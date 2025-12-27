愛爾麗再捐450萬救護車 攜手台中市守護生命第一線

【緯來新聞網】秉持「守護生命、回饋社會」的核心理念，愛爾麗醫療集團持續以實際行動投入公共安全與緊急醫療救護體系建設。26日愛爾麗醫療集團於台中市消防局第七大隊舉行救護車捐贈儀式，由集團總裁常如山親自出席，捐贈一輛價值約新台幣450萬元的高規格救護車，協助台中市消防局強化緊急救護量能，守護市民生命安全。

愛爾麗醫療集團總裁常如山、董事長劉貞華今日共同捐贈高規格救護車予台中市消防局，由消防局局長孫福佑代表受贈。（圖／愛爾麗醫療集團提供）

本次捐贈之救護車編號為「愛爾麗65號」，車體與設備全面升級，配備完整急救與生命支持系統，可即時應對各類急重症與突發事故，未來將投入第一線救護勤務，大幅提升緊急醫療反應效率與救治品質。



愛爾麗醫療集團長期關注公共醫療與社會公益，自2015年起陸續捐贈多輛救護車與復康巴士，實際支援全台各地救護體系。根據消防單位統計，集團首輛捐贈之救護車累計出勤已超過1萬6千件，成功協助數百名心肺停止患者恢復生命跡象並重返正常生活，公益成果具體而深遠。

「愛爾麗65號」的高規格救護車今日正式交付台中市消防局，未來將投入第一線緊急救護任務，為市民爭取寶貴救援時間。（圖／愛爾麗醫療集團提供）

集團總裁常如山於捐贈儀式中表示：「消防與救護人員長年站在守護生命的最前線，企業若能成為他們堅實的後盾，社會就能更安全。愛爾麗將持續以『恆愛慈善』為核心，將企業成長的力量轉化為社會向上的動能，只要社會需要，我們一定在。」



台中市消防局局長孫福佑代表受贈並致贈感謝狀，他指出，隨著城市發展與救護需求持續提升，高規格救護車的加入，將有效提升整體緊急救護效能，為市民爭取寶貴的黃金救援時間，對公共安全助益甚鉅。



愛爾麗醫療集團強調，企業的價值不僅來自專業與規模，更來自對社會的責任與承諾。未來將持續結合醫療專業與公益行動，攜手政府與社會各界，共同打造更安全、更有溫度的健康城市。

