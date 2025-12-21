愛潑斯坦檔案：安德魯躺臥在多名女性腿上的照片曝光

[US Department of Justice]

美國司法部釋出的數千份愛潑斯坦檔案中，包括一張安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）躺在女性腿上的照片。

照片中，已定罪的性交易犯吉絲蓮·麥克斯威爾（Ghislaine Maxwell）在背景中微笑看著這位前英國王子。照片似乎拍攝於諾福克的皇家莊園桑德靈漢（Sandringham）的會客廳。

這張照片的曝光，將進一步加劇外界對安德魯的審視，他因與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關聯，已被剝奪剩餘的頭銜和榮譽。

廣告 廣告

安德魯始終否認任何不當行為。

另外兩張照片顯示安德魯前妻莎拉·弗格森（Sarah Ferguson）和幾名臉部被黑色方塊遮住的女性同框。

弗格森女士的代表拒絕評論。

僅僅出現在照片或文件中，並不能成為錯誤行為的證據。

大量內容被塗黑的「愛潑斯坦檔案」——美國司法部愛潑斯坦調查相關的文件，在長久的等待後於週五（12月19日）晚間公開。

這些文件因國會通過法律要求在此日期前完整公開而備受期待。

文件內容包括愛潑斯坦住宅內部照片、海外旅行，以及名人照片，其中包括美國前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）、安德魯，以及邁克爾·傑克遜（Michael Jackson）。

美國總統特朗普在檔案中幾乎未被提及。

先前被點名的人士包括特朗普在內，均否認與愛潑斯坦的任何不當行為有關。

在這張未註明日期的照片中，現年65歲的前王子看起來年輕許多，他閉眼微笑。

和他同坐在宏偉壁爐前的其他人臉部均被黑色方塊遮蔽。

另一張照片顯示他似乎和愛潑斯坦以及麥克斯韋一同出現在皇家雅士谷賽馬場（Royal Ascot）。

檔案中還包括麥克斯韋站在唐寧街10號門外的未註明日期照片。

照片中她獨自一人，未提供任何背景資訊，無法得知拍攝時間或造訪原因。

安德魯與愛潑斯坦的友誼問題持續困擾英國王室。

英國國王在外界強烈壓力下，剝奪了弟弟的王子頭銜。

他也預計將搬離位於溫莎的別墅「皇家小屋」（Royal Lodge）。

在此之前，因其私生活問題與指控不斷浮現，安德魯·蒙巴頓-溫莎（現用名）已放棄其他王室頭銜，包括約克公爵（Duke of York）。

今年初，電子郵件顯示他與愛潑斯坦保持聯繫的時間比先前承認的更久。

在10月出版的回憶錄中，已故的愛潑斯坦主要指控者維吉尼亞·朱弗瑞（Virginia Giuffre）重申，她在青少年時曾與安德魯發生三次性關係。安德魯始終強烈否認這些指控。

美國國會民主黨議員也曾呼籲安德魯向調查愛潑斯坦活動的委員會作證，但截至上月最後期限，他未作回應。

另外，檔案中出現兩張弗格森女士（當時仍為約克公爵夫人）的照片。

一張顯示她站在人行道上，旁邊是一名手提購物袋的身份不明女子；另一張顯示她盤腿坐在綠色沙發上。

今年較早前，弗格森也因愛潑斯坦爭議陷入風波，一封2011年的電子郵件顯示她稱愛潑斯坦為「至尊好友」（supreme friend），並似乎為先前公開批評他而道歉。

該郵件曝光後，多個慈善機構取消她的贊助人或大使身份。

大規模塗黑引發民主黨批評，認為違反透明法。

但白宮聲稱，特朗普政府是「史上最透明的」，司法部則表示是「為保護受害者而審慎選擇塗黑」。