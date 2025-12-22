愛無距離圓夢相聚 大川護理之家助車禍母親與幼子重溫親情時光
「媽媽，下次我們還要一起玩喔!」四歲小男孩天真的話語，讓在場所有人紅了眼眶。這場久違的母子相聚，是苗栗市大川護理之家「圓夢計畫」為住民鍾大姐實現的心願，也是一場充滿溫情的生命故事。
大川護理之家長期照顧因意外或疾病受創的住民，深知對這些家庭而言，看似平凡的親子團聚往往是遙不可及的願望。鍾大姐因去年車禍造成嚴重腦部損傷，多重管路在身需長期接受機構照護，因此三歲的兒子由寄養家庭安置。一年多來，母子分隔兩地，讓鍾大姐心中對孩子的思念日益加深。
「我好想再看看孩子的模樣。」鍾大姐常向機構人員吐露心聲，表達對孩子的深切思念。車禍導致她視神經受損並逐漸萎縮，她最擔心的是再也無法記住孩子的模樣。這份深切的母愛讓大川護理之家的社工深受觸動，立即與兒少保護社工積極協調，並在護理長的全力支持下，終於促成這次珍貴的相聚機會。
活動當天，當鍾大姐在護理長與社工的陪伴下抵達苗栗市火車頭園區，看見久未謀面的兒子朝自己奔來的那一刻，她眼眶泛紅，臉上綻放出久違而激動的笑容，緊緊牽起孩子溫暖的小手。母子倆一同搭乘遊園小火車、體驗各項親子設施，孩子的歡笑聲與鍾大姐開心的神情，交織成最動人的親情畫面。傍晚時分，眾人前往火鍋店共享晚餐，在溫暖的餐桌時光中，為這個家庭創造更多彌足珍貴的回憶（見圖）。
離別前，小男孩主動抱住媽媽，用稚嫩的聲音說:「下次我們還要一起玩喔!」這句話不僅讓鍾大姐淚流滿面，也讓所有陪同人員深受感動，成為這場圓夢旅程最溫暖的註腳。
「看見住民與家屬露出久違的笑顏，就是圓夢計畫最大的意義！」大川護理之家表示。這次活動中，鍾大姐雖然身體仍在復健階段，但她積極自我訓練、努力行走的堅強意志，以及對孩子深沉的愛，都讓大川護理之家同仁深受鼓舞。在這一年多的照護過程中，護理團隊不僅提供專業的醫療照護，更時刻關注住民的心理需求與情感支持。
大川護理之家強調，全人照護不僅是照顧住民的身體健康，更要關懷他們的心靈需求。透過圓夢計畫，希望協助每一位住民完成心中的願望，讓生活中的每一刻都能成為療癒家庭、串起幸福的重要連結。雖然相處時間短暫，但這次團聚的記憶將永遠溫暖地留存在鍾大姐與孩子心中，也成為她持續復健、勇敢面對未來的最大動力。
其他人也在看
張文失業1年無收入錢哪來？母親金援金額曝 警追「冷錢包」查金流
27歲嫌犯張文19日在台北車站M7出口、捷運中山站以及誠品南西店朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機殺人，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。無業的張文究竟為何有錢可以購買煙霧彈、計畫犯案？據悉張文母親雖聲稱已2年沒和兒子聯絡，但仍心疼兒子會固定匯款，金額也曝光，警方將持續追查背後金流。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 94
王齊麟、十元大婚！超正伴娘「搶走捧花」得主身分曝光
富邦啦啦隊成員禾羽21日晚間出席王齊麟與「十元」陳詩媛的婚禮，並受邀擔任伴娘，陪伴好友完成人生重要時刻。首次以伴娘身分全程參與婚禮流程，禾羽笑說，從前期準備到當天儀式，實際參與後才發現「結婚真的不簡單，要準備的事情非常多」，也形容這次像是提前實習了一次婚禮過程。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 1
北捷殺人魔張文是虎尾科大校友！就讀科系曝光 在校表現校方全說了
台北市19日晚間驚傳恐怖隨機殺人案！27歲張文全副武裝前往台北車站、中山商圈，丟擲煙霧彈後再闖入人群中揮刀砍人行凶，最終跑上成品南西店6樓畏罪墜樓身亡，造成4死（含兇嫌）11傷悲劇。案發後張文被起底，昨日有消息傳出他是桃園楊梅某高職畢業，今（21）日又指出，張文畢業於雲林虎尾科技大學，對此校方說明，指張文在校期間表現、課業都正常，無任何不良紀錄。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 76
金宇彬、申敏兒大婚，高級伴手禮曝光！有一種愛情叫作金宇彬與申敏兒，全球網友感動直呼：「終於等到這一刻」
婚禮現場宛如電影片場的奢華浪漫婚禮選在首爾新羅飯店最頂級的Dynasty Hall舉行，現場布置以純白鮮花牆與璀璨水晶吊燈為核心，營造出既典雅又夢幻的氛圍。照片中，兩人攜手走過鋪滿花瓣的紅毯，金宇彬緊緊牽著申敏兒的手，眼裡滿是溫柔與寵溺。在豪華吊燈與親友的簇擁下，整...styletc ・ 6 小時前 ・ 5
張文無差別殺人！學者：挖不出犯案跡象恐是這原因
捷運台北車站及中山站發生攻擊事件，19日傍晚27歲嫌犯張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並以利器傷人，隨前往捷運中山站接續作案，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽也直言，研究孤狼激進化的時間越來越短，可能跟這事有關。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 84
簡舒培大翻車！批北市警網失靈 臉書遭網灌爆轟：只會出一張嘴
北捷台北車站及中山商圈19日發生隨機攻擊事件，然而民進黨籍台北市議員簡舒培卻質疑台北市警方辦案出了問題，引發網友不滿，其臉書遭網友灌爆痛批「妳行妳上啊！整天不做正事，只會出一張嘴」。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 263
張文比鄭捷更決絕！醫剖析張文犯案心理：一個人對抗世界
台北捷運台北車站與中山站周邊19日晚間發生27歲凶嫌張文隨機攻擊事件，造成4死11傷，凶嫌隨後墜樓身亡，行兇動機成謎。精神科醫師沈政男撰文從心理學角度剖析此案。中天新聞網 ・ 36 分鐘前 ・ 8
2波冷空氣接力！「這天」全台轉冷炸雨彈 強度恐達冷氣團等級
今（22）日受到東北季風影響，部分地區有局部短暫雨。氣象粉專「進擊の天氣小編」表示，今、明兩天將迎一波冷空氣南下，台南以北低溫15至17度，且聖誕節前後又會有一波強冷空氣南下，全台轉冷，請民眾務必注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 4
福原愛挺巨肚再婚！罕提江宏傑「2020年就想離婚」戀情時間線全說了
福原愛與江宏傑2021年婚姻亮紅燈，離婚官司纏訟多年，直到去（2024）年3月才順利落幕。福原愛近日透過日媒證實再婚、懷孕雙喜訊，對象正是此前幽會遭直擊的「橫濱大谷翔平」。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10
福原愛再婚並且懷孕了 江宏傑透過經紀人大方回應
福原愛2021年捲入不倫風波後，結束與江宏傑5年的婚姻。她近日接受日本媒體《女性Seven》專訪，首度證實已與外界稱為橫濱男的A先生完成結婚登記，並透露她不久後便懷孕，將在日本迎接新生命。」對此，前夫江宏傑透過經紀人簡短回應：「祝福。」裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 4 小時前 ・ 23
北捷隨機砍人掀陰謀論！國師唐綺陽出手了 未來20天「1類人」要注意
27歲男子張文19日在台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈並拿出預藏刀械刺傷旅客，造成多人傷亡，最終嫌犯在警方包圍下墜樓身亡，而外界也流傳陰謀論、共犯等謠言，不過警方已作出澄清，強調張文是獨自犯案。今（21日）有「國師」之稱的星座專家唐綺陽則發文呼籲大家要穩住情緒，直言被網路謠言所引導只會造成更大恐慌。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 267
蕭淑慎重現20年前「金鐘奶」深V開到肚臍 結婚8年屢傳婚變！公公對外發聲了
49歲的蕭淑慎2005年時曾以《孤戀花》入圍第40屆金鐘獎最佳女主角獎，當時胸前開深V到肚臍的黑色禮服相當經典，相隔20年，她與老公梁軒安拍攝甜蜜寫真，再度穿上這套禮服重現「金鐘奶」，時隔20年竟沒有太多差別，彷彿穿越時空。鏡報 ・ 1 天前 ・ 9
趙露思出席典禮爆「禮服遭潑墨」只能穿舊款頂替 本人鬆口認了
中國女星趙露思曾因身體狀況而停工多時，後續又跟經紀公司「銀河酷娛」爆發合約糾紛，但如今的趙露思不只憑藉戲劇《許我耀眼》逆襲翻身，還簽下新東家重新出發。不過昨（21日）趙露思出席頒獎典禮時，身上的禮服跟珠寶不搭也引起大眾討論，甚至傳出她的禮服在開場前「失蹤」等說法，對此，趙露思也回應了。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 5
阿喜幫洗艾怡良大體！「生財奶」狂吸300萬人朝聖 逼真縫合疤痕曝光
由温昇豪監製與主演的影集《整形過後》，首周播出勇奪25到64歲女性收視冠軍。《整形過後》劇中多條情感與議題線同步推進，從生死、身體自主到情感修復，引發網友熱烈討論，其中艾怡良演大體親自上陣與阿喜洗好友大體崩潰、以及劉瑞琪的平胸手術戲，更被點名是最衝擊人心的關鍵段落。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 6
果真是義氣男！D.O.快閃金宇彬、申敏兒婚禮僅15分鐘，隨即趕回〈MMA〉合體EXO！
據了解，婚禮僅邀請雙方至親家人與最親密的演藝圈好友出席，全程保密、作風低調。婚禮結束後，官方僅釋出一張黑白婚紗照作為紀念，直到22日才再度公開婚禮現場照片。照片中，兩人並肩進場的畫面宛如偶像劇定格畫面，申敏兒身穿簡約卻極具氣質的婚紗，金宇彬則以俐落西裝相伴...styletc ・ 2 小時前 ・ 1
不是手搖飲！30歲健身男「1飲品」照三餐喝 醫驚：糖尿病了
有些人會依賴補充B群提神、修補肌肉，對此，外科醫師陳榮堅分享一則案例，30多歲男子身材精壯，從事勞力工作、有健身，不過照三餐喝富含B群的提神飲料，但提神飲料含有大量的糖，沒想到因此患上糖尿病。男子經用藥治療並戒掉提神飲料，3個月後血糖恢復正常。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍
軍中生活不如預期？同梯曝張文「自導自演酒駕」想退伍EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 62
前主播張靖玲遭母控不孝爭產 法院判須返還權狀搬離
台北地院近日針對前TVBS主播張靖玲與其82歲母親的房產爭議做出判決，認定房屋確實登記在張母名下，判決張靖玲敗訴，須返還房屋權狀並搬離位於台北市、價值逾4千萬元的老家。中天新聞網 ・ 7 小時前 ・ 38
張文化名「張鋒嚴」網購作案工具！籌畫近2年 筆電存完整犯案計畫
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導捷運台北車站及中山誠品南西店近日爆發隨機攻擊案件，檢警從兇嫌張文留存在網路雲端的資料中，得知完整作案計畫。進一...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 32
羽球／紀錄女王！安洗瑩單季獎金破100萬美金 收穫11冠追平最多
韓國世界球后安洗瑩21日在世界羽聯（BWF）年終賽，以21：13、18：21、21：10擊敗中國好手王祉怡，拿下本季第11座冠軍追平前日本球王桃田賢斗的史上最多，另外安洗瑩本季收穫破100萬美金（約3451萬台幣）獎金，成為史上第1人，目前生涯累積獎金總數也是獨居第一寶座。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 11