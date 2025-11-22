愛爾蘭靠地理優勢 用巨型風箏向藍天借電
發展再生能源，是時代所趨。根據國際再生能源署統計，2024年，太陽能與風力發電 並列 綠能主力，兩者合計 占 再生能源發電量的96.6%。不過架設相關設備，都要耗費鉅額的材料，包括太陽能板與風電渦輪機，且常有土地紛爭。荷蘭1家風電公司，因此正在愛爾蘭測試，具有龐大潛力的風箏發電，可大幅降低風力的發電成本。研究人員透過放飛巨型風箏，藉此產生 可再生電力，希望引發風能領域的綠色革命。
風箏竟然也可以用來發電嗎? 有能源新創公司，把風箏放大成滑翔翼一般的大小，並放飛到 高空風場，蒐集潔淨能源，僅僅兩架輕便的風電設備，就能為3000戶家庭，提供1天的能源所需。
「研發公司表示，與傳統的風電渦輪機相較，這樣可大幅降低成本，節省建造風電機所需的材料。」
風力強勁的 愛爾蘭西部海岸，就吸引了1家荷蘭風電公司，到此研發測試。自2023年以來，他們希望利用風箏發電，在風能領域 發起綠色革命。
「這是風能的下一場革新，見證風箏的力量，比傳統風電渦輪機，少用了90%的建材，風箏發電的力量 真的是永續性的。」
用纜繩與巨型風箏相連，接著，就像平常放風箏一樣，一收一放，風箏也可以透過軟體，自主飛行。 在高空190公尺到400公尺之間，反覆的收放過程，每次能產生約30千瓦的電力，並儲存到電池中，約是1個家庭24小時的用電量， 比起打造風電渦輪機，輕便許多。
首席飛行員 多爾帝：「這是一項非常新的技術，我們正在探索一種新的，更經濟 且友善生態的方式，來捕獲風能。」
操控人員表示，這裡是全球第一個 被指定的 空中再生能源測試場，是個 只有300多位居民的 愛爾蘭小鎮，班戈埃里斯。放飛這隻 面積達60平方公尺的巨型風箏，有點像在玩溜溜球，一方面 能產生潔淨能源，對景觀的破壞性，也遠小於風力渦輪機。
實習生 漢彌爾頓：「我們試著減少，人類排放的溫室氣體，而且 有愈多方法愈好。」
儘管”風箏式 風力發電系統”，目前規模還不大，但要擺脫對化石燃料的依賴，加強推廣發展，它最終可能成為一個 意義重大的計畫。
