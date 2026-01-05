愛爾蘭總理訪中 中國官媒：幫助穩定歐中關係

（中央社台北5日電）愛爾蘭總理馬丁4日抵達中國，今日上午與中國國家主席習近平會面。中國官媒環球時報指出，馬丁此次訪問將聚焦於貿易議題，此外，愛爾蘭將於今年7月接任歐盟輪值主席國，此訪核心目標之一是鞏固歐盟與中國的關係。

愛爾蘭總理馬丁（Micheal Martin）4日抵達中國，展開為期5天的訪問行程。這是愛爾蘭總理時隔14年再次訪問中國。

中國官媒環球時報綜合外媒報導指出，預計雙方領導人的會晤將聚焦歐中關係、全球議題以及都柏林與北京的雙邊政治和經貿關係。

外媒普遍預計貿易將是馬丁此訪的核心議題，愛爾蘭獨立報稱，中國是愛爾蘭在亞洲最大的貿易夥伴，也是愛爾蘭全球第五大貿易夥伴。

香港南華早報指出，近年來，中國在愛爾蘭的投資大幅增長。2023年中國對愛爾蘭的直接投資總額達3.8億美元，增長265%，2024年又增長了172%，總額接近10.4億美元。

美聯社指出，儘管與歐盟在關稅等問題上存在分歧，中國政府一直在加強與歐盟成員國的聯繫。去年底，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和西班牙國王菲利佩六世（Felipe VI）分別訪中並與中國領導人舉行會晤。

據報導，英國首相施凱爾（Keir Starmer）計畫於今年1月初訪中，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）則計劃於今年第一季訪中。

法新社稱，愛爾蘭將於今年7月接任歐盟輪值主席國，馬丁此次訪問的核心目標之一是鞏固歐盟與中國的關係。

印度「第一郵報」網站稱，隨著愛爾蘭將在今年稍晚在歐盟政策制定中發揮更重要的作用，此次訪問也受到布魯塞爾的密切關注。預計愛爾蘭的首要任務之一，是在全球貿易局勢趨於緊張和地緣政治聯盟格局變化之際，幫助穩定歐盟與中國的關係。

報導引述中英人文交流研究中心研究員王瀚浥指出，愛爾蘭總理時隔14年再次訪中，是中歐關係的試金石。馬丁可能會就中歐投資協定、綠色標準互認、數位貿易規則等議題傳遞歐盟關切，同時向歐盟內部傳遞中國的立場與開放訊號，增進雙方理解和認同。 （編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150105