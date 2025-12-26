愛潑斯坦文件發現新檔案 特朗普再度撇清關系

（德國之聲中文網）美國司法部在社交平台X上的聲明，紐約南區聯邦檢察官辦公室和聯邦調查局（FBI）“發現了超過一百萬份可能與愛潑斯坦案件相關的文件”。律師們正“晝夜不停”地審查這些文件，並按照法律要求對受害者信息進行遮蔽處理。

司法部表示，這些文件將“盡快公開”，但鑑於材料量巨大，“可能還需要幾周時間”。根據《愛潑斯坦檔案透明法案》，所有愛潑斯坦相關檔案原定應在12月19日前公開。

廣告 廣告

這項法案於11月幾乎獲得國會一致通過，並由美國總統特朗普簽署。然而，司法部並未遵守這一截止日期。司法部副部長布蘭奇（Todd Blanche）解釋稱，延遲的原因是需要仔細從檔案中遮擋愛潑斯坦受害者的身份信息。

對此，反對黨民主黨則指責特朗普政府違反法律。美國參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，這是掩蓋行為。舒默表示，美國民眾有權知道到底隱瞞了什麼，以及原因何在。

關系網龐大的愛潑斯坦

愛潑斯坦案件長期以來伴隨著各種猜測，因此近年來公眾對檔案公開的壓力不斷增加。他被指控性侵上千名少女和女性，部分案件與知名人士相關。克林頓、特朗普、安德魯王子、邁克爾·傑克遜 --文件中涉及的名人名單很長。這位活躍於上層社會的富豪，於2019年在紐約監獄牢房中身亡，官方稱愛潑斯坦是自殺身亡。

最近新公開的檔案中，包括一封據稱是愛潑斯坦寫的信，信中稱特朗普喜歡“猥褻”年輕、漂亮的女孩。美國司法部稱該信件為“偽造”，並警告不要相信針對總統的“不實”指控。特朗普本人最近再次淡化了自己與愛潑斯坦事件的關聯，他對記者表示：“大家都和這個人有交情。”

迄今為止，特朗普政府公布的愛潑斯坦檔案照片中，多次出現了美國前總統克林頓的身影。此外，照片中還包括其他被視為“左翼”的知名人士，例如導演伍迪·艾倫、以及微軟創始人比爾·蓋茨。不過，在這些案例中並未發現任何構成刑事犯罪的行為。



DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。



作者: Hans-Andreas Ziegler