愛爾麗總裁常如山涉性侵被傳喚！檢訊後限制出境出海 集團發聲明回應

常如山。（圖／翁靖祐攝）

愛爾麗集團總裁常如山與不名女子有感情糾紛，遭到對方提告涉犯妨害性自主。檢方今（2月5日）傳喚常如山出庭，常如山也於上午10時許抵達台北地檢署複訊，在經歷約莫2小時的應訊以後才結束，檢方諭令限制出海、出境。

畢業於南台科大化工系的常如山過去曾從事化妝品銷售一職，後續成立愛爾麗診所，診所服務範圍包含醫美、產後護理、牙科、健康管理、基因檢測等。擁有「醫美教父」之稱的常如山，不僅事業成功，更是投身於公益，捐獻救護車等物資支持警消。

針對常如山被傳喚一事，愛爾麗集團聲明如下：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。

