身健康狀況。

衛生局表示，新北市今年截至11月底，提供愛滋篩檢服務超過8.3萬人次，相較去年同期增長了9.2%，其中初篩陽性167人次。也提醒有性行為者，至少進行1次愛滋篩檢；有不安全性行為者，每年至少進行1次篩檢；若有感染風險行為，如感染性病、多重性伴侶、使用成癮性藥物、與人共用針具或稀釋液等，或性伴侶有任一情形者，建議每3至6個月篩檢1次，以達早期發現、早期治療，照顧自己也保護身邊的人。

衛生局提醒，面對Z世代日益增長的愛滋匿名諮詢需求，新北市提供多元篩檢管道，便利民眾選擇篩檢場域，包括結合醫療及民間力量深入社區、校園推廣衛教與匿名篩檢服務、拓展多元化愛滋篩檢管道，並建立愛滋友善醫療環境，打造隱密、安全的檢測環境。

另外，還特別設立「愛滋諮詢及快易篩預約專線：0800-001069（服務時間週一至週五上班時間），透過電話約定時間、地點提供篩檢服務，或透過網路購買愛滋自我篩檢試劑，在家自行檢測。

照片來源：新北市府提供

