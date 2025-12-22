愛無距離圓夢相聚 大川護理之家助車禍母親與幼子重溫親情時光

「媽媽，下次我們還要一起玩喔!」四歲小男孩天真的話語，讓在場所有人紅了眼眶。這場久違的母子相聚，是苗栗市大川護理之家「圓夢計畫」為住民鍾大姐實現的心願，也是一場充滿溫情的生命故事。

大川護理之家長期照顧因意外或疾病受創的住民，深知對這些家庭而言，看似平凡的親子團聚往往是遙不可及的願望。鍾大姐因去年車禍造成嚴重腦部損傷，多重管路在身需長期接受機構照護，因此三歲的兒子由寄養家庭安置。一年多來，母子分隔兩地，讓鍾大姐心中對孩子的思念日益加深。

「我好想再看看孩子的模樣。」鍾大姐常向機構人員吐露心聲，表達對孩子的深切思念。車禍導致她視神經受損並逐漸萎縮，她最擔心的是再也無法記住孩子的模樣。這份深切的母愛讓大川護理之家的社工深受觸動，立即與兒少保護社工積極協調，並在護理長的全力支持下，終於促成這次珍貴的相聚機會。

活動當天，當鍾大姐在護理長與社工的陪伴下抵達苗栗市火車頭園區，看見久未謀面的兒子朝自己奔來的那一刻，她眼眶泛紅，臉上綻放出久違而激動的笑容，緊緊牽起孩子溫暖的小手。母子倆一同搭乘遊園小火車、體驗各項親子設施，孩子的歡笑聲與鍾大姐開心的神情，交織成最動人的親情畫面。傍晚時分，眾人前往火鍋店共享晚餐，在溫暖的餐桌時光中，為這個家庭創造更多彌足珍貴的回憶（見圖）。

離別前，小男孩主動抱住媽媽，用稚嫩的聲音說:「下次我們還要一起玩喔!」這句話不僅讓鍾大姐淚流滿面，也讓所有陪同人員深受感動，成為這場圓夢旅程最溫暖的註腳。

「看見住民與家屬露出久違的笑顏，就是圓夢計畫最大的意義！」大川護理之家表示。這次活動中，鍾大姐雖然身體仍在復健階段，但她積極自我訓練、努力行走的堅強意志，以及對孩子深沉的愛，都讓大川護理之家同仁深受鼓舞。在這一年多的照護過程中，護理團隊不僅提供專業的醫療照護，更時刻關注住民的心理需求與情感支持。

大川護理之家強調，全人照護不僅是照顧住民的身體健康，更要關懷他們的心靈需求。透過圓夢計畫，希望協助每一位住民完成心中的願望，讓生活中的每一刻都能成為療癒家庭、串起幸福的重要連結。雖然相處時間短暫，但這次團聚的記憶將永遠溫暖地留存在鍾大姐與孩子心中，也成為她持續復健、勇敢面對未來的最大動力。