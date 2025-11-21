愛潑斯坦檔案將於何時公佈？是否會被刪減？

倖存者和家屬談論愛潑斯坦檔案。 [Reuters]

美國總統特朗普簽署了一項法案，命令司法部公佈對已定罪的戀童癖者傑弗裡·愛潑斯坦的調查檔案。

這項法案要求在30天內以「可搜尋和可下載的格式」公佈這些檔案，並於週二在國會參眾兩院以壓倒性多數獲得通過。

隨後，特朗普在Truth Social上宣布，他已於週三簽署了該法案，正式啟動了檔案公佈的倒計時。

在愛潑斯坦案受害者和基層共和黨人的壓力下，特朗普於週日對其檔案問題上的立場進行了重大轉變，並表示支持該法案的通過。幾個月來，他一直拒絕公開對這位已故金融家的聯邦調查中的許多文件。

眾議院週二上午開始辯論這項法案，並在幾個小時內進行了投票。多位愛潑斯坦案的受害者當天在國會山奔走，呼籲法案獲得通過。

幾乎所有眾議員都投了贊成票，該決議以427票贊成、1票反對獲得通過。路易斯安那州共和黨眾議員克萊·希金斯（Clay Higgins）是唯一投下反對票的議員。兩名共和黨議員和三名民主黨議員棄權。隨後，參議院也通過了該法案。

眾議院監督委員會先前已公開了數千份與愛潑斯坦有關的財產文件，但該法案涵蓋了目前由司法部掌握的資料。

理論上，這些記錄可能包括有關被監禁的愛潑斯坦同謀馬克斯韋爾（Ghislaine Maxwell）的檔案，以及案件中提及的人物——包括政府官員，還可能包括司法部內部文件。

特朗普何時簽署的該法案？

週三上午，參議院確認已通過愛潑斯坦法案並將其送交特朗普。

當天晚上晚些時候，特朗普在社群媒體上發文稱，他已簽署該法案使其生效。

雖然特朗普通常會邀請媒體和其他人士見證其簽署法案，但這次的簽署儀式並未公開。特朗普在一篇長文中宣布了這一消息，文中還抨擊了他聲稱與愛潑斯坦有關聯的民主黨人，吹噓了總統在第二個任期內的政績，並談到了他第一個任期內的兩次彈劾審判。

「或許這些民主黨人及其與傑弗裡愛潑斯坦的關係的真相很快就會水落石出，因為我剛剛簽署了公開愛潑斯坦檔案的法案！」他寫道。

他還補充說，由於他曾要求共和黨議員支持這項法案，「投票結果幾乎一致通過」。

愛潑斯坦檔案何時公佈？

司法部現在有30天的時間公佈其掌握的有關愛潑斯坦的資料。

但這些文件的共享面臨一些障礙。

眾議院的法案規定，司法部可以扣留任何「可能危及正在進行的聯邦調查或起訴」的文件，前提是這種扣留必須具有針對性且是暫時的。

鑒於特朗普曾呼籲調查愛潑斯坦與一些知名民主黨人（例如比爾·克林頓，Bill Clinton和拉里·薩默斯Larry Summers）的關係，「以查明他們以及愛潑斯坦之間究竟發生了什麼」，這可能會導致延誤。

克林頓強烈否認自己知曉愛潑斯坦的罪行，而薩默斯則為自己「錯誤的決定」（即在2019年之前繼續與愛潑斯坦保持聯繫）而道歉。

「這是一個潛在的障礙。」俄亥俄州凱斯西儲大學憲法學教授喬納森·恩廷（Jonathan Entin）告訴BBC。

「如果這確實是一項嚴肅的調查，那麼檢察官在決定是否提起訴訟之前，想必不會希望所有信息都公之於眾。」

對於那些一直呼籲公開這些文件的人來說，任何不完全公開的內容都可能引發更多質疑，甚至激起眾怒。

幾位共和黨議員擔心，特朗普下令司法部調查愛潑斯坦的關係可能​​會延緩文件的公開。

肯塔基州眾議員托馬斯·馬西（Thomas Massie）誓言，如果司法部不按規定公開這些記錄，他和另一位共和黨異議人士、來自喬治亞州的瑪喬麗·泰勒·格林（Marjorie Taylor Greene）「絕對」會在眾議院公開宣讀文件中「部分涉案人員」的姓名。

文件會被刪減嗎？

除了可能出現的延誤外，公眾看到的新發布的愛潑斯坦文件可能會有大量內容被刪除。

在上週眾議院監督委員會公佈的一批文件中，為了保護隱私，姓名和電話號碼常被塗黑。

「隨意發布任何內容都可能洩露大量與公眾無關或不適合公開的私人訊息。」恩廷教授說。

最新的法案規定，司法部長可以「扣留或刪減」包含受害者姓名、醫療檔案和其他個人資訊的記錄，如果這些記錄「明顯構成對個人隱私的無端侵犯」。

一位處理性虐待案件的律師支持國會改進這項條款。但她表示，即使公佈這些文件，仍可能對愛潑斯坦案的倖存者造成影響。

「我很高興法案本身加入了明確的措辭，強化了受害者的隱私權，」桑福德·海斯勒·夏普·麥克奈特律師事務所華盛頓特區辦公室的聯合管理合夥人克里斯汀·鄧恩（Christine Dunn）說。

「我很糾結，因為我認為透明幾乎總是好事，我認為只有當真相被揭露時，事情才會改變，」她說，「但與此同時，對於受害者來說，在媒體上重溫這段經歷將會非常痛苦。」

司法部長還可以扣留機密資料和性虐待圖像。

司法部先前已表示，其從愛潑斯坦案調查中獲得的300G數據中，包含「大量」未成年人的圖像和視頻，以及數千個下載的兒童性虐待視頻和圖像。

文件中其他資訊可能受到大陪審團保密規定的保護，而最新的法案並未明確提及這一點。

美國司法部長帕姆·邦迪（Pam Bondi）週三上午在一次與愛潑斯坦案無關的新聞發布會上被問及此事時表示：「我們將繼續依法行事，保持最大限度的透明，同時保護受害者。」