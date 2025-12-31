愛滋降、梅毒升！年輕族群感染率增9% 明年擴大「79 家醫院」未滿24歲免費快篩





【NOW健康 編輯部／整理報導】今年愛滋新增感染人數應低於900人，防治已見成效，但梅毒疫情卻不降反升，今年累積新增個案達9072例，以15至24歲年輕族群增幅最為明顯。疾管署宣布，明年擴大辦理「性病匿名諮詢」、「年輕族群（學生或24歲以下）免費梅毒快篩」，未滿24歲者可在全國79醫院免費篩檢。





▲梅毒全年齡2020至2025年11月確定病例數趨勢（依年齡層）。（圖／疾管署提供）



年輕族群梅毒感染逆勢增長9% 早期無症狀與複合感染成防治死角



疾管署統計，今年截至11月30日全國性傳染病病例數幾乎均成下降趨勢，愛滋病毒感染新增810例，淋病5873例，皆低於去年同期（918例、7077例）。相較之下，梅毒感染有逐年升高態勢，今年至少新增9072例，高於去年同期8894例。

值得重視的是，15至24歲年輕族群感染梅毒的上升趨勢最為明顯，今年1至11月新增1722例，較去年同期1587例，上升9%。疾管署慢性傳染病組副組長詹珮君表示，許多青少年、年輕人與人發生不安全性行為，感染梅毒，因早期症狀輕微，甚至沒有症狀，而延遲就醫；另有不少個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗又同時感染愛滋病毒或梅毒。





▲淋病全年齡2020至2025年11月確定病例數趨勢（依年齡層）。（圖／疾管署提供）



明年擴大79家醫院免費快篩 30分鐘知結果搭配匿名諮詢守護隱私



為提升國人性傳染病防治認知、提升篩檢可近性，疾管署於今年7月1日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，全國14家醫院提供年輕族群一對一、個人化等匿名諮詢服務，民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私。



有鑑於年輕梅毒感染人數持續上升，疾管署宣布，明年起擴大篩檢服務，醫事機構擴增至79家，24歲（含）以下年輕族群或學生均可到院免費接受「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內即可得知結果，若初步篩檢結果為陽性，補助當次就醫部分負擔及掛號費，以期及早診斷與治療。





▲HIV全年齡2020至2025年11月確定病例數趨勢（依年齡層）。（圖／疾管署提供）



梅毒初篩陽性率達2%！女性感染風險高 恐致組織沾黏與不孕



疾管署預估，該項計畫將可提供1萬人次梅毒篩檢服務，相關醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」（http://gov.tw/22y）專區查詢。



詹珮君表示，今年7月至11月，匿名諮詢服務計提供1455人次，其中以詢問性傳染病相關問題，例如性病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等最多；另提供2157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2%，共有42個陽性個案，其中14人為通報舊案，28人為新發現個案，已轉介就醫治療。



詹佩君指出，年輕族群對於相關醫療知識及衛教背景相對薄弱，加上早期梅毒幾無症狀，呼籲有過不安全性行為者及早篩檢。受於生理結構影響，女性如果感染性病，易使性器官發炎、組織沾黏，引發慢性腹痛，增加不孕風險，更應提高警覺。





▲梅毒快篩試劑。（圖／疾管署提供）



# 首圖來源／Freepik



