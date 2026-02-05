愛爾麗總裁涉性侵女性未遂...媒體人楊立傑嘆各家報導「第一家撤文、第二家僅說感情糾紛」：媒體環境惡劣啊

愛爾麗集團總裁常如山被女性控妨害性自主未遂，台北地檢署今（5）日以被告身份傳喚常如山出庭。媒體人楊立傑直言，他搜尋此案報導，沒想到第一家撤文章、第二家僅提「感情糾紛」，還刊出愛爾麗聲明，「媒體環境惡劣啊！」

常如山被一名女性友人指控，涉及違反其意願、意圖妨害性自主未遂，女子不堪受辱，決定報警提告，警方蒐證後將證據資料移交檢方，台北地檢署今天上午以被告身分，傳喚常如山出庭，釐清事件發生經過。

楊立傑今日在臉書發文表示。大概半個多月前，聽聞愛爾麗總裁常如山涉嫌妨害性自主的一些細節，不過他現在不做新聞工作，也沒有看到報導，自然也沒有多留意此事發展。

楊立傑再說，今天檢方約談常如山，好奇的google 一下此案的報導，「結果第一家，撤文章了，第二家，犯罪內容幾乎是零，未提『妨害性自主』，只有『感情糾紛』，外加全文刊載愛爾麗的聲明與反擊，第三、四、五家，遮版廣告干擾到我完全看不下去。」

楊立傑嘆道，媒體環境惡劣啊。

