愛爾達與緯來達成共識 合力轉播WBC與NBA賽事

台灣球迷有福了！愛爾達電視與緯來電視網29日共同宣布，確認緯來電視網取得 2026 年世界棒球經典賽（World Baseball Classic 2026, WBC） 於今年三月舉行之47場賽事轉播權；愛爾達電視將從2月14起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA（National Basketball Association） 的轉播行列。

雙方表示，將延續長期良好的合作情誼，共同為台灣收視體育轉播的觀眾，繼續打更佳的多元觀賽體驗。

對於兩大媒體展開跨平台體育轉播合作，球迷都相當興奮，表示是共創雙贏局面，更是球迷福氣。不過也有許多網友打趣笑說，「說好的血流成河呢？」、「終於喝了大和解咖啡」。(編輯：陳士廉)