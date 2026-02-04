愛潑斯坦文件：最新曝光資料到底還涉及哪些名人？他們如何回應？

從左至右：馬斯克、比爾・蓋茨、莎拉・弗格森、埃胡德·巴拉克 [Getty Images]

在美國政府公佈了數百萬份關於已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的調查新文件後，與這位聲名狼藉的金融家有聯繫的人，包括全球一些最富有、最具權勢的人的名單又再加長。

最新一批「愛潑斯坦文件」於1月30日公佈，當中包含300萬頁文件、18萬張圖像、2000段影片，以及包括理查・布蘭森（Richard Branson）、比爾・蓋茨（Bill Gates）、馬斯克（Elon Musk）在內的知名人士。

目前沒有跡象顯示文件中出現的這些名字與任何不當行為有關。過往文件中被提及的人士，許多人已否認與愛潑斯坦存在任何不當關係。

這批文件的公佈時間，距離《愛潑斯坦文件透明法案》（Epstein Files Transparency Act）所規定的期限已過數週。該法案由美國總統特朗普（Donald Trump）2025年11 月簽署成為法律，要求全面公開所有與愛潑斯坦相關的文件。

美國民主黨議員及部分共和黨議員表示，特朗普政府仍未完全履行義務，仍扣留部分文件。

以下為最新公佈的文件中所提及的一些人士。

馬斯克

文件內容包括愛潑斯坦與科技億萬富豪馬斯克之間的電子郵件往來，內容涉及愛潑斯坦似乎正在替馬斯克安排的旅遊計劃。儘管如此，馬斯克曾表示他從未造訪過愛潑斯坦的私人島嶼。

2012年11月，馬斯克在一封電子郵件中寫道：「哪一天／哪一晚會是你島上最瘋狂的派對？」

同年12月的另一封郵件中，他寫道：「我真的很想去聖巴茲或其他地方的派對放鬆一下。」他還補充說，「平靜的島嶼體驗」正好與他當下的需求相反。

最新回應：馬斯克1月在X上發文，表示他知道這些電郵可能會被用來「抹黑我的名聲」，但他更關心的是那些「與愛潑斯坦一起犯下嚴重罪行的人」是否會受到起訴。

比爾・蓋茨

2013年7月18日的兩封看似由愛潑斯坦起草的電郵，但目前尚不清楚它們是否真實，是否曾寄給微軟共同創辦人比爾・蓋茨。

其中一封電郵以比爾與美琳達・蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）的「辭職信」形式寫成，內容抱怨必須為蓋茨取得藥物，以「處理與俄羅斯女孩發生性行為後的後果」。

另一封以「親愛的比爾」開頭的郵件，抱怨蓋茨結束了彼此的友誼，並聲稱蓋茨曾試圖隱瞞性病，包括隱瞞當時的妻子美琳達。

在接受美國全國公共廣播電台（NPR）訪問時，蓋茨前妻美琳達表示，這批文件的公開重新喚起她對婚姻困境的記憶。

她說：「我能夠帶著自己的悲傷，看著那些年輕女孩，心想：天啊，這些女孩當時怎麼會遭遇這樣的事情？」

「至少對我而言，我已經能夠重新開始自己的生活，我希望那些如今已成年的女性能得到某種正義。」

最新回應：蓋茨的發言人向BBC表示：「這些來自一個確定的、心懷怨恨的說謊者的指控，絕對荒謬且完全不實。」

特朗普

在最新公佈的文件中，美國總統的名字被提及數百次，其中包括美國聯邦調查局（FBI）去年整理的一份清單，列出來電者透過民眾打進威脅行動中心（Threat Operation Center）舉報熱線對特朗普所作的指控。

其中許多指控似乎基於該機構收到未經查證的舉報，且沒有任何佐證。

清單內容包括多項針對特朗普、愛潑斯坦及其他高知名度人士的性侵指控。

最新回應：特朗普始終否認與愛潑斯坦有任何不當行為，並表示自己已在數十年前與愛潑斯坦斷絕往來。此外，愛潑斯坦案的受害者也從未對特朗普提出任何犯罪指控。

安德魯・蒙巴頓・溫莎

在最新公布的愛潑斯坦文件中，也包含數張似乎顯示安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）四肢著地、跪在地上，並位於一名躺在地上的女性身上的照片。

在其中兩張照片中，這位前王子被拍到觸碰該名身份不明、全身衣著完整的女性的腹部。另一張照片則顯示他直視鏡頭。

這些照片未附上任何背景說明，目前也不清楚拍攝的時間與地點。

最新回應：BBC 新聞已聯絡蒙巴頓・溫莎尋求置評。他一再否認曾有任何不當行為。

理查・布蘭森

英國維珍集團創辦人理查・布蘭森（Richard Branson）的名字在文件中出現了數百次。

在2013年的一段郵件往來中，愛潑斯坦感謝布蘭森近期的款待與公關建議，布蘭森則回覆說很高興見到他，並補充：「你只要來到附近，隨時都很樂意再見面。只要你帶上你的『女眷團』就好！」

維珍集團（Virgin Group）澄清，「女眷團」（harem）指的是愛潑斯坦團隊中的三名成年成員。

最新回應：維珍集團在給BBC的聲明中表示，布蘭森與愛潑斯坦的接觸「僅限於12年前的少數幾次，且都是在團體或商務場合，例如慈善網球活動」。

聲明補充說：「當愛潑斯坦提出慈善捐款時，布蘭森夫婦要求團隊在接受捐款前進行盡職調查，而調查結果發現了嚴重指控。」

「基於盡職調查的發現，維珍聯合並未接受該筆捐款，而理查與瓊（Joan）也決定不再與愛潑斯坦見面或聯絡。若當時掌握完整資訊，雙方本來就不會有任何接觸——理查認為愛潑斯坦的行為令人憎惡，並支持讓其眾多受害者獲得正義。」

莎拉・弗格森

安德魯・蒙巴頓・溫莎的前妻、外界慣稱「弗格」（Fergie）的莎拉・弗格森（Sarah Ferguson），似乎也在多封電郵中被提及，其中部分電郵是在愛潑斯坦仍處於居家監禁期間往來的。

一封被認為屬於愛潑斯坦的帳戶所發出的電郵寫道：「我想弗格現在可以說，我不是戀童癖。」

在2009年4月的另一段電郵往來中，邀請愛潑斯坦一起喝茶，內容包括：「我親愛、傑出又特別的朋友傑佛里。你是傳奇，我為你感到驕傲。」

最新回應：這些電郵並未顯示任何不當行為。BBC 已聯絡弗格森以尋求回應。

曼德爾森勛爵

根據此次公布的文件中的銀行帳單顯示，愛潑斯坦曾向與曼德爾森勳爵（Lord Mandelson）相關帳戶支付75,000 美元（約55,000 英鎊），其中包括支付給他的伴侶雷納爾多・阿維拉・達席爾瓦（Reinaldo Avila da Silva）。

倫敦都會警察已就指控曼德爾森向愛潑斯坦提供具市場敏感性的資訊一事展開刑事調查。

2009年，在愛潑斯坦承認招攬未成年人賣淫一年後，達席爾瓦發了一封電子郵件，詢問「你能幫我做點什麼」。

愛潑斯坦回覆說：「我會立即匯出你貸款的金額。」

另一段電郵往來則顯示，愛潑斯坦似乎在安排曼德爾森入住他位於紐約的一處公寓，愛潑斯坦在信中寫道：「很高興能招待你，也很遺憾我不在那裡。」

最新回應：曼德爾森勳爵表示，他將從上議院請辭。週日，曼德爾森再次表達對「曾與愛潑斯坦相識」及在愛潑斯坦被定罪後仍與其保持接觸感到遺憾。他告訴BBC，自己「從未對（愛潑斯坦的）罪行負有責任，也未曾參與其中。和其他人一樣，我是在他死後才得知他的真正面目。」

他尚未回應洩露文件的相關指控，但BBC獲悉，他仍堅稱自己沒有任何犯罪行為，堅稱沒有因個人利益而行事。他主張自己在2008年全球金融危機期間尋求愛潑斯坦的專業意見，是出於國家利益考量。

史蒂夫·班農

文件中還包含數千則訊息，似乎是已故被定罪的愛潑斯坦與特朗普前高級顧問史蒂夫・班農（Steve Bannon）之間的往來。

大多數訊息是在2018年與2019年之間發出，當時班農已離開特朗普第一任政府，並正在愛潑斯坦死前，為他製作一部紀錄片。

其中一段信息往來顯示，班農似乎正與愛潑斯坦討論如何改變外界對其過往罪行的敘事，並建議「首先我們需要反擊那些謊言」以及「重建你作為慈善家的形象」。

最新回應：班農未被指控有任何不當行為。他沒有回應BBC的置評要求。

米洛斯拉夫・拉契亞克

2018年10 月，時任斯洛伐克外長的米洛斯拉夫・拉契亞克（Miroslav Lajčák）與愛潑斯坦的一段簡訊往來，似乎顯示兩人正在就女孩與外交等話題交換訊息。

在愛潑斯坦傳送一張無法於紀錄中看到的圖片後，拉契亞克回覆：「你怎麼不邀請我一起玩這些遊戲？我會選那個『MI』女孩。」

愛潑斯坦回覆：「誰不會呢。你可以兩個都選，我不佔有的。還有她們的姐妹。」

最新回應：在最新一批與愛潑斯坦相關的文件公佈後，拉契亞克已辭去其現任的斯洛伐克國家安全顧問一職。他未被指控有任何不當行為。

霍華德・盧特尼克

根據最新公布的愛潑斯坦文件中的電郵，億萬富豪商人、美國商務部部長霍華德・盧特尼克（Howard Lutnick）曾計劃與家人造訪愛潑斯坦位於小聖詹姆斯島（Little Saint James）的私人島嶼。

在2012年12月的一封電郵中，盧特尼克的妻子艾莉森（Allison）寫信給愛潑斯坦的助理，內容似乎是在行程前夕表示：「我們期待拜訪你」，並補充：「我們很樂意與你共進午餐。」

在另一封早於他妻子的電郵數日的電郵中，收件人的電郵被遮蓋，盧特尼克寫道：「嗨，傑佛里……星期天晚上一起吃晚餐如何？」

最新回應：美國商務部向BBC發表聲明表示：「部長盧特尼克與愛潑斯坦的接觸有限，且均在他妻子在場的情況下進行，此外他從未被指控有任何不當行為。」

薩默斯

美國前總統比爾・克林頓（Bill Clinton）任職時的財政部長、前哈佛大學校長薩默斯（Larry Summers）也出現在新公佈的文件中，內容包括薩默斯與愛潑斯坦之間的會面與共進晚餐的紀錄。

在2017年的電子郵件往來中，薩默斯與愛潑斯坦開玩笑談及特朗普，並在特朗普第一任期內對他提出批評。

「你那個世界不了解他到底有多笨。」愛潑斯坦在寫給薩默斯的一封電郵中如此形容特朗普。

最新回應：在去年11月另一批愛潑斯坦文件中提到薩默斯後，他表示自己對「持續與愛潑斯坦通信這個誤導性的決定負起全部責任」，並辭去了多項職務，包括OpenAI顧問委員會的成員身分。

史蒂夫・蒂施

在最新公布的愛潑斯坦相關文件中，紐約巨人隊（New York Giants）共同擁有者史蒂夫・蒂施（Steve Tisch）被顯示曾詢問一名他在愛潑斯坦家中遇到的女子的相關情況。

在一段電郵往來中，蒂施詢問該名女子是否「從業者」還是「普通人」（civilian）。

在其他電郵中，愛潑斯坦告訴蒂施他有一份「禮物」要給他，並形容準備介紹給蒂施的女子是「大溪地人，主要說法語，異國風情」。

最新回應：蒂施在給CNN的聲明中表示，他與愛潑斯坦「有過短暫的往來」，並補充說他「沒有接受過任何邀請，也從未造訪過他的島嶼」。

布萊特・瑞納

在文件中，還出現一張照片，顯示新紀錄片《第一夫人梅拉尼婭・特朗普》的導演抱著一名年輕女子的畫面。

曾執導《尖峰時刻》（Rush Hour）系列及《X 戰警：最後戰役》（X-Men: The Last Stand）的布萊特・瑞納（Brett Ratner），被拍到坐在沙發上，身旁是愛潑斯坦與兩名身份已被遮蔽的女性。

最新回應：文件中沒有任何跡象顯示其涉及不當行為。BBC已聯絡瑞納的代表以尋求置評。

彼得・阿提亞

最新公佈的文件顯示，主打抗衰老的網紅、CBS News撰稿人的彼得・阿提亞（Peter Attia），曾與愛潑斯坦交換數百封電子郵件，其中包含粗俗言論。

在這些電郵中，他表示自己與愛潑斯坦的友誼是能公開談論的，內容還包括對2018年《邁阿密先鋒報》（Miami Herald）揭露部分愛潑斯坦受害者的報導進行討論。

電郵顯示，他也曾與愛潑斯坦就女性身體構造以及性行為開玩笑。

最新回應：阿提亞於2月2日在X發佈聲明，否認自己「涉入任何犯罪行為」，並補充說：「我從未搭乘他的飛機，從未踏上他的島嶼，也從未出席過任何性派對。」

凱西・沃瑟曼

洛杉磯2028年奧運會主席與已入獄的愛潑斯坦密友吉絲蓮·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）之間的電郵顯示，他曾向她發送帶有調情意味的訊息。

凱西・沃瑟曼（Casey Wasserman）在2003年發給麥克斯韋的訊息中寫道：「我一直都在想你……那我到底要怎麼做才能看到你穿緊身皮衣？」

麥克斯韋目前正在服20年刑期，她因在2019年愛潑斯坦在羈押期間死亡前，替這名身敗名裂的金融家招募並販賣少女供其性虐待而被定罪。

最新回應：沃瑟曼在一份聲明中表示：「我深深後悔二十多年前與吉絲連．麥克斯韋的通信，那是在她的可怕罪行曝光前很久的事。」

謝爾蓋·布林

根據週五公佈的文件，谷歌（Google）共同創辦人、全球最富有的人之一謝爾蓋·布林（Sergey Brin），曾造訪愛潑斯坦的私人島嶼，並曾計劃在紐約市的愛潑斯坦住所共進晚餐。

他也與麥克斯韋有通信往來。麥克斯韋在2003年4月寫給布林的信中表示：「在傑佛里家的晚餐總是愉快、隨性又放鬆，」並寫道：「期待見到你。」

在另一封電郵中，麥斯威爾邀請布林與她一同出席在紐約舉行的電影放映活動。

最新回應：BBC已聯絡谷歌尋求置評。這些電郵中沒有任何跡象顯示涉及不當行為。

埃胡德·巴拉克

根據最新公布的愛潑斯坦相關文件，前以色列總理埃胡德·巴拉克（Ehud Barak）多次與愛潑斯坦通信，其中部分往來發生在2008年愛潑斯坦因佛羅里達州性犯罪案件被定罪之後。

其中一段電郵顯示，雙方曾在2017年討論巴拉克入住愛潑斯坦位於紐約市住所的計劃。

最新回應：巴拉克已承認自己與愛潑斯坦之間有定期互動，但表示他從未在任何場合看到或參與不當行為或聚會。