愛爾蘭總理訪中 學者：不影響歐盟對中與對台政策

愛爾蘭總理馬丁(Micheal Martin)上週訪問中國，台灣對此事的相關報導雖然不多，但因這次訪問打著即將擔任歐盟輪值主席國的名號，所以愛、中關係及歐、中關係後續動態仍值得注意。前駐愛爾蘭代表杜聖觀今天(14日)受訪分析，愛爾蘭確實會愈來愈親近中國，雙邊關係將更為密切，但這並不會影響歐盟的對中政策，而台、歐盟關係也不會因此有所改變，因為台灣與歐盟是共享價值的理念相近夥伴。



愛爾蘭總理馬丁訪中除是相隔14年再度有這種層級的政要踏上北京外，還因愛爾蘭將在今年下半年輪值歐盟主席一事被刻意公開強調，不免讓人好奇在當前動盪的國際局勢下，中國與愛爾蘭、中國與歐盟關係的可能走向；而馬丁在中國官媒的專訪中表示該國「一貫支持一中政策」，所以接下來愛爾蘭政府及其擔任歐盟主席期間的對台作為，也可予以關注。

前駐愛爾蘭代表、元智大學管理學院兼任副教授杜聖觀表示，愛爾蘭在歐盟屬於中後段班，這次卻獲得中國政府高規格接待的第一個原因，是習近平2012年訪問愛爾蘭時備受重視，所以對該國存有好感，其次因為馬丁是今年訪問中國的首個歐盟國家訪團，而高規格接待這個「中後段班」國家的第三個原因，是愛爾蘭並非北約成員。

基於這3個原因，杜聖觀研判，在美、中對抗情勢下，中國刻意拉攏愛爾蘭、愛爾蘭也樂於主動親近中國，將促使這兩國的關係愈來愈密切，杜聖觀說：『(原音)跟中國合作，希望各領域的合作，然後讓愛爾蘭的外交跟經濟地位，在歐盟跟全世界更穩固，愛爾蘭一定是繼續在某種程度上兩邊討好，在不得罪美國的原則下，跟中國更加親近。』

由此再來看歐盟與中國的關係，杜聖觀指出，輪值主席國主要處理行政工作、議題安排，「作用其實不大」，馬丁這次訪中搬出「歐盟輪值主席」，無非是為了抬升自己，換句話說，歐盟處理對中關係，重點仍在於歐盟執委會及其已發布的戰略文件，亦即將中國視為體制性對手，經濟方面則是既競爭又合作、去風險但不脫鉤。

至於台灣與歐盟的關係，杜聖觀點出「價值共同體」，雙方共享民主、自由、人權價值，所以在重要科技、永續投資、政治接觸等領域，以及因應全球挑戰等議題，歐盟都將與台灣這個理念相近夥伴持續合作，雙邊關係一定會不斷強化。