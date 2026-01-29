愛爾達、緯來大和解！宣布共同轉播WBC、NBA賽事 球迷嗨翻

愛爾達電視與緯來電視網將共同轉播WBC和NBA賽事，被許多球迷驚呼有如世紀大和解。（圖／翻攝自臉書／愛爾達體育家族）

愛爾達電視與緯來電視網曾因NBA及世界棒球經典賽（WBC）獨家轉播權勢同水火，沒想到在NBA賽季如火如荼進行中，及今年3月即將開打的WBC之前，雙方今（29）日無預警上演大和解，正式宣布緯來也會轉播WBC，而愛爾達自NBA全明星周開始加入轉播行列。

從愛爾達電視與緯來電視網的雙方合作聲明中得知，緯來電視網取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic 2026, WBC）於今年三月舉行之47場賽事轉播權；愛爾達電視將從2/14起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA（National Basketball Association）的轉播行列。

愛爾達體育家族臉書粉專公告底下，湧入許多球迷熱烈討論，「合作共創共生很讚！」、「強強聯手」、「本來好好合作就好，這樣電視台跟球迷才是雙贏」、「謝謝你們，贏的是觀眾」。

愛爾達電視與緯來電視網合作聲明如下：

愛爾達電視與緯來電視網，展開跨平台體育轉播合作。

2026年是全球運動轉播令人期待的一年，誠摯邀請國內觀眾一起共襄盛舉。

愛爾達電視與緯來電視網共同宣布，確認緯來電視網取得2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic 2026, WBC）於今年三月舉行之47場賽事轉播權；愛爾達電視將從2/14起的明星賽周末，加入美國職業籃球聯盟NBA（National Basketball Association）的轉播行列。

雙方表示，將延續長期良好的合作情誼，共同為台灣收視體育轉播的觀眾，繼續打造更佳的多元觀賽體驗。

