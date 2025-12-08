愛無國界 慈大學生2025暑期海外志工經驗分享

慈濟大學舉辦「愛無國界暑期海外志工經驗分享」

2025年即將走入尾聲，慈濟大學教學暨學習資源中心服務學習組舉辦「愛無國界暑期海外志工經驗分享」，邀請今年暑假前往馬來西亞、泰北、菲律賓及加拿大等地服務的志工團隊，分享跨越國界傳遞愛與關懷的服務成果。

兒家二許庭鈞同學分享如何運用自然素材融入教案。

慈大教學暨學習資源中心服務學習組廖依盈組長表示，特別感謝所有志工團隊與夥伴們，在暑假期間前往不同文化背景的國家，以行動展現慈大的服務利他精神，留下溫暖而深刻的足跡，也期許透過此次的團隊分享，激勵更多同學拓展視野、勇敢走出去。

現場共有六組志工團隊分享，分別是恆星教育志工隊、泰北心苗隊、台馬樂高教育志工隊、海外華語教育暨服務志工團、人醫菲揚國際志工服務團隊，以及服務學習國際志工團隊，分享學生如何將專業知識與當地需求結合，也呈現跨文化實踐下的團隊合作與服務。

兒家四陳鈺茹同學分享團隊陪伴長者進行手作活動。

恆星教育志工隊於馬來西亞吉隆坡甲洞大愛幼兒園服務，不但巧妙運用自然素材設計教案，帶領5、6歲孩童進行泥土觸感探索，並以石頭、樹枝與樹葉作為創作素材，並與當地教師分享「幼老共學」成果，讓專業知識在跨文化環境中發揮最大效益。

兒家系蔣佳蓉同學分享第二次回到馬來西亞服務，角色轉換成隊長的角色。

心苗志工隊前往泰北地區，以SEL（社會情緒學習）與靜思語教學為核心，設計情緒小偵探、合作協力、家的魔力轉圈圈等課程，引導學生從自我覺察到溝通技巧的實踐，深受當地學校肯定。台馬樂高教育服務團隊以樂高教學帶動創客教育，服務據點涵蓋幼兒園、安心班、長照中心、小學到獨立中學，以動手做的方式，啟發孩子們的創造力與問題解決能力。

兒家四張淇珉同學分享泰北服務讓他在師培所學到的理論運用在實務中。

海外華語教育暨服務志工團華語教學以文化傳承為團隊主軸，透過寓教於樂的方式來進行，讓孩子們在學習華語的同時，也能體驗到中華文化。人醫菲揚國際志工團隊將醫療專業應用於義診服務中，並深入社區家訪、提供口腔衛教服務，將預防醫學的知識帶給當地民眾。服務學習國際志工團隊是由不同科系學生組成，透過跨領域專業的整合，共同規劃家庭教育與長者健康促進等服務方案。團隊以情緒管理、科技教育、骨質疏鬆等主題帶入社區及學校，並以「大手牽小手」的方式，培力在地青年志工，展現共學、共成長的精神。

醫管三陳紀昀同學分享華語志工團隊在加拿大服務期間所感受到慈濟人文的氛圍。

慈濟大學相信，透過跨文化服務，不但能展現專業與利他的人文精神，青年志工更將課本知識化為真實的力量幫助他人，期待更多青年帶著愛與專業跨出校園，走向世界。

(撰文、攝影：慈濟大學教資中心服務學習組)