愛爾蘭監管機構調查 TikTok、LinkedIn 疑非法內容舉報機制不透明

愛爾蘭媒體監管機構週二宣布，已正式對 TikTok 與 LinkedIn 展開調查，主因是懷疑兩家平台的非法內容舉報機制不夠容易使用，且未依規定提供匿名舉報兒童性虐待材料的管道。

此舉標誌着該機構依循歐盟《數位服務法案》（DSA）所賦予的新監管權限，開始審查在愛爾蘭設立的科技平台是否確實履行法律義務。

許多大型科技企業將歐洲總部設於愛爾蘭，使當地監管機構成為歐盟數位監督生態系的重要樞紐。依照 DSA 規範，一旦確認平台違法，監管單位可對公司處以最高達全球年營業額 6% 的巨額罰款。

此次調查涵蓋 TikTok 與微軟旗下的 LinkedIn。監管機構指出，兩家平台可能未完全遵守 DSA 中要求的「可及、易用、並能匿名舉報非法內容」的規定。愛爾蘭媒體監管機構數位服務專員約翰·埃文斯表示，有跡象顯示其舉報流程設計過於複雜，甚至可能讓使用者卻步。

埃文斯補充，已有其他平台在監管機構溝通後，對其舉報機制進行「重大改善」。監管單位也已向部分服務提供者要求更多資訊，不排除進一步展開更多調查或採取後續行動。

這已是愛爾蘭當局近期第二起針對 DSA 的正式調查。上月，監管機構也依同一法案對社群平台 X 展開審查。

歐盟近年透過 DSA 強化對大型科技平台的規範，要求社群媒體與搜尋引擎採取更積極的措施遏止非法及有害內容的散播。