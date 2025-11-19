《愛潑斯坦檔案》有望重見天日！愛潑斯坦是誰？從逮捕到「獄中暴斃」完整懶人包一次看

愛潑斯坦檔案引發全球關注。圖／翻攝自YouTube／Netflix

美國政壇多年來爭議不斷的「愛潑斯坦檔案」（Epstein Files）近日再度掀起波瀾，眾議院與參議院近期推動法案，要求司法部公開所有與已定罪性犯罪者傑弗里愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）有關的調查文件，使這批封存多年、外界高度關注的資料距離曝光更近一步。《鏡報》也在此為大眾整理愛潑斯坦事件全貌。

愛潑斯坦被逮、死亡時間線整理

2008年：佛州首案曝光

佛羅裡達州一名年僅14歲少女的父母向佛州警方報案，稱愛潑斯坦在棕櫚灘住所性侵了自己的女兒。警方獲報後立即展開搜索，結果在愛潑斯坦豪宅裡發現大量未成年少女照片。不過，這起案件最終卻只以一份備受爭議的「聯邦不起訴協議」（NPA）草草收場，愛潑斯坦認罪後，被法院判處登記為性罪犯，並判刑13個月有期徒刑，期間甚至還可以每日外出工作，此案也因此成為全美憤怒焦點，被認為是「司法史上最寬容的協議」。

2008–2019年：更多受害者浮現

調查單位此後並未放棄，這期間累積大量調查資料，包括多名受害者訪談、證人供述，還有從愛潑斯坦多處房產取得的照片、錄影與硬碟，而這其中最為關鍵的，是愛潑斯坦助理兼情婦吉絲蘭麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）提供的相關證據與證詞。

廣告 廣告

愛潑斯坦的情婦最後被判刑20年。圖／翻攝自YouTube／Netflix

2019年：聯邦再起訴、愛潑斯坦獄中突然死亡

FBI於2019年7月6日二度逮捕愛潑斯坦，並在其紐約上東區豪宅中再度找到大量未成年少女的裸照，這次檢方以未成年性交易、性交易共謀等重罪將其起訴，而愛潑斯坦則被關押於紐約曼哈頓大都會拘留中心（MCC）。不料，愛潑斯坦在等待審判期間，竟於同年8月10日在牢房中失去知覺，經獄警進行心肺復甦後，因心臟驟停被送醫搶救，但最後仍於6時39分被宣布死亡，最終被官方判定為上吊輕生。

消息曝光後頓時引起各界關注，而愛潑斯坦的死亡也充滿矛盾細節，包括看守未按照規定按時巡邏、值班期間睡著、牢房監視器故障、愛潑斯坦相驗結果的骨折呈現與輕生不符、法醫意見相互矛盾等，也讓愛潑斯坦的突然死亡不僅未終結疑問，反而掀起更劇烈的陰謀論。

2021年：麥斯威爾遭判刑

愛潑斯坦的情婦與共犯麥斯威爾因坦承替愛潑斯坦招募未成年少女而被判刑20年，她是唯一以為因愛潑斯坦事件遭定罪的人，但在審理期間麥斯威爾拒絕透露其他可能涉案人士，使「愛潑斯坦人脈網」更顯神秘。

愛潑斯坦在獄中突然死亡。圖／翻攝自YouTube／Netflix

「愛潑斯坦檔案」是什麼？

「愛潑斯坦檔案」是美國司法部與FBI在調查愛潑斯坦期間所蒐集的大量證據，包含他在佛州2008年涉及招募未成年人賣淫而遭定罪的案件，以及之後在紐約被起訴的相關調查資料。就在美國總統川普（Donald Trump）就任數週後，司法部與FBI公布所謂的「第一階段解密文件」，內容多達341頁，但大部分都是早已公開的資料，因此也讓許多右翼輿論人物失望，認為政府刻意遮掩此案。

FBI與司法部7月發佈一份備忘錄，表示經調查共蒐集超過300GB數據與物證的「全面審查」後，目前並無「可信證據」顯示愛潑斯坦曾勒索政商名流，也未找到足以對第三方展開調查的證據，因此不會再公開更多與愛潑斯坦調查相關的證據，引發巨大爭議，也引發各界指控政府「護航」。

美國民間多年來質疑愛潑斯坦2008年能獲輕判的箇中原因、與麥斯威爾的未成年犯罪網絡是否真的只有這2人涉案，以及愛潑斯坦是否掌握名流黑料等。另外，愛潑斯坦能在高度監控的監獄中輕生、政府是否刻意保護跨黨派的精英等疑點也是外界關注的重點，而愛潑斯坦案件，也被風味美國近代最具爭議的「政治黑箱」。

川普驚傳也是愛潑斯坦的座上賓。圖／翻攝自FB／The White House

不過，「愛潑斯坦檔案」又有另一批新資料在9月遭公開，其中包括生日紀錄簿、一張疑似署名「川普」的便條、飛行紀錄中出現伊隆馬斯克（Elon Musk）名字等。不僅如此，於11月12日最新曝光的愛潑斯坦遺產電子郵件種中，還涉及前財政部長賴瑞桑默斯（Larry Summers）、川普前顧問史蒂夫班農（Steve Bannon）等人，而川普本人更是多次出現在郵件中。

另外，美媒還有報導稱司法部長在資料曝光前就已提前告知川普稱他的名字出現在FBI文件中；白宮則否認相關報導，但未否認「檔案中出現川普」。至於馬斯克則坦言曾被愛潑斯坦邀請出席「聚會」，但他後來已拒絕該邀約。

川普出爾反爾？

川普曾在競選時承諾若當選，將公開「愛潑斯坦檔案」，也曾指示司法部長潘姆邦迪（Pam Bondi）調查愛潑斯坦與多名民主黨領袖，包括前總統比爾柯林頓（Bill Clinton）之間的往來，而邦迪則將此案交給紐約檢察官，導致部分資料很有可能被長期遮蔽。不過，川普上任後卻態度大轉變，對於公開一事遲遲拖延，直到本週看見國會勢必推動公開，才重新支持檔案解密。

美國國會強制推動公開！「愛潑斯坦檔案」真會重見天日？

眾議院以「員額請願」（discharge petition）強行表決，最終在昨（18）日以「427對1」的一面倒表決通過。表決隨後送交參議院，而參院也以「無異議」（unanimous consent）快速通過，自此成立《愛潑斯坦檔案透明法案》（Epstein Files Transparency Act），要求司法部、FBI、聯邦檢察官必須在30天內公開所有「未列為機密」的紀錄，包括相關調查文件、通訊記錄、與愛潑斯坦和麥斯威爾相關的所有資料。

愛潑斯坦檔案有望重見天日。圖／翻攝自YouTube／Netflix

未公開的「愛潑斯坦檔案」可能牽涉哪些人？

最引發外界關注的，就是愛潑斯坦事件究竟牽涉多少知名人士，但先前在已公開的部分檔案資料中，就曾出現過多名政治圈名人，包括英國安德魯王子（Andrew Mountbatten-Windsor）、美國前總統比爾柯林頓、已故巨星麥可傑克森（Michael Jackson）、億萬富豪伊隆馬斯克以及多名華爾街人士。不過， 目前均無證據顯示上述人士涉案，僅顯示「與愛潑斯坦有往來記錄」。

愛潑斯坦事件已拍成Netflix紀錄片！

Netflix紀錄片《傑弗里愛潑斯坦：上流濁水》（Jeffrey Epstein: Filthy Rich）內容也揭露了愛潑斯坦的性侵及性交易罪行，該紀錄片以9位受害者的親身經歷為主軸，講述愛潑斯坦如何憑藉其財富和權勢，誘騙、性侵未成年少女，並透過所謂的性騷擾「金字塔騙局」進行虐待和操控。

紀錄片詳細呈現了愛潑斯坦在其位於紐約上東城、佛羅里達州棕櫚灘豪宅，以及被稱為「戀童癖島」的加勒比海私人島嶼中對少女的性虐待實況。受害者披露，愛潑斯坦和其助手會在不同場合招攬貧困、夢想未酬的少女，以「高額報酬或資助夢想」的話術誘騙這些少女來到私人豪宅或島上，自此慘遭性剝削。

這些受害少女幾乎無力求助，紀錄片更直接點名，由於存在警方及權勢人士的包庇，才會讓愛潑斯坦的惡行持續多年，同時揭露愛潑斯坦利用其財富與權勢逃避法律制裁，促成破紀錄的寬大認罪協商。紀錄片中穿插受害者講述在私人島嶼和豪宅所遭遇的恐怖經歷，並分析此事件背後的社會結構及權力網絡如何抑制真相與受害者聲音。

★《鏡報》關心您： ◎尊重身體自主權，請撥打113、110。 ◎若自身或旁人遭受身體精神虐待、性騷擾、性侵害，請打110報案再打113找社工 ◎勵馨基金會 台北市蒲公英諮商輔導中心專線02-2362-2400 ◎現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7 ◎婦女救援基金會 02-2555-8595



回到原文

更多鏡報報導

12歲起萌生食人癖！到太平間工作「只為偷割屍肉吃」親曝口感、料理手法

中國男無下限！淺草寺大喊「鬼子」...下秒投冥紙求籤 網友怒了

球員看女兒球賽變「集體鬥毆」 車鑰匙是凶器！直插他額頭超驚悚