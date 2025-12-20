愛潑斯坦案文檔公布 仍大面積涂黑

（ 德國之聲中文網）這批公布的檔案中包含了大量照片，其中包括前總統克林頓、已故歌星邁克爾·傑克遜等。他們都是愛潑斯坦社交圈的成員。

由於此批檔案依然被大面積涂黑，而且特朗普政府官員在發布過程中嚴格控制，因此關於愛潑斯坦案的陰謀論可能仍然無法被平息。很長一段時間以來，有關美國政府刻意掩蓋案情真相的陰謀論不斷發酵、愈演愈烈。

大面積涂黑

比如，在一份列有254名按摩師的7頁文檔中，每一個姓名都被涂黑，旁邊注明“為保護潛在受害者信息，已涂黑”。盡管如此，這批檔案依舊揭示了聲名狼藉的銀行家愛潑斯坦與政商名流之間的密切關系。

廣告 廣告

至少有一份文檔包含了數十張已經經過審查處理的裸照或者衣著暴露人物照片，還有一些照片則顯示了愛潑斯坦與同伴的畫面，他們手持槍支進行擺拍，但是其面部則被遮蓋。

有一些照片此前從未被披露過，其中包括聲明狼藉的安德魯王子橫躺在5個人腿上的畫面，以及年輕時的希拉裡·克林頓躺在浴缸裡的場景（畫面局部被涂黑）。

還有一張照片則顯示克林頓正在與一名黑發女子並肩游泳。

克林頓成替罪羊？

特朗普政府官員現在正抓住克林頓的這些照片大作文章，白宮通訊主任張振熙(Steven Cheung)就在社媒X(推特)上發帖說：“狡猾的威利！克林頓悠閒自在，無憂無慮。他哪裡知道……”

克林頓當年的副幕僚長烏雷納(Angel Urena)則回應說，美國需要的“是答案，而非替罪羊。”烏雷納在社媒X上發表聲明說，白宮方面幾個月來一直不公開這些檔案，然後在本周五的夜裡匆匆公布，“這並不是為了保護克林頓（的隱私），而是完全為了自保。”

民主黨方面已經對此次公布的文檔遠未達到《愛潑斯坦檔案透明法案》的要求表示不滿。該法案原本要求聯邦政府在12月19日前公開全部案件檔案，僅受法律和受害者隱私方面的限制。

民主黨的參議院少數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，“司法部公布的這套經過大量刪減的檔案只是全部證據的一小部分。僅僅公布一大堆涂黑的頁面既違背了透明的精神，也違反了法律條文。例如，一份文檔的119頁全部被涂黑了。”

國會其他民主黨議員則表示，白宮方面扣留了一份在愛潑斯坦2019年被捕後起草的起訴書，他們認為這份起訴書會牽連“其他在愛潑斯坦強奸島上的富豪權貴”。

民主黨的騙局？

特朗普總統曾經將愛潑斯坦視為密友，一度花費幾個月時間阻止相關檔案被公開。愛潑斯坦本人2019年在獄中等候性交易案庭審時突然去世，據當局判定為自殺。

特朗普一直到今年11月才在國會議員施壓下(包括共和黨同僚)簽署法案，強制要求在12月19日前公布檔案。司法部現在表示，今後幾個星期還將公布更多文檔。司法部副部長布蘭奇(Todd Blanche)強調，檢察官有權酌情決定是否公開與正在進行的調查相關的材料；為了保護愛潑斯坦數百名受害者的身份，一些文件也已被涂黑。

特朗普曾經在90年代與愛潑斯坦共同出席各類活動。不過，在愛潑斯坦2019年被捕之前幾年，特朗普就與這位銀行家斷絕了關系，並且他本人至今也未在此案中遭到任何行為不當之指控。在2024年二度競選期間，特朗普曾誓言要公開所有文件。然而，重返總統職位後，他卻將這種透明度的努力斥為“民主黨的騙局”。

今年7月，美國司法部發布一份備忘錄，宣稱在總統屈服於壓力之前，不會再披露任何關於愛潑斯坦案的進一步信息，並稱其所謂的“客戶名單”並不存在。這份備忘錄引發了一場政治風暴。

特朗普的右翼支持者長期以來一直對愛潑斯坦案以及有關這位銀行家為全球政商名流經營性交易集團的陰謀論津津樂道。迄今為止，愛潑斯坦案只有一名嫌疑人被定罪：愛潑斯坦的前女友麥克斯韋(Ghislaine Maxwell)因幫助他招募未成年少女而被判處20年監禁。

DW中文有Instagram！歡迎搜尋dw.chinese，看更多深入淺出的圖文與影音報道。

© 2025年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

作者: 德正 (法新社、美聯社等)