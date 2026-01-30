愛爾麗永續基金會捐贈臺中榮總埔里分院救護車

常如山永續長、劉貞華董事長捐贈臺中榮總埔里分院救護車，由張仁義院長代表受贈。(圖：院方提供)

愛爾麗永續基金會常如山永續長與愛爾麗集團劉貞華董事長，長期關注並致力提升台灣緊急醫療服務設備，常永續長是榮民子弟，從捐贈救護車、復康巴士到救生船，對於慈善捐助、公益投入不遺餘力，此次捐贈臺中榮總埔里分院救護車一台，昨日在該院醫療大樓一樓舉行隆重捐贈儀式，由張仁義院長代表受贈，並回贈獎狀與救護車模型，感謝常永續長與劉董事長公益善行。

張仁義院長代表埔里分院感謝愛爾麗永續基金會常永續長、愛爾麗集團劉董事長的善行義舉，埔里分院服務區域為人口嚴重老化的大埔里地區鄉親(含括埔里鎮、魚池鄉、國姓鄉及仁愛鄉)，肩負守護鄉親健康的使命，除一般門、急診及住院業務外，還負責「清境假日醫療站」的緊急醫療任務，平時也須不定期支援地方大型活動設立緊急救護站。

然院方在醫療資源、醫護人力、交通便利性等各方面條件，資源皆相對不及都會區醫療院所，交通距離及路況阻礙難度尤高，倘遇天然災害或大量傷患事件之人命搶救，黃金救援時間更是刻不容緩，救護車在關鍵時刻不只是運送病患不可或缺的交通工具，更是拯救生命必要的重要橋樑，承載著緊急醫療需求民眾的健康與希望。

愛爾麗永續基金會常如山永續長表示，從小接受的教育教導我們要「飲水思源、回饋社會」；與愛爾麗集團劉貞華董事長共同長期支持社會共益，提及現今醫療產業正面臨人口快速老化，醫護人力嚴重不足時刻，在偏鄉與都市資源分布不均，仍能堅守崗位的第一線醫護人員都非常不容易值得敬佩，希望企業能在關鍵時刻成為醫療體系的堅強後盾。

人生短暫且脆弱，仍將持續秉持取之於社會、用之於社會的信念，在有能力時持續捐助軍警消、醫護、偏鄉、兒童及弱勢族群，將公益資源投入偏鄉、外島及山區等醫療資源相對匱乏地區，相關公益預算不設上限，期盼以實際行動拋磚引玉，帶動更多企業投入社會永續行列。很高興有機會幫助偏鄉地區醫療，也感謝埔里分院照顧偏鄉居民的努力與用心，常如山永續長更當場允諾除捐贈救護車外，加碼致贈救護車配備-12導程心電圖儀，提升並完備救護車緊急救護量能。