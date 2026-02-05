愛爾麗集團創辦人常如山涉性侵 今北檢傳喚到案出庭應訊

〔記者吳昇儒／台北報導〕愛爾麗國際醫療集團創辦人常如山因涉及一起性侵案，被害女子提出告訴。台北地檢署今日上午以被告身分傳喚常到案出庭說明。常如山在律師安排下，從台北地方法院側門進入，過程未發一語。

據悉，已婚的常如山疑似在追求心儀女子時遭拒，涉嫌於去年某日開車尾隨該名女子回家，卻趁對方開門時衝向前，動手扯掉女子的貼身衣物，過程被附近的監視器清楚拍下，女子事後對常如山提出告訴。

台北地檢署今日傳喚常如山到案出庭說明，釐清案發時的狀況；常則在律師陪同下前往應訊，戴著黑色口罩不發一語。

愛爾麗國際醫療集團創辦人常如山畢業於南台科大化工系，從化妝品銷售起家2022年起，創立愛爾麗診所，逐步擴展成為涵蓋醫美、產後護理、健康管理、牙科及基因檢測等多元領域的大健康產業集團，是國內目前最大的醫美集團之一，多年來捐贈救護車、消防物資及防疫物資，支持警消與醫護人員。

