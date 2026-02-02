愛潑斯坦文件：300萬頁新公開檔案披露了什麼

[Getty Images]

美國司法部已公佈數百萬份與已故性犯罪者愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的新文件，這是自去年法律要求公開以來美國政府釋出的最大規模文件。

300萬頁文件、18萬張圖像和2000段影片，於上週五（1月30日）向大眾公開。

此次公佈距離司法部錯過由美國總統特朗普簽署成法、要求所有與愛潑斯坦相關文件公開的最後期限已有六週。

美國司法部副部長布蘭希（Todd Blanche）週五表示：「今日的公開標誌著非常全面的文件識別和審查程序的結束，以確保向美國人民展現透明度並符合法規。」

這些文件包含愛潑斯坦在監獄中的生活細節——包括一份心理評估報告——以及他在獄中死亡的信息，還有與其同夥吉絲蓮·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）有關的調查紀錄，她因協助愛潑斯坦販賣未成年少女而被定罪。

文件中還包含愛潑斯坦與多位知名人士之間的電子郵件。

許多電子郵件和文件可追溯至十多年前，顯示導致愛潑斯坦遭遇各種法律麻煩的交際圈。他於2008年在佛羅里達州因向一名14歲女孩提出性要求而被定罪，當時與檢察官達成一項備受爭議的認罪協議。

他因涉及大規模性交易案件而被關押，期間於於2019年8月在獄中死亡。

愛潑斯坦曾邀請「公爵」會見俄羅斯女子

文件揭示這位身敗名裂的金融家與英國上流社會的密切關係。

當中包含愛潑斯坦與一名「公爵（The Duke）」之間的電子郵件——相信是安德魯・蒙巴頓・溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）——討論在白金漢宮共進晚餐，並提到那裡「非常有私密性」。

愛潑斯坦的另一則訊息則包含一個提議，要介紹一名26歲的俄羅斯女子給「公爵」。

這些郵件署名為「A」，簽名看起來寫著「HRH Duke of York KG」。郵件時間為2010年8月，距愛潑斯坦因向未成年者提出性索求而認罪已有兩年。

在最新公佈的文件中，也有一張照片，看似顯示這位前王子四肢著地伏在一名躺著的女性身上。

文件中還有愛潑斯坦與蒙巴頓・溫莎於2011年2月的郵件——這讓安德魯聲稱他在前一年已切斷與愛潑斯坦所有聯繫的說法更難站得住腳。

這些電子郵件中並未顯示有任何不法行為。

BBC已聯繫安德魯（即過去的約克公爵）請求回應。他因為與愛潑斯坦的過去友誼而受到多年的審視，但一再否認任何不當行為。

最新文件中似乎也有部分是愛潑斯坦與安德魯前妻莎拉・弗格森（Sarah Ferguson）的郵件。

其中一封2009年4月4日的郵件署名為「Love, Sarah, The red Head.!!」（愛你的，莎拉，紅頭髮那個！！）。

內容提到她即將前往棕櫚灘，希望一起喝茶。郵件接著討論與弗格森公司「母親軍團」（Mother's Army）相關的想法。這位前約克公爵夫人稱愛潑斯坦為「我親愛且光芒萬仗的特別朋友傑佛里」。

她稱他為「傳奇」，並說「我為你感到驕傲」。

當時這位金融家仍因2008年的罪行而處於居家監禁。

文件中還有數百次提及英國維珍集團創辦人理查・布蘭森（Richard Branson）。在一封2013年的電子郵件中，布蘭森似乎告訴愛潑斯坦與他見面「真的很愉快」，並補充說：「你只要帶著你的 女眷團來就好！」

維珍集團澄清「女眷團」是指愛潑斯坦團隊中的三名成年成員，並補充說布蘭森夫婦與愛潑斯坦的接觸僅限於12年前的幾次公開場合，例如慈善網球賽。

其他外國人物也被提及，包括斯洛伐克總理的國家安全顧問米洛斯拉夫・拉契亞克（Miroslav Lajčák）。他在與愛潑斯坦2018年的通訊訊息曝光後辭職，其中包括他們以輕鬆的語氣談論女性以及即將與俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）會面的內容。

愛潑斯坦寄出一張照片（文件中不可見），之後拉契亞克回覆：「你怎麼不邀我參加這些遊戲？我會選那個『MI』女孩。」

在文件中被提及並不代表有任何不法行為。

斯洛伐克媒體報導，拉契亞克最初否認討論女性的內容，之後據報他曾表示為免對總理菲佐（Robert Fico）造成政治損害而選擇辭職。

安德魯一直否認有任何不當行為。 [US Department of Justice]

愛潑斯坦向曼德爾森相關帳戶匯款

文件中的銀行紀錄顯示，愛潑斯坦曾向與曼德爾森勛爵（Lord Mandelson）相關的帳戶付款7.5萬美元（5.5萬英鎊）。

在2003到2004年間，愛潑斯坦似乎寄出三筆各2.5萬美元的款項給予曼德爾森相關的帳戶。

曼德爾森表示他沒有收到這些款項的記錄或印象，也不知文件是否真實。

另一組郵件中，曼德爾森提出希望入住愛潑斯坦房產的要求。

郵件日期為2009年6月16日，那時愛潑斯坦正因向未滿18歲者提出性索求而服刑。他在服刑期間大部分時間可以白天外出在辦公室工作，晚上返回監獄。

2024年12月，曼德爾森被任命為英國駐美大使，但不到一年即遭撤職，因為有消息曝光他曾在愛潑斯坦定罪後仍表達支持訊息。

曼德爾森多次表示他對與愛潑斯坦過往的友誼感到後悔，此事也早已廣為人知。他說自己從未在愛潑斯坦身邊見過任何不法行為，並「被他的謊言所欺騙」。

特朗普被提及數百次

美國總統特朗普在新公佈的文件中被提及數百次。特朗普曾與愛潑斯坦交往，但他表示雙方多年前交惡，並否認知悉愛潑斯坦的性犯罪。

新文件中包括美國聯邦調查局（FBI）去年整理的、由民眾打進威脅行動中心（Threat Operation Center）舉報電話所提出的指控清單。其中許多似乎只是未核實的舉報，且未附任何證據。

清單包括許多針對特朗普、愛潑斯坦及其他知名人物的性侵指控。

特朗普一再否認與愛潑斯坦的不法行為有關，且未曾遭受愛潑斯坦受害者的任何犯罪指控。

對於最新的指控，白宮與司法部都引用隨文件發佈的最新聲明。

司法部說：「部分文件包含針對特朗普總統的不實且聳動的指控，這些指控是在2020年大選前夕提交給聯邦調查局的。」

「明確地說，這些指控沒有根據且虛假；如果有任何可信度，它們早已被用來攻擊特朗普總統。」

文件中還包含一張照片，顯示梅拉尼婭・特朗普紀錄片導演布雷特・拉特納（Brett Ratner）擁著一名年輕女子，坐在愛潑斯坦和另外兩名女性旁邊。

文件未顯示拉特納有任何不當行為。BBC已聯繫他的代表以求回應。

馬斯克曾詢問「最狂派對」何時進行

文件也包含愛潑斯坦與科技億萬富翁馬斯克（Elon Musk）的電郵往來。

馬斯克並未被指控與此案有任何關聯，他過去曾表示愛潑斯坦曾邀請他前往島上，但他拒絕了。

然而新的郵件顯示，馬斯克曾多次討論前往該島的可能性，包括一趟2012年的提議。

馬斯克詢問：「你島上哪一天／晚上會有最狂的派對？」

2012年11月的郵件顯示，愛潑斯坦詢問馬斯克需要用直升機載多少人前往島上，馬斯克回覆只有他與當時的妻子妲露拉·萊莉（Talulah Riley）。

2012年聖誕節，馬斯克又寫信詢問愛潑斯坦有沒有派對，因為他需要「放飛一下」。

他說自己一年來「工作到接近瘋狂的邊緣」，等孩子在聖誕節後返回母親身邊，他「真的想在聖巴茲或其他地方瘋狂一下」，並補充說「平靜的島嶼體驗」正好與他想要的相反。

另一批2013年底的郵件則顯示，雙方討論前往愛潑斯坦的島嶼的行程與後勤安排。

沒有證據顯示馬斯克最終曾前往該島。

馬斯克在週六於X上表示，他「很清楚這些電子郵件可能被錯誤解讀，並被用來抹黑我」。

他補充說：「我不在乎這些，但我在乎的是至少要努力起訴那些與愛潑斯坦一起犯下嚴重罪行的人，尤其是對未成年女孩的可怕剝削。」

比爾・蓋茨駁斥指控

微軟共同創辦人比爾・蓋茨的發言人回應了最新公佈文件有關蓋茨的露骨指控——包括他感染性病——並稱這些指控「荒謬且完全不實」。

文件中有兩封日期為2013年7月18日的電子郵件，看起來是由愛潑斯坦撰寫，但不確定是否寄給蓋茨。兩封郵件都是從愛潑斯坦自己的郵箱發到同一帳戶，未顯示任何與蓋茨相關的帳號，也都沒有簽名。

其中一封郵件像是一封寫給比爾與美琳達・蓋茨基金會的辭職信，抱怨必須替蓋茨取得藥物以「處理與俄羅斯女孩性行為的後果」。

另一封以「親愛的比爾」開頭，抱怨蓋茨結束友誼，並指控他試圖隱瞞性病，包括對當時的妻子美琳達隱瞞。

蓋茨發言人向BBC表示：「這些來自一個確定的、心懷怨恨的說謊者的指控，絕對荒謬且完全不實。」

發言人還指：「這些文件唯一能證明的是愛潑斯坦因為未能維持與蓋茨的關係而感到挫折，以及他願意為了陷害與抹黑而做出多荒謬的事。」

受害者身份曝光引發批評

曾代表多名愛潑斯坦案受害者的女權律師格洛麗亞·阿爾里德（ Gloria Allred）告訴 BBC，最新文件披露了許多受害者的名字，其中包括一些從未公開身份的人。

「有些情況……他們雖然劃掉了名字，但仍能讀得到，」她說，「在其他案例中，他們甚至顯示了受害者的照片——有些從未公開受訪、從未公開姓名。」

許多週五公佈的文件都有大幅遮蔽。法律規定遮蔽只能為了保護受害者或正在調查的資訊，並要求列出遮蔽的摘要及法律依據。

司法部表示正「全天候工作，以處理受害者的關切，新增對個人資訊的遮蔽，以及對性相關影像的必要遮蔽」。

阿爾里德指出，儘管她的法律團隊正努力告知司法部哪些地方需要額外遮蔽，但「許多人已下載文件」。

愛潑斯坦文件全部公佈了嗎？

愛潑斯坦文件公佈的風波是否已正式結束，仍不清楚。

布蘭希表示週五的文件「標誌著非常全面的文件識別與審查程序的結束」，代表司法部認為任務已完成。

但民主黨人仍認為司法部扣留了太多文件——可能約250萬份——且沒有充分理由。

民主黨籍眾議員羅·康納（Ro Khanna）表示他仍懷有戒心——他與共和黨籍眾議員湯瑪斯·馬西（Thomas Massie）共同推動了《愛潑斯坦文件透明法案》（Epstein Files Transparency Act）

「司法部表示他們識別了超過600萬頁可能相關的文件，但經審查與遮蔽後只公開約350萬頁，」他說，「這引發疑問：其餘的為何被扣？」

司法部因錯過法律要求的12月19日最後期限前公佈全部文件而備受批評。

但這場風波是否真正結束仍未可知。

許多人，包括特朗普的支持者，長期相信有人在保護與愛潑斯坦相關的富人與權勢者。

布蘭希週日接受美國廣播公司（ABC）採訪時表示，除了「少數文件」可能在法官批准後公開外，司法部對愛潑斯坦文件的審查「已經結束」。

補充報導：傑克·芬尼克（Jack Fenwick）、齊齊・伊贊杜（Chi Chi Izundu）、艾米·沃克（Amy Walker）