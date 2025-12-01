愛滋防治有效！創22年新低 羅一鈞：明年新增感染數要降到800人以下

疾管署持續鼓勵民眾落實安全性行為，正確使用保險套及水性潤滑液，並善用多元的篩檢管道定期篩檢，示意圖。（pixabay提供）

疾病管制署今（1日）響應聯合國愛滋規劃署（UNAIDS）的世界愛滋日主題「Overcoming disruption, transforming the AIDS response」，在「突破迷思 愛不迷失」記者會上，由署長羅一鈞宣布，台灣在愛滋防治上的努力已經看見顯著成果。羅一鈞署長指出，我國愛滋疫情自107年起整體呈下降趨勢，特別是今年的新增感染人數創下22年來新低。統計至今年11月底，新增感染人數約800多人，預估全年將低於900人，這歸功於篩檢、追蹤和治療策略的奏效。疾管署將持續加強防治力道，並設定了明確的目標：力拚明年新增感染人數要降到800人以下。

防治成效方面，台灣表現優於全球平均。我國113年愛滋防治成效指標已達到「92-96-95」，這代表有92%的感染者知道自己受感染，其中96%的已知感染者接受治療，而接受治療者中更有95%的人成功抑制了病毒量。這項數據比起全球平均的「87-89-94」更為出色，顯見國內愛滋防治的成效卓著。記者會中也特別強調了「U=U（病毒量測不到＝傳不出去）」的核心理念，希望藉此提升大眾對愛滋防治的正確認知。

為了響應世界愛滋日的主題，記者會上特別邀請了灣島變裝皇后薔薇、漢娜及貝果進行開場表演。疾管署期望透過變裝皇后大膽且多元包容的形象，協助社會大眾消除對愛滋既有的迷思與歧視，彰顯包容與尊重的價值。記者會尾聲，臺灣公衛學生聯合會的學生代表以中、英、日三語獻唱了HIV公益歌曲《一樣 As Usual》，期望透過音樂跨越隔閡，展現對健康平權的支持。

雖然台灣愛滋防治成效顯著，但仍有約8%的感染者並不知道自身感染狀態。因此，疾管署持續鼓勵民眾落實安全性行為，正確使用保險套及水性潤滑液，並善用多元的篩檢管道定期篩檢。

目前，疾管署正在辦理愛滋自我篩檢試劑免運費活動，從即日起至今年12月31日，民眾在疾管署自我篩檢網站購買試劑可享免45元物流費的優惠。此外，疾管署自今年7月起也啟動了「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國一站式匿名篩檢醫院提供匿名、友善及專業的性病諮詢，同時針對24歲（含）以下年輕族群及學生提供免費快速梅毒篩檢。

疾管署承諾將持續結合政府及各界資源，共同推動愛滋防治與去歧視工作，朝向聯合國愛滋規劃署「95-95-95」的目標，以及全球「愛滋3零」（零新增、零死亡、零歧視）的願景邁進。

