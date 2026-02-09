愛潑斯坦案延燒英國！王室、首相都遭波及

▲已遭剝奪頭銜的英國前王子安德魯，因牽扯美國已故富豪愛潑斯坦案，讓王室顏面受損、慘遭切割，英王查爾斯三世（圖）近日更表態，已準備好協助警方調查。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國已故富豪愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的性犯罪檔案，近期陸續公布，全球多國，從王室頂流、政商要角乃至科技巨擘都被波及，已遭剝奪頭銜的英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）也牽涉其中。英國白金漢宮當地時間9日發表聲明，英國國王查爾斯三世（King Charles III）深切關注此案，已準備好提供警方調查方面的支持，威廉王儲夫婦也表態「牽掛受害者」；另一方面，英國首相施凱爾（Keir Starmer）則因前任駐美大使文德森（Peter Mandelson）涉案，面臨「逼宮」。

廣告 廣告

根據《BBC》報導，英國王室發言人指出，針對安德魯的指控不斷曝光，查爾斯三世已明確表達關注，雖然具體指控應由安德魯本人自行處理，但如果警方聯繫王室，白金漢宮將隨時準備提供支持，而對所有愛潑斯坦案的受害人，查爾斯和王后卡蜜拉（Queen Camilla）將繼續抱持關懷與同情。

王儲威廉（Prince William）與凱特王妃（Catherine, Princess of Wales）也在同一天發布聲明，對安德魯涉案「深感擔憂」，2人透過肯辛頓宮發言人強調，自己始終牽掛受害者，這也是他們首次針對愛潑斯坦案發表公開評論。

▲針對前王室成員牽涉愛潑斯坦案，英國王儲威廉與妻子凱特公開發聲，將焦點放在關注受害者上。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

報導指出，因為愛潑斯坦爭議持續發酵，查爾斯三世去年10月就剝奪安德魯所有王室尊號、頭銜及榮譽，要求對方搬離王室住所，目前正在調查關於安德魯擔任英國貿易特使期間，是否曾與愛潑斯坦分享機密文件一事。

報導提到，安德魯長期與愛潑斯坦保持友好關係，甚至在後者於2008年被定罪後仍有往來，但安德魯始終否認任何與愛潑斯坦案相關的負面指控。

深受其害的不只王室，由於英國前任駐美國大使文德森涉案，蘇格蘭工黨領袖薩瓦爾（Anas Sarwar）已呼籲首相施凱爾辭職，直言唐寧街領導層需要更換，工黨必須在5月的一系列蘇格蘭議會選舉中獲勝。

對此，首相府邸發言人回應稱，施凱爾沒有下台的打算，也不會放棄自己的使命，正致力於在全國範圍推動變革。

▲愛潑斯坦醜聞延燒英國王室、政壇，首相施凱爾也因此慘遭逼宮。（圖／美聯社／達志影像）

原文連結：

'I'm not prepared to walk away,' Starmer tells MPs as he fights for political survival

King's 'profound concern' as police consider Andrew claims over Epstein

William and Catherine say they are 'deeply concerned' in first statement on Epstein revelations

更多 NOWnews 今日新聞 報導

愛潑斯坦檔案最新照片！比基尼女跪爬 馬斯克與祖克柏同桌晚宴

捲淫魔富商愛潑斯坦最新檔案！遭控出軌還染性病 比爾蓋茲親回應

愛潑斯坦檔案又曝光！全球哪些政商名流與淫魔富商有關係？