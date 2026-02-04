愛潑斯坦文件：最新曝光資料到底還涉及哪些名人？他們如何回應？
在美國政府公佈了數百萬份關於已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查新文件後，與這位聲名狼藉的金融家有聯繫的人，包括全球一些最富有、最具權勢的人的名單又再加長。
最新一批「愛潑斯坦文件」於1月30日公佈，當中包含300萬頁文件、18萬張圖像、2000段影片，以及包括理查・布蘭森（Richard Branson）、比爾・蓋茨（Bill Gates）、馬斯克（Elon Musk）在內的知名人士。
目前沒有跡象顯示文件中出現的這些名字與任何不當行為有關。過往文件中被提及的人士，許多人已否認與愛潑斯坦存在任何不當關係。
這批文件的公佈時間，距離《愛潑斯坦文件透明法案》（Epstein Files Transparency Act）所規定的期限已過數週。該法案由美國總統特朗普（Donald Trump）2025年11 月簽署成為法律，要求全面公開所有與愛潑斯坦相關的文件。
美國民主黨議員及部分共和黨議員表示，特朗普政府仍未完全履行義務，仍扣留部分文件。
以下為最新公佈的文件中所提及的一些人士。
馬斯克
文件內容包括愛潑斯坦與科技億萬富豪馬斯克之間的電子郵件往來，內容涉及愛潑斯坦似乎正在替馬斯克安排的旅遊計劃。儘管如此，馬斯克曾表示他從未造訪過愛潑斯坦的私人島嶼。
2012年11月，馬斯克在一封電子郵件中寫道：「哪一天／哪一晚會是你島上最瘋狂的派對？」
同年12月的另一封郵件中，他寫道：「我真的很想去聖巴茲或其他地方的派對放鬆一下。」他還補充說，「平靜的島嶼體驗」正好與他當下的需求相反。
最新回應：馬斯克1月在X上發文，表示他知道這些電郵可能會被用來「抹黑我的名聲」，但他更關心的是那些「與愛潑斯坦一起犯下嚴重罪行的人」是否會受到起訴。
比爾・蓋茨
2013年7月18日的兩封看似由愛潑斯坦起草的電郵，但目前尚不清楚它們是否真實，是否曾寄給微軟共同創辦人比爾・蓋茨。
其中一封電郵以比爾與美琳達・蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）的「辭職信」形式寫成，內容抱怨必須為蓋茨取得藥物，以「處理與俄羅斯女孩發生性行為後的後果」。
另一封以「親愛的比爾」開頭的郵件，抱怨蓋茨結束了彼此的友誼，並聲稱蓋茨曾試圖隱瞞性病，包括隱瞞當時的妻子美琳達。
在接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時，蓋茨前妻美琳達表示，這批文件的公開重新喚起她對婚姻困境的記憶。
她說：「我能夠帶著自己的悲傷，看著那些年輕女孩，心想：天啊，這些女孩當時怎麼會遭遇這樣的事情？」
「至少對我而言，我已經能夠重新開始自己的生活，我希望那些如今已成年的女性能得到某種正義。」
最新回應：蓋茨的發言人向BBC表示：「這些來自一個確定的、心懷怨恨的說謊者的指控，絕對荒謬且完全不實。」
特朗普
在最新公佈的文件中，美國總統的名字被提及數百次，其中包括美國聯邦調查局（FBI）去年整理的一份清單，列出來電者透過民眾打進威脅行動中心（Threat Operation Center）舉報熱線對特朗普所作的指控。
其中許多指控似乎基於該機構收到未經查證的舉報，且沒有任何佐證。
清單內容包括多項針對特朗普、愛潑斯坦及其他高知名度人士的性侵指控。
最新回應：特朗普始終否認與愛潑斯坦有任何不當行為，並表示自己已在數十年前與愛潑斯坦斷絕往來。此外，愛潑斯坦案的受害者也從未對特朗普提出任何犯罪指控。
安德魯・蒙巴頓・溫莎
在最新公布的愛潑斯坦文件中，也包含數張似乎顯示安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）四肢著地、跪在地上，並位於一名躺在地上的女性身上的照片。
在其中兩張照片中，這位前王子被拍到觸碰該名身份不明、全身衣著完整的女性的腹部。另一張照片則顯示他直視鏡頭。
這些照片未附上任何背景說明，目前也不清楚拍攝的時間與地點。
最新回應：BBC 新聞已聯絡蒙巴頓・溫莎尋求置評。他一再否認曾有任何不當行為。
理查・布蘭森
英國維珍集團創辦人理查・布蘭森（Richard Branson）的名字在文件中出現了數百次。
在2013年的一段郵件往來中，愛潑斯坦感謝布蘭森近期的款待與公關建議，布蘭森則回覆說很高興見到他，並補充：「你只要來到附近，隨時都很樂意再見面。只要你帶上你的『女眷團』就好！」
維珍集團（Virgin Group）澄清，「女眷團」（harem）指的是愛潑斯坦團隊中的三名成年成員。
最新回應：維珍集團在給BBC的聲明中表示，布蘭森與愛潑斯坦的接觸「僅限於12年前的少數幾次，且都是在團體或商務場合，例如慈善網球活動」。
聲明補充說：「當愛潑斯坦提出慈善捐款時，布蘭森夫婦要求團隊在接受捐款前進行盡職調查，而調查結果發現了嚴重指控。」
「基於盡職調查的發現，維珍聯合並未接受該筆捐款，而理查與瓊（Joan）也決定不再與愛潑斯坦見面或聯絡。若當時掌握完整資訊，雙方本來就不會有任何接觸——理查認為愛潑斯坦的行為令人憎惡，並支持讓其眾多受害者獲得正義。」
莎拉・弗格森
安德魯・蒙巴頓・溫莎的前妻、外界慣稱「弗格」（Fergie）的莎拉・弗格森（Sarah Ferguson），似乎也在多封電郵中被提及，其中部分電郵是在愛潑斯坦仍處於居家監禁期間往來的。
一封被認為屬於愛潑斯坦的帳戶所發出的電郵寫道：「我想弗格現在可以說，我不是戀童癖。」
在2009年4月的另一段電郵往來中，邀請愛潑斯坦一起喝茶，內容包括：「我親愛、傑出又特別的朋友傑佛里。你是傳奇，我為你感到驕傲。」
最新回應：這些電郵並未顯示任何不當行為。BBC 已聯絡弗格森以尋求回應。
曼德爾森勛爵
根據此次公布的文件中的銀行帳單顯示，愛潑斯坦曾向與曼德爾森勳爵（Lord Mandelson）相關帳戶支付75,000 美元（約55,000 英鎊），其中包括支付給他的伴侶雷納爾多・阿維拉・達席爾瓦（Reinaldo Avila da Silva）。
倫敦都會警察已就指控曼德爾森向愛潑斯坦提供具市場敏感性的資訊一事展開刑事調查。
2009年，在愛潑斯坦承認招攬未成年人賣淫一年後，達席爾瓦發了一封電子郵件，詢問「你能幫我做點什麼」。
愛潑斯坦回覆說：「我會立即匯出你貸款的金額。」
另一段電郵往來則顯示，愛潑斯坦似乎在安排曼德爾森入住他位於紐約的一處公寓，愛潑斯坦在信中寫道：「很高興能招待你，也很遺憾我不在那裡。」
最新回應：曼德爾森勳爵表示，他將從上議院請辭。週日，曼德爾森再次表達對「曾與愛潑斯坦相識」及在愛潑斯坦被定罪後仍與其保持接觸感到遺憾。他告訴BBC，自己「從未對（愛潑斯坦的）罪行負有責任，也未曾參與其中。和其他人一樣，我是在他死後才得知他的真正面目。」
他尚未回應洩露文件的相關指控，但BBC獲悉，他仍堅稱自己沒有任何犯罪行為，堅稱沒有因個人利益而行事。他主張自己在2008年全球金融危機期間尋求愛潑斯坦的專業意見，是出於國家利益考量。
史蒂夫·班農
文件中還包含數千則訊息，似乎是已故被定罪的愛潑斯坦與特朗普前高級顧問史蒂夫・班農（Steve Bannon）之間的往來。
大多數訊息是在2018年與2019年之間發出，當時班農已離開特朗普第一任政府，並正在愛潑斯坦死前，為他製作一部紀錄片。
其中一段信息往來顯示，班農似乎正與愛潑斯坦討論如何改變外界對其過往罪行的敘事，並建議「首先我們需要反擊那些謊言」以及「重建你作為慈善家的形象」。
最新回應：班農未被指控有任何不當行為。他沒有回應BBC的置評要求。
米洛斯拉夫・拉契亞克
2018年10 月，時任斯洛伐克外長的米洛斯拉夫・拉契亞克（Miroslav Lajčák）與愛潑斯坦的一段簡訊往來，似乎顯示兩人正在就女孩與外交等話題交換訊息。
在愛潑斯坦傳送一張無法於紀錄中看到的圖片後，拉契亞克回覆：「你怎麼不邀請我一起玩這些遊戲？我會選那個『MI』女孩。」
愛潑斯坦回覆：「誰不會呢。你可以兩個都選，我不佔有的。還有她們的姐妹。」
最新回應：在最新一批與愛潑斯坦相關的文件公佈後，拉契亞克已辭去其現任的斯洛伐克國家安全顧問一職。他未被指控有任何不當行為。
霍華德・盧特尼克
根據最新公布的愛潑斯坦文件中的電郵，億萬富豪商人、美國商務部部長霍華德・盧特尼克（Howard Lutnick）曾計劃與家人造訪愛潑斯坦位於小聖詹姆斯島（Little Saint James）的私人島嶼。
在2012年12月的一封電郵中，盧特尼克的妻子艾莉森（Allison）寫信給愛潑斯坦的助理，內容似乎是在行程前夕表示：「我們期待拜訪你」，並補充：「我們很樂意與你共進午餐。」
在另一封早於他妻子的電郵數日的電郵中，收件人的電郵被遮蓋，盧特尼克寫道：「嗨，傑佛里……星期天晚上一起吃晚餐如何？」
最新回應：美國商務部向BBC發表聲明表示：「部長盧特尼克與愛潑斯坦的接觸有限，且均在他妻子在場的情況下進行，此外他從未被指控有任何不當行為。」
薩默斯
美國前總統比爾・克林頓（Bill Clinton）任職時的財政部長、前哈佛大學校長薩默斯（Larry Summers）也出現在新公佈的文件中，內容包括薩默斯與愛潑斯坦之間的會面與共進晚餐的紀錄。
在2017年的電子郵件往來中，薩默斯與愛潑斯坦開玩笑談及特朗普，並在特朗普第一任期內對他提出批評。
「你那個世界不了解他到底有多笨。」愛潑斯坦在寫給薩默斯的一封電郵中如此形容特朗普。
最新回應：在去年11月另一批愛潑斯坦文件中提到薩默斯後，他表示自己對「持續與愛潑斯坦通信這個誤導性的決定負起全部責任」，並辭去了多項職務，包括OpenAI顧問委員會的成員身分。
史蒂夫・蒂施
在最新公布的愛潑斯坦相關文件中，紐約巨人隊（New York Giants）共同擁有者史蒂夫・蒂施（Steve Tisch）被顯示曾詢問一名他在愛潑斯坦家中遇到的女子的相關情況。
在一段電郵往來中，蒂施詢問該名女子是否「從業者」還是「普通人」（civilian）。
在其他電郵中，愛潑斯坦告訴蒂施他有一份「禮物」要給他，並形容準備介紹給蒂施的女子是「大溪地人，主要說法語，異國風情」。
最新回應：蒂施在給CNN的聲明中表示，他與愛潑斯坦「有過短暫的往來」，並補充說他「沒有接受過任何邀請，也從未造訪過他的島嶼」。
布萊特・瑞納
在文件中，還出現一張照片，顯示新紀錄片《第一夫人梅拉尼婭・特朗普》的導演抱著一名年輕女子的畫面。
曾執導《尖峰時刻》（Rush Hour）系列及《X 戰警：最後戰役》（X-Men: The Last Stand）的布萊特・瑞納（Brett Ratner），被拍到坐在沙發上，身旁是愛潑斯坦與兩名身份已被遮蔽的女性。
最新回應：文件中沒有任何跡象顯示其涉及不當行為。BBC已聯絡瑞納的代表以尋求置評。
彼得・阿提亞
最新公佈的文件顯示，主打抗衰老的網紅、CBS News撰稿人的彼得・阿提亞（Peter Attia），曾與愛潑斯坦交換數百封電子郵件，其中包含粗俗言論。
在這些電郵中，他表示自己與愛潑斯坦的友誼是能公開談論的，內容還包括對2018年《邁阿密先鋒報》（Miami Herald）揭露部分愛潑斯坦受害者的報導進行討論。
電郵顯示，他也曾與愛潑斯坦就女性身體構造以及性行為開玩笑。
最新回應：阿提亞於2月2日在X發佈聲明，否認自己「涉入任何犯罪行為」，並補充說：「我從未搭乘他的飛機，從未踏上他的島嶼，也從未出席過任何性派對。」
凱西・沃瑟曼
洛杉磯2028年奧運會主席與已入獄的愛潑斯坦密友吉絲蓮·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）之間的電郵顯示，他曾向她發送帶有調情意味的訊息。
凱西・沃瑟曼（Casey Wasserman）在2003年發給麥克斯韋的訊息中寫道：「我一直都在想你……那我到底要怎麼做才能看到你穿緊身皮衣？」
麥克斯韋目前正在服20年刑期，她因在2019年愛潑斯坦在羈押期間死亡前，替這名身敗名裂的金融家招募並販賣少女供其性虐待而被定罪。
最新回應：沃瑟曼在一份聲明中表示：「我深深後悔二十多年前與吉絲連．麥克斯韋的通信，那是在她的可怕罪行曝光前很久的事。」
謝爾蓋·布林
根據週五公佈的文件，谷歌（Google）共同創辦人、全球最富有的人之一謝爾蓋·布林（Sergey Brin），曾造訪愛潑斯坦的私人島嶼，並曾計劃在紐約市的愛潑斯坦住所共進晚餐。
他也與麥克斯韋有通信往來。麥克斯韋在2003年4月寫給布林的信中表示：「在傑佛里家的晚餐總是愉快、隨性又放鬆，」並寫道：「期待見到你。」
在另一封電郵中，麥斯威爾邀請布林與她一同出席在紐約舉行的電影放映活動。
最新回應：BBC已聯絡谷歌尋求置評。這些電郵中沒有任何跡象顯示涉及不當行為。
埃胡德·巴拉克
根據最新公布的愛潑斯坦相關文件，前以色列總理埃胡德·巴拉克（Ehud Barak）多次與愛潑斯坦通信，其中部分往來發生在2008年愛潑斯坦因佛羅里達州性犯罪案件被定罪之後。
其中一段電郵顯示，雙方曾在2017年討論巴拉克入住愛潑斯坦位於紐約市住所的計劃。
最新回應：巴拉克已承認自己與愛潑斯坦之間有定期互動，但表示他從未在任何場合看到或參與不當行為或聚會。
其他人也在看
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
快訊／當天才做完健檢！馬如龍兒子家中跌倒猝逝 享年49歲
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導台灣資深藝人馬如龍（黃政雄）於2019年因肺腺癌而病逝，享壽80歲。同年，其外孫黃博鈞因車禍事故身亡；今（3）日馬如龍的四...
不想再忍2小時通勤和耳鳴！她「裸離」反而存錢更快：找回健康、回鄉不再是犧牲選項｜好宅報報
都市化造成工作機會高度集中，但薪資成長速度，卻遠遠追不上房租與生活成本的上漲，對越來越多年輕世代來說，留在城市不再等同於累積未來，更多時候只是被迫成為社畜。今年30歲的育苹，北上進入醫療體系工作，雖暫居親戚家，免額外負擔房租，但高壓的生活節奏讓健康亮紅燈、只能選擇裸離；直到返鄉回到社區工作，才深刻體悟到，真正改變生活品質的並非收入的絕對高低，而是工作、居住與生活成本之間能否達成平衡。
具俊曄休息室淚崩「邊哭邊寫大S名字」 他揭1件事哽咽：淚水再也忍不住
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導女星大S（徐熙媛）去年2月因病猝逝於日本，消息一出令各界相當不捨，2日是她逝世一週年，當天S家人與演藝圈好友齊聚金寶山...
具俊曄休息室淚崩！紙上寫滿「熙媛啊」 姜元來看了好心疼
姜元來在社群平台分享，兩人未事先聯繫，便直接飛抵台北探望好友。他表示：「俊曄瘦得令人心疼，連26年前熙媛送他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，他因新聞得知具俊曄每日前往金寶山陪伴亡妻，而來台關心對方，「但祿基則是久別重逢，一見面2人就抱在一起痛哭。好一...
北部明轉暖！「很強冷空氣」要來了 這3天最凍恐寒流估跌破6℃
中央氣象署指出，今（3）日清晨大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，中部以北及宜蘭低溫約13、14度，南部及花東低溫約15至17度，白天起大陸冷氣團減弱，氣溫稍回升，北部及宜花高溫約17至21度，中部及臺東高溫約22、23度，南部高溫約22至26度；降雨方面，宜蘭及花蓮有局部短暫雨，基隆北海岸、臺東、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨，清晨之前中部以北山區亦有零星降雨機會。
馬如龍49歲兒健檢返家後猝死！醫揭「7症狀」是警訊：全身倦怠也是
如龍（本名黃政雄）的兒子黃人龍，今天（3日）傳出已於昨(2日)猝逝。其家屬表示，他在做完成人健檢之後返家，被家人發現已倒地無意識，緊急送往醫院，雖有短暫恢復心跳，但搶救後仍不治，得年49歲。醫師表示，猝死常是心因性猝死，民眾若反覆出現胸悶胸痛、心悸、昏倒、呼吸困難、心律異常、全身倦怠、頭暈頭痛，需就醫以確定是否進一步檢查。
王心凌香閨約會1／王心凌、吳克群曖昧19年 半夜零時相伴直奔王家經紀公司回應了
王心凌與吳克群去年9月被本刊爆料在飛機上曖昧，事後她不認戀情；事隔4個多月，也就是1月28日的深夜，本刊直擊兩人聚完餐後，吳克群在友人的護送下，自己先上了多元計程車，隨後王心凌竟然也坐上同一輛計程車，兩人相伴離開。
美商務部長憂晶片過度集中台灣 目標取得4成市占
（中央社記者鍾佑貞華盛頓2026年02月3日專電）美國商務部長盧特尼克今天在關鍵礦產相關座談中，再度提到把所有半導體製造都放在「距中國只有80英里的地方」根本不合邏輯。川普任內的目標是在先進半導體製造領域取得40%的市占率。美國總統川普力推供應鏈韌性，昨天啟動關鍵礦產儲備計畫，智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）今天也盛大舉行同議題座談，盧特尼克（HowardLutnick）及國務院經濟事務次卿海柏格（JacobHelberg）等內閣官員出席。盧特尼克於會中重申「把半導體產業帶回美國」的核心政策，指「不能把所有半導體製造都放在距中國只有 80英里的地方」。這屆政府的目標是在先進半導體製造中取得40%的市占率，規模將達1.2兆美元（約新台幣37.9兆元）。他說，他所指的並非資料中心，而是指用來生產晶片的晶圓，這些晶圓再創造數兆美元的國內生產毛額（GDP）。美國過去的晶片產量是零，如今正生產200萬顆輝達（Nvidia）最先進的Blackwell晶片。海柏格則於另一場次提到他主導的「矽和平」（Pax Silica）倡議。「矽和平」陣容不斷擴大下，主持人問到，參與國是否將面臨於美中之間選邊
具俊曄親背癱瘓隊友來看大S！墓前「深情舉動」曝光 秒逼哭他
大S紀念雕像揭幕儀式在2日完成，當天雖然下起雨來，不過家屬以及好友們依舊現身金寶山見證，其中，曾與具俊曄組團「酷龍」的姜元來即使行動不便，也飛來台灣參加，事後，他透過社群分享去年（2025）祭拜大S的情景。蔡佩伶報導
追思大S雕像揭幕 親友齊聚但「兒女未現身」家屬說明
（娛樂中心／綜合報導）女星徐熙媛（大S）逝世滿一周年，家屬昨（2）日於新北市金寶山為她揭幕紀念雕像，引發外界高 […]
曾被痛批對袁惟仁不聞不問！袁融澄清曝真相 被奶奶拒絕探視
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導「小胖老師」袁惟仁2日傳出離世消息，享年57歲。其實袁惟仁自2018年於上海跌倒引發腦溢血後，身體狀況早就大不如前，後來又...
軍報高喊「換羽重生」引換習聯想！解放軍集體抗命 川普：加拿大恐完蛋
中共軍委副主席張又俠與參謀長劉振立遭調查後，習近平緊急下令凍結全軍調動權，卻驚傳13個集團軍中11個拒絕執行，引發罕見「軟抵抗」。面對軍方高層的普遍緘默，《解放軍報》以「換羽重生」暗示整肅，卻意外引發「換習」聯想。此外，安徽驚現大規模軍車異動，加劇外界對中國軍隊內部動盪的關注。美國前總統川普則警告加拿大勿與中國簽署協議，否則恐失去「冰球運動」，凸顯國際對中國內部情勢的警惕。
藍營台中市長人選呼之欲出？江啟臣深夜「簽下去」 盧秀燕一句話回應
2026年縣市長選舉腳步近逼，各陣營布局陸續完成，除民進黨首都台北市長人選備受關注外，向來被視為「搖擺州」指標選區的台中市，國民黨「大母雞」盧秀燕的接班人選至今懸而未決，如今有意參選的立法院副院長、立委江啟臣，以及立委楊瓊瓔都表示會簽署國民黨中央的提名協議。對此，台中市長盧秀燕2日受訪時僅回應了一句話。民進黨日前正式徵召立委何欣純參選台中市長，國民黨人選方面......
威力彩再槓「頭獎飆9.7億」 「4星座」這天財運轉旺！
生活中心／江姿儀報導隨著春節腳步接近，過年氛圍越來越濃厚，寒冷的冬季也將進入尾聲，4日（本週三）迎來二十四節氣中的「立春」。近期不少民眾趁機買樂透、刮刮樂碰碰運氣，年前力拚一舉翻身致富，今（2日）威力彩連槓28期，目前頭獎上看9.7億元。沒中獎別氣餒，清水孟國際塔羅小孟老師分享「4星座」，立春後喜獲財神眷顧，包括「雙子座、巨蟹座、魔羯座、天秤座」，可趁財運旺時買樂透或刮刮樂，有望中大獎。
「更強冷氣團」週五襲台！跌破10度 氣象署：濕冷到這天
中央氣象署表示，今（2）晚到明晨受到大陸冷氣團影響，各地感受寒冷，明天白天冷氣團減弱，溫度回升，週三（4日）又更加溫暖，北台灣高溫可能回升至24度，中南部及東半部約26度。不過週五晚上冷空氣抵達，強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，空曠地區可能下探至10度以下。
老高小茉其實沒結婚？年收破3億卻未生子 「真實原因」愛妻全說了
YouTuber「老高與小茉」靠著分享都市傳說、奇聞怪談走紅，頻道擁有671萬訂閱，每支片總是能創下極高的觀看量，然而，之前有網紅推算過老高頻道一年收入約3億元，因此也讓網友好奇，為何兩人至今都沒有生小孩。蔡佩伶報導
趙露思素顏辦證採檢糞便 驚恐直呼：那根棉籤轉兩圈太崩潰
陸劇女神趙露思早前在海南三亞擺攤賣雞蛋糕被認出來，如今她的擺攤Vlog影片終於正式曝光。為了在三亞夜市合法擺攤賣家鄉味蛋烘糕，她身體力行帶著團隊衝去衛生單位體檢。沒想到這場女神的日常，竟在「糞便採檢」環節徹底崩壞。
記憶體4檔一度重殺跌停！南亞科、華邦電、群聯重挫⋯發生什麼事？
（財經中心／綜合報導）今天台北股市吹起反攻號角，記憶體族群十點左右開始出現劇烈震盪，指標股群聯、南亞科、華邦電 […]
週五起降溫「挑戰寒流等級」！最冷時段曝光
今（3）日白天起隨著北方高壓出海，本波大陸冷氣團逐步減弱，環境轉乾，雲量將漸少，各地陸續可見陽光；惟迎風面的東北角至東部雲量仍多，有短暫陣雨，不過，降雨影響以沿海一帶相對最明顯且趨於零星。預測北部、東部高溫約18到22度、低溫14到16度；中南部高溫約22到26度、低溫16到18度。