愛爾蘭文學展台南開幕 串聯台愛殖民文化經驗

（中央社記者趙彥翔台南19日電）愛爾蘭文學特展今日在國立台灣文學館開幕，回顧愛爾蘭文學自19世紀末至今的發展，並與台灣的殖民歷史與文學經驗共鳴。

「愛．愛爾蘭—島至島的文學之愛」上午舉行開幕記者會，除文化部次長徐宜君、台文館館長陳瑩芳出席，前駐愛爾蘭代表楊子葆及多位國內愛爾蘭研究學者亦到場支持。

徐宜君與陳瑩芳皆指出，台灣和愛爾蘭看似遙遠，但兩個島嶼國家經歷相似的殖民歷史，愛爾蘭對台灣的影響更是超越文學，涉及政治與語言運動，盼民眾透過展覽認識兩國「遠比想像更深切的關聯」。

台灣愛爾蘭研究學會理事長謝志賢擔任本次展覽的學術策展人。他於致詞時表示，此次展覽不只是介紹作家與作品，更希望呈現文學如何在歷史與政治的張力中發聲、語言如何成為創作與思考的場域，以及閱讀與翻譯如何在不同文化之間，開啟理解與對話的可能。

他說，「我們希望透過展覽讓觀眾理解，愛爾蘭文學不只是外來傳統，而是一種能與台灣自身經驗展開對話的文學文化。」

展覽呈現近150年的愛爾蘭文學發展軌跡，涵蓋19世紀末的愛爾蘭文學復興運動、20世紀末經濟起飛時期，以及2008年金融危機後文學創作再度蓬勃的階段。

本次展出約百件展品，包含來自愛爾蘭國家圖書館、都柏林三一學院、紐約公共圖書館等機構的肖像、劇照與手稿；蘇黎世喬伊斯基金會更首度提供包含喬伊斯（James Joyce）最後一本小說「芬尼根守靈」（Finnegans Wake）的手稿筆記真跡、給兒孫的信件及個人用品。

展覽也探討愛爾蘭與台灣的歷史連結，包括詩人葉慈（W.B. Yeats）曾計畫來台講學卻未能成行，以及愛爾蘭爭取自治的歷程如何啟發林獻堂於日治時期推動台灣議會設置請願運動。

本次亦展出詩人李勤岸「愛學—人」愛爾蘭組詩的手稿。李勤岸長年以台語創作並推動台語文運動，他曾借鏡愛爾蘭經驗，作為推動台灣語言運動的立論基礎。

此外，楊子葆將於明日下午在台文館舉辦講座，分享其駐愛七年的觀察，帶領民眾認識都柏林這座現代文學之都。展覽將展至明年3月8日。（編輯：鄧佩儒）