愛爾蘭驚傳獅子出沒！真身曝光成網紅網笑翻

▲愛爾蘭近期驚傳有「獅子」出沒，警方調查後，發現只是一隻剃毛的紐芬蘭犬。（圖／翻攝自臉書／An Garda Síochána）

[NOWnews今日新聞] 愛爾蘭近日瘋傳有獅子出沒！一隻「激似獅子」的大型動物被拍到走進林地，相關影片在社群媒體上瘋傳，引發民眾人心惶惶。不過，警方調查發現，這隻「獅子」只是造型特別的紐芬蘭犬。

據BBC報導，上週有一段影片在社群媒體與WhatsApp瘋傳，畫面中外型極似獅子的大型動物，走入克萊爾郡（Co Clare）芒特沙儂附近的林地，引發民眾人心惶惶，10月29日有民眾向警方報案。

基拉洛（Killaloe）警方昨日成功破案，並公布這隻「獅子」其實是一名名為Mouse的紐芬蘭犬，從照片尚可以看到，這隻紐芬蘭犬的毛髮被剃光，只留下頭部和尾巴，讓外型很像是獅子的鬃毛。

警方也笑說，「如果你今天去樹林裡……你不會發現獅子，而是會發現一隻非常友好的紐芬蘭犬，名叫Mouse」，警方有說Mouse對於自己變成網紅非常高興。

阿爾斯特防止虐待動物協會（USPCA）表示，紐芬蘭犬有兩層毛髮，若非是出於皮膚病等醫療原因，通常不會建議把紐芬蘭犬的毛髮剃光，這兩層被毛在調節體溫和保護皮膚具有重要作用，剃光恐會導致曬傷、中暑和其他健康問題。

