愛爾麗捐贈中榮埔里分院救護車 提升醫療救護量能

記者范瑜／綜合報導

為縮短城鄉醫療落差，愛爾麗醫美集團旗下「愛爾麗永續公益基金會」今（29）日捐贈總價值325萬元之救護車予臺中榮民總醫院埔里分院，協助提升南投地區緊急醫療救護量能，守護偏鄉居民生命安全。

此次捐贈之救護車命名為「愛爾麗61號」，捐贈典禮現場，愛爾麗醫美集團總裁常如山在得知埔里分院目前尚缺乏具備12導程心電圖功能的救護車後，當場追加經費，全面升級車內醫療設備，以符合第一線急救需求，實際回應偏鄉醫療現場的迫切需要。

常如山表示，隨著臺灣人口快速高齡化，未來醫療量能需求將持續攀升，然而醫療人力卻面臨嚴重不足，尤其在偏鄉地區更為明顯。他對長期堅守第一線的醫護人員深感敬佩，也希望企業能在關鍵時刻成為醫療體系的後盾。

常如山強調，「取之於社會，用之於社會」不只是口號，而是他一路走來始終堅持的信念，身為軍人子弟，他從小接受「國家、責任、榮譽」的教育，深刻體認到個人成就來自國家與社會的栽培，因此認為回饋社會是企業與個人的共同責任；未來，愛爾麗永續公益基金會將持續聚焦軍警消、醫護人員及弱勢族群，並進一步將公益資源投入偏鄉、外島及山區等醫療資源相對匱乏地區，相關公益預算不設上限，期盼以實際行動拋磚引玉，帶動更多企業投入社會永續行列。

臺中榮總埔里分院院長張仁義表示，大埔里地區涵蓋埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉及仁愛鄉，人口老化情形嚴重，分院長期肩負偏鄉急重症醫療任務，但在人力與設備資源上相對不足，此次感謝愛爾麗醫美集團看見偏鄉醫療的實際需求，捐贈救護車協助第一線救護工作，未來將妥善運用這項珍貴的社會資源，持續守護偏鄉居民的即時醫療需求與健康安全。

