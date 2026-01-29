▲愛爾麗永續基金會捐贈救護車，助力臺中榮總埔里分院強化偏鄉緊急醫療量能。

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】愛爾麗永續基金會常如山永續長與愛爾麗集團董事長劉貞華，長期關注台灣緊急醫療服務與偏鄉醫療資源議題，持續以實際行動投入公益。繼多年來捐贈救護車、復康巴士與救生船等設備後，愛爾麗永續基金會再度捐贈臺中榮民總醫院埔里分院救護車1台，今日於埔里分院醫療大樓一樓舉行隆重捐贈儀式，由院長張仁義代表受贈，並回贈獎狀與救護車模型，感謝基金會與企業長期投入社會公益、守護民眾生命安全。

廣告 廣告

▲愛爾麗永續基金會捐贈救護車，助力臺中榮總埔里分院強化偏鄉緊急醫療量能。

張仁義院長代表埔里分院致詞時指出，埔里分院服務範圍涵蓋埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉及仁愛鄉等大埔里地區，屬人口高度老化區域，肩負守護偏鄉鄉親健康的重要使命。除提供一般門診、急診與住院醫療外，亦負責「清境假日醫療站」緊急醫療任務，並不定期支援地方大型活動設立緊急救護站。然而，相較都會區醫療院所，偏鄉在醫療資源、醫護人力與交通便利性上仍面臨諸多挑戰，山區路況及距離更提高救援難度，一旦遇到天然災害或大量傷患事件，黃金救援時間更顯珍貴。

▲愛爾麗永續基金會捐贈救護車，助力臺中榮總埔里分院強化偏鄉緊急醫療量能。

張仁義強調，救護車在緊急醫療體系中不僅是運送病患的重要交通工具，更是搶救生命的關鍵橋樑，承載著民眾對即時醫療的期待與希望。此次捐贈不僅大幅提升埔里分院的緊急救護量能，也為偏鄉醫療注入重要支援力量。

▲愛爾麗永續基金會捐贈救護車，助力臺中榮總埔里分院強化偏鄉緊急醫療量能。

愛爾麗永續基金會常如山永續長表示，從小所接受的教育即教導「飲水思源、回饋社會」，身為榮民子弟，更深刻體會守護生命的重要性，因此與愛爾麗集團劉貞華董事長長期攜手投入公益，持續支持社會共益。她指出，當前醫療產業正面臨人口快速老化與醫護人力嚴重不足的雙重壓力，在城鄉資源分布不均的情況下，仍堅守第一線的醫護人員尤其值得敬佩，也更需要來自社會與企業的實質支持。

常如山永續長表示，人生短暫且脆弱，基金會將持續秉持「取之於社會、用之於社會」的信念，在能力所及範圍內持續捐助軍警消、醫護人員、偏鄉、兒童及弱勢族群，公益預算不設上限，並將資源優先投入偏鄉、外島與山區等醫療資源相對匱乏地區。她也期盼透過實際行動拋磚引玉，帶動更多企業投入社會永續行列。活動現場，常如山永續長更當場加碼，除捐贈救護車外，另行致贈救護車配備「12導程心電圖儀」，進一步完備緊急救護設備，提升到院前急救品質。

臺中榮總埔里分院表示，衷心感謝愛爾麗永續基金會常如山永續長與愛爾麗集團劉貞華董事長的善行義舉，以實際行動推動公益永續與社會關懷，為偏鄉民眾生命安全提供堅實後盾。院方將珍惜這份得來不易的社會公益資源，妥善運用新添購的救護車與相關設備，持續精進緊急救護量能與品質，在關鍵時刻發揮最大效益，提高到院前急救成功率，致力守護偏鄉民眾即時生命安全，攜手縮短城鄉醫療差距。