愛潑斯坦案文件中的政要權貴
（德國之聲中文網）從科技巨頭到華爾街權勢人物，再到外國政要，眾多權貴出現在美國司法部公布的與愛潑斯坦案調查相關的海量文件中。雖然文件顯示一些權貴與愛潑斯坦交往甚密，但他們都否認與愛潑斯坦犯罪行為有關聯。愛潑斯坦因經營性交易團伙，拐賣和性侵未成年少女被判有罪。在2019年8月正式審訊開始前，這位富商被發現在獄中死亡，官方死因為自殺。
以下是愛潑斯坦案相關文件中出現的幾位政商名流。
埃隆·馬斯克
馬斯克的名字在美國司法部上周五公布的文件中也數次出現，尤其是他們在2012年和2013年的電子郵件往來，曾討論訪問愛潑斯坦臭名昭著的加勒比海島嶼。有郵件顯示，馬斯克曾問“你島上最瘋狂的派對會在哪一天/哪一晚舉行？”
目前尚不清楚這些郵件的真實性以及馬斯克是否真的去過那裡。
馬斯克一直表示他多次拒絕了愛潑斯坦的邀請。“愛潑斯坦想讓我去他的島，但我拒絕了，”他2025年曾在X上發帖寫道。
在最新文件公布後，馬斯克在X上發帖表示，“沒有人比我更努力地推動公開愛潑斯坦的文檔、起訴那些虐戀兒童的人。……我知道我會遭到無情抹黑，盡管我從未參加過他的派對，從未乘坐過他的‘洛麗塔專機’，從未踏足過他那令人毛骨悚然的島嶼，也從未做過任何錯事”。馬斯克將這條貼文置頂。
不過，馬斯克的跨性別女兒薇薇安·珍娜·威爾遜（Vivian Jenna Wilson）在社交媒體Threads上寫道：“我可以確認我們當時確實在聖巴特島，因此我認為它們（這些郵件）是真的。”薇薇安與馬斯克斷絕了關系，也已經改名換姓。在薇薇安把性別從男性改為女性後，馬斯克表示已經失去了兒子，以前的兒子“被覺醒病毒（Woke)殺死了”。
比爾·蓋茨
美國司法部上周五公布的文件中包括一些涉及微軟創始人比爾·蓋茨的信息。在一封郵件草稿中，愛潑斯坦聲稱蓋茨有婚外情。
愛潑斯坦在其中寫道，他與蓋茨的關系包括“幫助獲取藥品，以應對與俄羅斯女孩發生性關系的後果，以及為他與已婚婦女的非法幽會提供便利”。
蓋茨基金會否認了這些說法，並告訴《紐約時報》這些說法“出自騙子之口，……完全是謊言”。
比爾·蓋茨周日（2月1日）與女友一道，現身澳網決賽看台（圖）。
在2021年接受CNN采訪時，蓋茨稱他與愛潑斯坦的關系是“一個巨大的錯誤”，並稱他曾與愛潑斯坦共進幾次晚餐，希望能為蓋茨基金會籌集捐款。
特朗普
愛潑斯坦生前與特朗普是老相識，兩人在20世紀90年代和21世紀初曾多次合影，並且曾在佛羅裡達州是鄰居。2002年，特朗普曾對媒體說：“我認識傑夫（愛潑斯坦）15年了。他很棒。和他在一起很有意思。據說他和我一樣喜歡美女，而且他喜歡的很多都比較年輕。”不過，2019年特朗普告訴記者，早在愛潑斯坦被捕前，他和愛潑斯坦就分道揚鑣了。
新披露的這批文件中包含數千條提及特朗普的內容，但其中大部分內容未提供關於兩人關系的更多信息。這些文件包括愛潑斯坦和其他人分享有關特朗普的新聞文章、評論他的政策或政治立場，以及談論他和他的家人的郵件。
比爾·克林頓
和特朗普一樣，克林頓在二十多年前也曾與愛潑斯坦有過不少交往，包括乘坐愛潑斯坦的私人飛機，以及在白宮與他會面。克林頓也否認知曉愛潑斯坦的任何不當行為。克林頓的代表稱，這位前總統在2006年愛潑斯坦首次受到刑事指控後便與他斷絕了關系。
調查檔案中包含愛潑斯坦在紐約家中保存的克林頓和其他名人的照片。檔案中還包含調查人員收到的公眾來信，這些來信要求解釋為何沒有對克林頓展開調查。
安德魯·蒙巴頓-溫莎（前安德魯王子）
安德魯·蒙巴頓-溫莎已經被正式取消“王子”和約克公爵頭銜，也被逐出英國王室莊園。安德魯是查爾斯國王的胞弟，已故伊麗莎白二世女王的愛子。他曾與愛潑斯坦關系密切，目前面臨越來越大的壓力。
在上周五（1月30日）美國司法部公布的文件中，安德魯·蒙巴頓-溫莎的名字出現了數百次，其中包括在愛潑斯坦的私人電子郵件中。
這些信件中包括一封邀請愛潑斯坦到白金漢宮共進晚餐的信函，愛潑斯坦還提議將安德魯介紹給一位26歲的俄羅斯女子。一些照片似乎顯示安德魯跪在一位躺在地板上的女子身上。這位女子的身份目前沒有透露。
一位名為弗吉尼亞·吉弗雷（Virginia Giuffre）的女性曾對安德魯提出指控，她表示自己被愛潑斯坦販賣，在17歲時被指示與蒙巴頓-溫莎發生性關系。吉弗雷於2025年4月去世，官方調查結果是自殺身亡。
© 2026年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
作者: 德聞 (綜合報道)
