愛滋、淋病下降！梅毒略升2%、破9千例 疾管署：明年擴大篩檢

疾管署今（30）日公布最新性傳染病統計，今年愛滋與淋病病例下降，但梅毒卻出現上升趨勢，較去年同期略升2%，其中「15至24歲」年輕族群增幅最明顯，截至11月底新增1722例。疾管署指出，梅毒早期症狀不明顯，容易被忽略，宣布明年擴大針對年輕族群的性傳染病匿名諮詢及篩檢服務，提供1萬人次梅毒篩檢服務。

疾管署統計，今年截至11月30日全國性傳染病病例數，新增愛滋病毒感染810例、淋病5,873例，皆較去年同期分別下降12%與17%；而梅毒新增9,072例，較去年同期略升2%。其中15至24歲年輕族群上升較明顯，今年1至11月新增1,722例，較去年同期上升9%。

疾管署進一步說明，臨床上常見個案不安全性行為感染後，因症狀輕微或沒有症狀，而延遲就醫；也有個案在確診單一性傳染病後，進一步檢驗才發現同時感染愛滋病毒或梅毒等情形，愛滋病毒、梅毒及淋病等性傳染病具有相同的主要傳播途徑，均與不安全性行為有關，去標籤化有助於早期診斷及治療、減少社區傳播，建議可同步接受愛滋病毒及其他性傳染病檢驗，及早發現潛在感染及時治療。

疾管署表示，為提升國人性傳染病防治知能及提升篩檢可近性，自今年7月1日起推動「性傳染病匿名諮詢服務」，由全國14家醫院，提供民眾一對一、個人化匿名諮詢服務，民眾可透過電話、E-mail或LINE@等多元管道進行諮詢，對話內容均嚴格保密，確保個人隱私。此外，除既有免費愛滋匿名篩檢服務外，明年更擴大至79家醫事機構，針對24歲（含）以下年輕族群或學生提供「免費梅毒快速篩檢服務」，30分鐘內可獲得結果，若初步篩檢結果為陽性，亦補助當次就醫部分負擔及掛號費，以利及早診斷與治療。

疾管署指出，今年7月至11月，匿名諮詢服務計提供1,455人次，其中以詢問性傳染病相關問題，例如性病相關知識、篩檢、症狀或治療諮詢等最多；以及提供2,157人次梅毒快篩服務，初篩陽性率約2%，陽性個案皆已完成轉介就醫治療。明年除有104家匿名愛滋篩檢服務院所，其中針對24歲（含）以下年輕族群或學生梅毒快速篩檢服務，由原18家擴大推動至79家醫療院所加入提供服務，並預計可提供10,000人次梅毒篩檢服務，醫事機構名單可至疾管署全球資訊網「性傳染病匿名諮詢與篩檢」(http://gov.tw/22y)專區查詢。

疾管署強調，只要曾有不安全性行為，包括陰道交、口交或肛交，就有可能感染性傳染病。預防性傳染病最重要的措施包括：性行為全程正確使用保險套並搭配水性潤滑液；有不安全性行為者，定期篩檢及早就醫診斷及早治療，很重要的是要提醒配偶或性伴侶也接受檢驗及治療，避免「乒乓感染」（即伴侶間相互傳染，導致感染反覆發生），多管齊下才能有效的預防感染性傳染病。

此外，民眾亦可透過疾管署愛滋自我篩檢網站，以網路訂購、超商取貨付款方式，於全國超商取得愛滋自我篩檢試劑；或至合作民間團體、衛生局等576個實體服務點，及98臺自動服務機購買試劑，在合適場所自行篩檢。匿名上網完成登錄篩檢結果，還可獲得免費試劑電子兌換券1張，可自用或轉贈親友使用。疾管署呼籲，性傳染病可預防、可治療，關鍵在於正確防護與定期篩檢。

