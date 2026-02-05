愛潑斯坦檔案最新，比爾蓋茲「偷下藥」影片曝光？報告還原俄羅斯女孩事件

近期全球矚目的事件之一，莫過於已故性犯罪者、被稱為「富豪淫魔」的愛潑斯坦／艾普斯坦（Jeffrey Epstein）龐大的「紀錄」，美國司法部上周公布最新一批涵蓋300萬頁文件、18萬張圖像和2000段影片的檔案，內容可謂怵目驚心。牽涉的名人包含美國總統川普（Donald Trump）、前總統克林頓（Bill Clinton）和英國安德魯王子（Prince Andrew）等可謂大咖雲集，近日網路傳出網傳微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）的「影片」。事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告。

愛潑斯坦生前涉及性侵少女和性交易案因而聲名狼藉，「愛潑斯坦」檔案中除其紐約豪宅、惡名昭彰的「蘿莉島」的照片、影像外，還有大量愛潑斯坦與政商名流、菁英人士的訊息、信件往來，牽涉層級之高、之廣引發國際熱議，相關訊息及影像也在網路上流傳。其中，根據愛潑斯坦文件，比爾蓋茲被爆出與俄羅斯女子發生性關係染上性病，而後甚至要求偷偷給當時的妻子梅琳達開抗生素，如今網路上也傳出不少訊息，甚至現場「影片」。

示威團體在倫敦公車站放上巨幅愛潑斯坦和川普合照。（資料照，美聯社）

​ 愛潑斯坦名人雲集 比爾蓋茲郵件震驚外界 ​

調查報告指出，MyGoPen綜合《金融時報（Financial Times）》、《全美公共廣播電台（NPR）》、《NBC》、《BBC》等媒體報導，美國司法部在1月30日公布最新一批調查資料，比爾蓋茲是檔案中提及的名人之一，其中和比爾蓋茲有關的是震驚外界的兩封郵件，疑為愛潑斯坦在2013年7月18日寫的草稿，內容提到比爾蓋茲和「俄羅斯女孩們」發生性關係後感染性病，並試圖隱瞞當時的妻子梅琳達（Melinda Gates），並要求愛潑斯坦提供抗生素，讓他能偷偷給梅琳達服用；其中，影片自2月1日在網路上流傳，來源於「模仿帳號」，先後在影音網站Rumble、X發文​。

​MyGoPen指出，事實上，為保護受害者，美國司法部對所有圖片影片中的女性都進行刪減或塗黑等去識別化處理，由此可知網傳影片並非真實畫面；另透過AI偵測工具檢測，結果顯示AI生成的可能性極高、可能使用深偽技術。調查報中提到，事件爆發後，比爾蓋茲發表聲明否認，並痛斥相關說法完全不實；梅琳達則在NPR專訪中表示，當相關細節被提起都會使她想起婚姻中痛苦的時光，但對於疑問她並不知道答案，「任何女孩都不該置於那種境地。」總結來看，雖司法部公布的調查資料中有比爾蓋茲的郵件，但網傳影片並非真實畫面。

