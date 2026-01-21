愛爾達取得2026冬奧台灣轉播總代理 2/4首播

（中央社記者趙敏雅台北21日電）2026米蘭科爾蒂納冬季奧運將登場，愛爾達科技今天表示，取得台灣轉播總代理，2月4日起首場轉播，並於2月7日凌晨2時50分直播開幕典禮，連續20天為觀眾帶來精彩的冰雪運動盛事。

米蘭科爾蒂納冬季奧運將於2月6日至22日在義大利米蘭、科爾蒂納等4個賽區舉行，本屆總共設立16個大項，包含花式滑冰、滑雪類（自由式、跳台、高山等）、雪板、競速滑冰、短道競速滑冰、雪車、雪橇、俯式雪橇、冰壺、冰上曲棍球等。

愛爾達電視董事長陳怡君透過新聞稿表示，這是愛爾達連續第5屆轉播冬季奧運，可說是國內最支持冬季運動的媒體，也是奧運家族在台灣最堅強的夥伴。愛爾達會盡最大的努力，把精彩賽事呈現在觀眾面前。

愛爾達指出，將從2月4日起首場轉播，並在2月7日凌晨2時50分直播開幕典禮，一直到23日凌晨閉幕，用戶可透過ELTA.tv、中華電信MOD、Hami Video三大平台，直擊全球體壇盛事。此外，ELTA.tv將在1月31日提供專屬冬奧專區，包含賽事轉播查詢、台灣選手動態以及隨時回看的VOD服務。

運動部今天公布台灣代表隊名單，共有10名選手取得5種運動的參賽資格，包括男子花式滑冰李宇翔、女子大道競速滑冰陳映竹、男子阿爾卑斯式滑雪張天將、女子阿爾卑斯式滑雪李玟儀、女子越野滑雪余睿、男子越野滑雪李杰翰、空架雪車彭林煒，以及女子雪車林欣蓉、梁宥婕、林頌恩。（編輯：張均懋）1150121