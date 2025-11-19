《愛潑斯坦檔案》有望重見天日！愛潑斯坦是誰？從逮捕到「獄中暴斃」完整懶人包一次看
美國政壇多年來爭議不斷的「愛潑斯坦檔案」（Epstein Files）近日再度掀起波瀾，眾議院與參議院近期推動法案，要求司法部公開所有與已定罪性犯罪者傑弗里愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的調查文件，使這批封存多年、外界高度關注的資料距離曝光更近一步。《鏡報》也在此為大眾整理愛潑斯坦事件全貌。
愛潑斯坦被逮、死亡時間線整理
2008年：佛州首案曝光
佛羅裡達州一名年僅14歲少女的父母向佛州警方報案，稱愛潑斯坦在棕櫚灘住所性侵了自己的女兒。警方獲報後立即展開搜索，結果在愛潑斯坦豪宅裡發現大量未成年少女照片。不過，這起案件最終卻只以一份備受爭議的「聯邦不起訴協議」（NPA）草草收場，愛潑斯坦認罪後，被法院判處登記為性罪犯，並判刑13個月有期徒刑，期間甚至還可以每日外出工作，此案也因此成為全美憤怒焦點，被認為是「司法史上最寬容的協議」。
2008–2019年：更多受害者浮現
調查單位此後並未放棄，這期間累積大量調查資料，包括多名受害者訪談、證人供述，還有從愛潑斯坦多處房產取得的照片、錄影與硬碟，而這其中最為關鍵的，是愛潑斯坦助理兼情婦吉絲蘭麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）提供的相關證據與證詞。
2019年：聯邦再起訴、愛潑斯坦獄中突然死亡
FBI於2019年7月6日二度逮捕愛潑斯坦，並在其紐約上東區豪宅中再度找到大量未成年少女的裸照，這次檢方以未成年性交易、性交易共謀等重罪將其起訴，而愛潑斯坦則被關押於紐約曼哈頓大都會拘留中心（MCC）。不料，愛潑斯坦在等待審判期間，竟於同年8月10日在牢房中失去知覺，經獄警進行心肺復甦後，因心臟驟停被送醫搶救，但最後仍於6時39分被宣布死亡，最終被官方判定為上吊輕生。
消息曝光後頓時引起各界關注，而愛潑斯坦的死亡也充滿矛盾細節，包括看守未按照規定按時巡邏、值班期間睡著、牢房監視器故障、愛潑斯坦相驗結果的骨折呈現與輕生不符、法醫意見相互矛盾等，也讓愛潑斯坦的突然死亡不僅未終結疑問，反而掀起更劇烈的陰謀論。
2021年：麥斯威爾遭判刑
愛潑斯坦的情婦與共犯麥斯威爾因坦承替愛潑斯坦招募未成年少女而被判刑20年，她是唯一以為因愛潑斯坦事件遭定罪的人，但在審理期間麥斯威爾拒絕透露其他可能涉案人士，使「愛潑斯坦人脈網」更顯神秘。
「愛潑斯坦檔案」是什麼？
「愛潑斯坦檔案」是美國司法部與FBI在調查愛潑斯坦期間所蒐集的大量證據，包含他在佛州2008年涉及招募未成年人賣淫而遭定罪的案件，以及之後在紐約被起訴的相關調查資料。就在美國總統川普（Donald Trump）就任數週後，司法部與FBI公布所謂的「第一階段解密文件」，內容多達341頁，但大部分都是早已公開的資料，因此也讓許多右翼輿論人物失望，認為政府刻意遮掩此案。
FBI與司法部7月發佈一份備忘錄，表示經調查共蒐集超過300GB數據與物證的「全面審查」後，目前並無「可信證據」顯示愛潑斯坦曾勒索政商名流，也未找到足以對第三方展開調查的證據，因此不會再公開更多與愛潑斯坦調查相關的證據，引發巨大爭議，也引發各界指控政府「護航」。
美國民間多年來質疑愛潑斯坦2008年能獲輕判的箇中原因、與麥斯威爾的未成年犯罪網絡是否真的只有這2人涉案，以及愛潑斯坦是否掌握名流黑料等。另外，愛潑斯坦能在高度監控的監獄中輕生、政府是否刻意保護跨黨派的精英等疑點也是外界關注的重點，而愛潑斯坦案件，也被風味美國近代最具爭議的「政治黑箱」。
不過，「愛潑斯坦檔案」又有另一批新資料在9月遭公開，其中包括生日紀錄簿、一張疑似署名「川普」的便條、飛行紀錄中出現伊隆馬斯克（Elon Musk）名字等。不僅如此，於11月12日最新曝光的愛潑斯坦遺產電子郵件種中，還涉及前財政部長賴瑞桑默斯（Larry Summers）、川普前顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）等人，而川普本人更是多次出現在郵件中。
另外，美媒還有報導稱司法部長在資料曝光前就已提前告知川普稱他的名字出現在FBI文件中；白宮則否認相關報導，但未否認「檔案中出現川普」。至於馬斯克則坦言曾被愛潑斯坦邀請出席「聚會」，但他後來已拒絕該邀約。
川普出爾反爾？
川普曾在競選時承諾若當選，將公開「愛潑斯坦檔案」，也曾指示司法部長潘姆邦迪（Pam Bondi）調查愛潑斯坦與多名民主黨領袖，包括前總統比爾柯林頓（Bill Clinton）之間的往來，而邦迪則將此案交給紐約檢察官，導致部分資料很有可能被長期遮蔽。不過，川普上任後卻態度大轉變，對於公開一事遲遲拖延，直到本週看見國會勢必推動公開，才重新支持檔案解密。
美國國會強制推動公開！「愛潑斯坦檔案」真會重見天日？
眾議院以「員額請願」（discharge petition）強行表決，最終在昨（18）日以「427對1」的一面倒表決通過。表決隨後送交參議院，而參院也以「無異議」（unanimous consent）快速通過，自此成立《愛潑斯坦檔案透明法案》（Epstein Files Transparency Act），要求司法部、FBI、聯邦檢察官必須在30天內公開所有「未列為機密」的紀錄，包括相關調查文件、通訊記錄、與愛潑斯坦和麥斯威爾相關的所有資料。
未公開的「愛潑斯坦檔案」可能牽涉哪些人？
最引發外界關注的，就是愛潑斯坦事件究竟牽涉多少知名人士，但先前在已公開的部分檔案資料中，就曾出現過多名政治圈名人，包括英國安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）、美國前總統比爾柯林頓、已故巨星麥可傑克森（Michael Jackson）、億萬富豪伊隆馬斯克以及多名華爾街人士。不過， 目前均無證據顯示上述人士涉案，僅顯示「與愛潑斯坦有往來記錄」。
愛潑斯坦事件已拍成Netflix紀錄片！
Netflix紀錄片《傑弗里愛潑斯坦：上流濁水》（Jeffrey Epstein: Filthy Rich）內容也揭露了愛潑斯坦的性侵及性交易罪行，該紀錄片以9位受害者的親身經歷為主軸，講述愛潑斯坦如何憑藉其財富和權勢，誘騙、性侵未成年少女，並透過所謂的性騷擾「金字塔騙局」進行虐待和操控。
紀錄片詳細呈現了愛潑斯坦在其位於紐約上東城、佛羅里達州棕櫚灘豪宅，以及被稱為「戀童癖島」的加勒比海私人島嶼中對少女的性虐待實況。受害者披露，愛潑斯坦和其助手會在不同場合招攬貧困、夢想未酬的少女，以「高額報酬或資助夢想」的話術誘騙這些少女來到私人豪宅或島上，自此慘遭性剝削。
這些受害少女幾乎無力求助，紀錄片更直接點名，由於存在警方及權勢人士的包庇，才會讓愛潑斯坦的惡行持續多年，同時揭露愛潑斯坦利用其財富與權勢逃避法律制裁，促成破紀錄的寬大認罪協商。紀錄片中穿插受害者講述在私人島嶼和豪宅所遭遇的恐怖經歷，並分析此事件背後的社會結構及權力網絡如何抑制真相與受害者聲音。
★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595
回到原文
更多鏡報報導
12歲起萌生食人癖！到太平間工作「只為偷割屍肉吃」親曝口感、料理手法
中國男無下限！淺草寺大喊「鬼子」...下秒投冥紙求籤 網友怒了
球員看女兒球賽變「集體鬥毆」 車鑰匙是凶器！直插他額頭超驚悚
其他人也在看
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議
演藝圈大咖「中年夫妻」爆離婚 雙方至今0回應掀熱議EBC東森娛樂 ・ 15 小時前
返台養傷變惡鄰／楊宗緯回台當上社區主委 全家遭爆是惡鄰「破壞公物、隨地便溺」
歌手楊宗緯近年在中國大陸接商演、上綜藝節目賺得盆滿缽滿，但日前發生舞台意外掛彩。本刊接獲爆料，因傷返台休養的楊宗緯，竟然還選上自家大樓的社區主委，當得卻是民怨四起。有住戶批評楊宗緯一家都是惡鄰居，除了占用公共空間外，還破壞公物，家人更隨地便溺，有不滿的鄰居批評種種行徑「很缺德」。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
歷任總統誰最貪？粉專網路投票結果太震撼 青鳥炸鍋戰翻
普發現金1萬陸續入帳，符合條件的民眾也可以到指定ATM領取。有粉專近日在YouTube頻道進行網路投票，包括普發1萬是誰的功勞，結果高達87%認為是藍白在野黨的功勞。粉專也另問一題對於歷任總統的意見，結果「賴清德」負評最多、甚至認為賴比前總統陳水扁、蔡英文都貪，但卻引來不少網友踢館，開酸同溫層太強，也有人「抱不平」說，畢竟賴跛腳、預算沒過怎有機會貪？但也有網友反嗆，青鳥跑到這來崩潰喔，自己也一堆同溫層民調，只不過後來被「32:0」洗臉！中時新聞網 ・ 1 天前
惹到道奇巨星大谷翔平？因為「這件事」不再向教士隊致意！
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇日籍巨星大谷翔平在比賽首次上場打擊前都會向敵隊摸一下頭盔致意，不過近日在網路上出現大谷翔平不和教士隊致意的話題，原因竟和「這件事」有關。FTV Sports ・ 18 小時前
館長把3元老「當爹養12年」情勢逆轉？大師兄貼文態度軟了 網笑揭原因
網紅館長陳之漢近日遭戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元、公司總監吳明鑒以及主管小瑋（偉），指控職場性騷擾等多項不當行為。隨著風向改變，李慶元態度似乎也軟化，就有網友好奇「館長會念舊情回收嗎」，引起熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
醫生提醒：肺癌早期不是咳嗽，這6大異常才是真正的「早期警報」
肺癌早期症狀常被誤解為咳嗽或咳血，但醫界一再強調，真正讓肺癌難纏的，是它在初期幾乎「無聲無息」的特性。專家提醒，肺癌早期的 6 大異常往往不是咳嗽，而是細微卻明確的身體訊號，若被忽略，等咳嗽出現時通常已經錯過黃金治療期。（記者唐家興）三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
中國人脆問台人「回歸中國擔憂什麼」？香港人冷回網讚翻
政治中心／綜合報導中國近期對台灣文攻武嚇不斷，除了頻繁軍演製造區域緊張外，對台民眾也積極在各領域進行統戰。對此，一名中國人透過Threads發文，指出想聽聽台灣人對於回歸中國的擔憂是什麼。除了引發熱議之外，更有香港人冷回 1 句話，讓網友笑翻。民視 ・ 1 天前
台南市長街頭民調太震撼！陳亭妃PK林俊憲驚現「史詩級輾壓」
南二都2026年地方選舉牽動各政黨政治版圖，其中台南市因為人選已趨明確而備受矚目。據最新街頭民調結果顯示，綠委陳亭妃以21票近半數奪冠，綠委林俊憲、藍委謝龍介則分別以15票、14票「再纏麻花」居次，而日前甫宣布參選的前藍委陳以信則以0票收場。中天新聞網 ・ 4 小時前
傳曹錦輝、林益全將「西進」？陳義信：能理解，但務必三思
近日傳出包含前大聯盟投手曹錦輝及「神全」林益全皆有意「西進」加入中國城市棒球聯賽(CPB)，對此，昔緯來體育台 ・ 18 小時前
基努李維成「觀光竊盜」受害者 感謝FBI找回名錶
（中央社記者林宏翰洛杉磯18日專電）美國聯邦調查局（FBI）聯手智利警方，破獲假借觀光名義的竊盜集團，成員偽裝成遊客身分進入美國，專挑豪宅區的名人住家犯案，好萊塢男星基努李維也成受害者，親筆寫信感謝FBI。中央社 ・ 4 小時前
WBC》韓國投手2戰多達23次四死球 韓媒批判：與日本實力差距很大
韓國隊昨天在與日本隊的強化試合比賽打成7比7平手，中止對戰10連敗，2場比賽以1勝1 和作收，韓國隊2戰出現23個四死球，讓韓媒大力檢討。TSNA ・ 1 天前
親媽教得好！汪小菲妻Mandy首洩「大S生前託付」：我一直在做
大S（徐熙媛）2月於日本病逝後，留下的一雙兒女「玥兒」、「箖箖」目前由生父汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧。Mandy對姐弟倆的悉心照顧外界有目共睹，她也被網友盛讚是「後媽最佳人選」。Mandy近日在直播罕見提起大S，大讚對方將孩子教得很好，也透露自己一直在做大S生前委託她的事。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《大集合》玩坐氣球襲胸籃籃？胡瓜慘遭炎上 節目急發116字聲明道歉
綜藝天王胡瓜主持的《綜藝大集合》17日到雲林麥寮出外景，有網友PO出錄影截圖，發現胡瓜玩坐氣球遊戲過程中，不小心摸到助理主持人籃籃的胸部，遭網友炎上批評，不過許多網友也緩頰說：「這一看就知道不是故意的。」對此製作單位今天也做出回應。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
大腸癌盯上年輕人！醫曝45%患者「首個症狀」：不要拖
大腸癌有年輕化趨勢！胸腔暨重症科醫師黃軒近日說，醫學界發現，20～40歲的年輕人，大腸癌發生率暴增；他特別提到，有45%的年輕大腸癌患者首個症狀就是「便血」，民眾若發現症狀千萬不要拖。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
陽明山「向天蝦」（鵠沼枝額蟲）大爆發 想「上山追蝦」要把握時間
最近接連幾個颱風帶來的環流，與東北季風產生的「共伴效應」，所帶來的大量雨水，讓大屯山區的向天池達到滿水位，也讓鵠沼枝額蟲（別名向天蝦）大爆發，吸引一波波的登山客上山，只為一睹「綠色小精靈」的風采，而看著這些在池水中悠哉游來游去的小生命，直呼好可愛；還有登山客利用向天蝦的向光性，在暗夜裡點著頭燈，只見向天蝦群聚湧來好不壯觀。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
好冷！東北季風發威「這2天」最有感 下波冷空氣報到時間曝
即時中心／潘柏廷報導中央氣象署預報員黃恩鴻今（17）日下午說明，今天到週五（21日）前受東北季風影響，特別在週三（19日）及週四（20日）清晨預估是冷空氣影響最明顯的時候，隨後週末則是東北季風稍減弱，溫度也會有明顯回溫；下週一（24日）起下波東北季風又南下，但預估和這波相比較弱，溫度變化不會那麼明顯。民視 ・ 18 小時前
不是日本！這國家「中國客變少了」 當地人鬆口氣讚：挺好的
日本首相高市早苗7日在國會答辯中明確指出，台海若爆發武力衝突，可能構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，等同日本可能出兵，發言引起中國強烈反彈，罕見發布「禁日令」呼籲公民暫時勿前往日本。其實不僅日本，前往泰國旅遊的中國人也大幅度下滑，但比起政府的頭痛，泰國人卻開心表示「其實挺好的」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
全台有感降溫！明後天會更冷 氣象署曝這天回暖
受東北季風影響，全台今(18)日降溫，天氣明顯偏涼，最低溫來到16度左右。雨勢方面在基隆北海岸、宜蘭地區及大台北地區都出現局部大雨或豪雨。中央氣象署指出，這波降溫會一直持續到週五，到週六、日東北季風稍...華視 ・ 1 天前
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守
台股殺了600點 網喊「恐慌感低沒殺意」？ 專家1理由勸保守EBC東森新聞 ・ 23 小時前
白冰冰「回收旗下藝人合約」 年終送大禮：抽成砍半
白冰冰旗下有多位藝人，每次主持或是有活動，她都會把子弟兵帶在身邊，盡量給大家機會表演，18日他決定送大家一份大禮，她將合約回收，將經紀抽成砍半，「我看到他們為了生活這麼辛苦，很捨不得，我又不缺，幫別人也是幫，為何不幫自己人。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前