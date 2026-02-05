愛爾麗董座常如山涉性侵！檢訊後限制出境出海 集團：提告內容均屬不實指控

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

愛爾麗醫美集團董事長常如山遭控非禮女性，涉嫌妨害性自主，被害人向刑事局提告後，案件移送台北地檢署偵辦，北檢今（5）日以被告身分傳喚常如山出庭應訊，訊後諭令其限制出境、出海。愛爾麗集團發出聲明表示，相信司法將釐清事實，還給總裁公道。

愛爾麗醫美集團董事長常如山遭控非禮女性，涉嫌妨害性自主，北檢今（5）日以被告身分傳喚常如山出庭應訊，訊後諭令其限制出境、出海。（圖／取自臉書／愛爾麗診所）

據了解，案件發生於2025年間，常如山被指控尾隨一名剛認識的年輕女子，過程中開車緊追，雙方最後在街道旁發生拉扯。被害女子事後報警，警方調閱監視器畫面蒐證後，將案件送交檢方進一步偵辦。

常如山今日在律師與助理陪同下現身北檢，為避開媒體拍攝，從台北地院側門進入，一度誤闖未對外開放的辦公室，隨後前往法警室報到，全程未對外發言。經約1個多小時偵訊後，檢方作出限制出境、出海的處分。

常如山出身軍校，創立愛爾麗醫美集團後，事業橫跨醫美、醫療與地產開發，號稱全台最大醫美集團，，近年亦高調參與打詐宣傳活動。對於相關指控，愛爾麗集團發出聲明表示，告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，相信司法將釐清事實，還給總裁公道。

愛爾麗集團聲明：

茲就本集團常如山總裁的私人案件，愛爾麗集團特此聲明如下：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉，愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。

愛爾麗集團聲明。

◎《FTNN新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

