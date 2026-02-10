愛潑斯坦檔案再掀風暴！共犯未特赦前拒作證

▲「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）共犯麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）表示，在獲得川普特赦前拒絕替相關案情作證。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國已故「富豪淫魔」愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）的檔案，近期由美國司法部公布後，全球多位政商名流都遭波及，事態持續延燒，但目前沒有任何人因為新公開的檔案遭到指控，也讓外界霧裡看花。對此，美國國會閉門質詢麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）想要釐清真相，麥克斯威爾是愛潑斯坦的共犯同夥，因替愛潑斯坦招募少女供其性剝削被判處20年徒刑。不過，麥克斯威爾出席國會聽證會時反覆行使拒絕回答問題的權利，全程都未作答，麥克斯威爾說若能獲得美國總統川普特赦，她才會開口作證。

根據《BBC》報導，目前人正在德州監獄服刑的麥克斯威爾，以遠端視訊連線方式參加了眾議院監督暨政府改革委員會的閉門聽證會，但麥克斯威爾行使美國憲法第5修正案賦予的權利，拒絕回答可能使自己受到指控的問題，以避免自證其罪。

麥克斯威爾的律師馬庫斯（David Markus）說，「如果川普給予麥克斯威爾特赦，她願意公開全面、誠實地作證」。馬庫斯還強調，川普和前總統柯林頓都沒有涉及任何不法行為，「但只有麥克斯威爾女士能解釋原因，而大眾有權知道真相」。

眾議院監督暨政府改革委員會主席柯默（James Comer）批評，「麥克斯威爾一個非常壞的人」，認為她不應該獲得任何形式的赦免。對於麥克斯威爾行使美國憲法第5修正案賦予的緘默權，柯默說「不出所料」，但也坦承這「令人非常失望」。

愛潑斯坦爭議持續發酵，除了美國政壇和商界之外，英國前王子安德魯（Andrew Mountbatten-Windsor）與前任駐美大使文德森（Peter Mandelson）也都牽涉其中，讓英國王室與英國首相施凱爾（Keir Starmer）都面臨沉重的輿論壓力。

雖然美國司法部已經公布了超過300萬頁文件、2000段影片、18萬張圖片，但上週末一群愛潑斯坦案的倖存者仍在呼籲美國司法部公開全部檔案，不過，美國副司法部長布蘭奇（Todd Blanche）表示，網傳有資訊被掩蓋、刻意隱藏的說法都是不成立的，強調已經將所有訊息對外公開。

