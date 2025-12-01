愛滋防治有成 病例創22年新低！ 疾管署:明年拚800人以下

疾管署今日（1）舉辦114年世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會。疾管署提供



台灣愛滋防治成效亮眼！疾管署今（1）日公布最新統計及預估數字，今年截至11月，新增感染人數約800人出頭，估計今年新增愛滋感染人數將低於900人，創22年新低。疾管署署長羅一鈞表示，歸功於篩檢跟追蹤、治療策略奏效，今年也將加強防治力道，目標明年要讓新增感染人數一口氣降到800人以下。

疾管署今日為響應聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）世界愛滋日主題「Overcoming disruption, transforming the AIDS response」，舉辦今年世界愛滋日「突破迷思 愛不迷失」記者會，由疾管署長羅一鈞，副署長林明誠、台灣愛滋病學會理事長盧柏樑、愛滋病防治及感染者權益保障會委員與愛滋防治相關民間團體等共同出席。

疾管署指出，我國愛滋疫情自107年起整體呈下降趨勢，今年截至10月新增感染數為744人，較113年同期833人減少89人，下降11%；另根據統計，我國113年愛滋防治成效指標達「92-96-95」，即92%感染者知道自己感染，96%已知感染者接受治療，以及95%接受治療者病毒量成功抑制，優於全球平均「87-89-94」，顯見我國愛滋防治之成效。

羅一鈞指出，統計到11月底，新增感染人數約800出頭，預估今年總體將低於900人，為22年來最低，較去年下降15％左右。明年目標新增感染人數降至800人，公費「PrEP」（暴露愛滋病毒前預防性投藥）也將從8000擴大至9500人次，全台友善醫療院所也將由21家增加到63家。

疾管署提醒，應落實安全性行為（正確使用保險套及水性潤滑液），以有效預防愛滋等性病。雖然我國愛滋防治成效顯著，但仍有約8％感染者未知自身感染狀態，鼓勵民眾藉由多元篩檢管道定期篩檢，包括愛滋自我篩檢、匿名篩檢服務。

為鼓勵民眾進行愛滋篩檢，疾管署表示自即日起至今年12月31日辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，活動期間民眾於疾管署自我篩檢網站（https://hiva.cdc.gov.tw/Selftest/）購買愛滋自我篩檢試劑，可享免45元物流費之優惠（如使用免費試劑電子兌換券者，則仍需支付物流費）。

此外，疾管署自今年7月起啟動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢服務，同時提供24歲（含）以下年輕族群及學生免費快速梅毒篩檢。

疾管署將持續結合政府及各界資源，共同推動愛滋防治與去歧視工作，建構友善環境，促進健康平權，期盼達成聯合國愛滋規劃署「95-95-95」目標，及全球愛滋防治愛滋3零（零新增、零死亡、零歧視）願景，邁向消除愛滋的目標。

