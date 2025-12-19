愛爾蘭文學展台文館登場

台灣文學館推出「愛˙愛爾蘭－島至島的文學之愛展」，透過豐富展品，讓人更認識這個和台灣相當相似的島國愛爾蘭。 （記者林雪娟攝）

記者林雪娟∕台南報導

你對愛爾蘭的印象是什麼？台灣文學館十九日舉辦年度國際大展「愛˙愛爾蘭－島至島的文學之愛展」。文化部常務次長徐宜君表示，文學是最具穿透力、也最能觸動人心的文化媒介，台文館除是台灣文學基地，更透過特展，促進台灣與世界進行文化交流與對話。

展覽呈現愛爾蘭文學從傳統到現代的發展脈絡，並強調「愛」在文學創作中的核心角色，透過手稿、信件、劇照及珍貴文物，並以聲音、互動設計、動畫及沈浸式影像，引導觀眾感受作家創作過程與思想脈動。徐宜君指出，台灣與愛爾蘭同為島嶼社會，地理距離雖相隔萬里，然在殖民歷史、文化認同與語言處境上，展現深刻共鳴，文化部支持台文館各項計畫，並和國外有更深度合作。

展覽透過王爾德、葉慈、喬伊斯等作家作品，呈現愛爾蘭如何將歷史創傷，轉化為世界級文學能量，並與台灣的歷史經驗形成對話，不僅是文學回顧，更是國家歷史與文化精神相互映照。台文館長陳瑩芳指出，以往對愛爾蘭文學認知，多是描寫殖民統治與教會限制下窮苦生活及對獨立自治渴望，但這座詩意與痛苦交織的島嶼，以文學訴說家國、鄉愁、語言、戀人等。前駐愛爾蘭大使楊子葆指出，愛爾蘭和台灣在許多地方高度共鳴，尤其其國鳥「小辮鴴」，台灣稱「土豆鳥」，以往多在雲林過冬，如今也在善化現蹤。

台文館推出年度國際大展「愛˙愛爾蘭－島至島的文學之愛展」，作家喬伊斯創作筆記及多項珍貴文物，首度來台亮相。（記者林雪娟攝）

此次也展出多項珍貴文物，包括蘇黎世喬伊斯基金會提供，首度來台展出的喬伊斯最後一部長篇小說《芬尼根的守靈夜》創作筆記、喬伊斯曾使用的小手提箱與手杖等；愛爾蘭國家圖書館提供授權複製的蓋爾語資料與奚尼手稿，另有紐約公共圖書館提供授權複製葉慈手稿及貝克特劇照等。展期至明年三月八日。