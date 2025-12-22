愛潑斯坦檔案：美司法部移除至少13份文件，一圖涉特朗普

美國司法部副部長週日（12月21日）表示，司法部從其網站上移除了愛潑斯坦檔案中的部分內容，包括一張特朗普（Donald Trump）的照片，原因是受害者提出了相關疑慮。

美國司法部副部長托德·布蘭奇（Todd Blanche）駁斥了外界認為刪除舉動與美國總統有關的說法，並指出該照片上除了特朗普外，還有未經遮蔽的女性。

上週五（12月19日）釋出的數千份與已故性犯罪者傑佛里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的資料，至少有13份文件在週六從網站消失，且沒有解釋原因。

廣告 廣告

眾議院監督委員會的民主黨人質疑這些影像被移除的原因。他們在社交媒體上向司法部長潘·邦迪（Pam Bondi）發文詢問：「還有什麼被掩蓋了？」

美國司法部週日在X平台發文表示，特朗普的照片是由紐約南區檢察官辦公室標記，需「進一步採取行動以保護受害者」。

司法部補充，該影像是「出於謹慎」暫時移除，以便進一步審查。

司法部稱：「經過審查後，確認照片中沒有任何愛潑斯坦受害者，並且已重新上傳，未做任何修改或遮蔽。」

該照片在週日早些時候已恢復，並可透過網站連結查看。但截至當晚，其他檔案仍未回到網站。

布蘭奇稱，認為照片因特朗普而被移除的說法「荒謬可笑」。他告訴美國全國廣播公司新聞（NBC News）：「這和特朗普總統毫無關係。」

「已有數十張特朗普和愛潑斯坦的合照公開釋出。」他補充說。

「所以認為我們刪除一張照片只是因為特朗普在其中，這種荒謬的說法令人發笑。」

布蘭奇指出，紐約一名法官「已命令我們傾聽任何受害者或受害者權益團體的疑慮」，這是移除部分已發布檔案的原因。

「週五釋出後，有多張照片被撤下。」他說。

特朗普一再否認與愛潑斯坦的任何不當行為有關，且未被愛潑斯坦受害者指控犯罪。這些照片沒有顯示任何不當行為。

司法部此前因未能在法律規定的週五期限前釋出所有檔案而遭到批評。

這些司法部文件包括與愛潑斯坦相關的照片、影片及調查資料，國會通過法律要求在週五前完整公開，因此備受關注。

領導推動檔案公開的肯塔基州共和黨眾議員湯瑪斯·馬西（Thomas Massie）表示，他對特朗普政府的回應感到沮喪，並強調他的重點是為受害者爭取正義。

他說，他正在起草對司法部長潘·邦迪的「固有藐視國會罪」指控。

「他們公然違反法律的精神與文字，」他週日告訴哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News），「他們的立場非常令人擔憂。直到倖存者滿意之前，我都不會滿意。」

被移除的照片顯示愛潑斯坦家中的一張書桌，抽屜打開，裡面有其他照片，其中一張裡包括特朗普與愛潑斯坦、第一夫人梅拉妮亞·特朗普，以及愛潑斯坦的共犯吉絲蓮·麥克斯韋（Ghislane Maxwell）。桌面上也可見裝框的照片。

失蹤的檔案中有十張照片顯示同一個房間——一間小型按摩室，天花板上畫有雲朵，牆壁貼有棕色圖案壁紙，上面掛滿裸體影像。有些是照片，有些是藝術作品。

牆上大部分女性的臉部已被遮蔽。然而，有一張照片中的臉在另一檔案中清晰可見，還有另一張臉在所有檔案中未被遮蔽，並且有一幅畫描繪同一人物。

週六，眾議院監督委員會民主黨人質疑檔案被移除，並在社交媒體上發佈特朗普的失蹤照片，詢問司法部長潘·邦迪是否真的刪除了該影像。

「還有什麼被掩蓋了？美國公眾需要透明度，」該委員會寫道。

檔案被移除之際，外界對美國政府及愛潑斯坦檔案的懷疑情緒升高。

這些週五公開的文件是國會強制司法部釋出的結果。

司法部表示將遵守國會要求公開文件，但有一些限制。

它刪除了愛潑斯坦受害者的個人識別資訊、涉及兒童性虐待的資料、涉及身體虐待的資料、任何「可能危及正在進行的聯邦調查」的紀錄，以及必須保密以維護「國防或外交政策」的機密文件。

但許多公開的文件被大量遮蓋。

關於愛潑斯坦罪行的新資訊有限，如司法部內部關於起訴決策的備忘錄等，並未包含在公開檔案中。

補充報導：阿利森·本傑明（Alison Benjamin）、本尼迪克特·加爾曼（Benedict Garman）