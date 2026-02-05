愛爾麗集團創辦人常如山涉性侵 北檢今以被告身分傳喚到案

愛爾麗集團創辦人常如山(白衣)涉性侵，今日在律師(西裝)陪同下前往北檢出庭。呂志明攝



打造兩岸大型醫美帝國的愛爾麗國際醫療集團創辦人常如山，因涉及一起性侵案遭被害女子提告，台北地檢署今(2/5)日上午以被告身分傳喚到案，常如山在律師陪同下出庭應訊。

常如山一早在律師安排下，悄悄從台北地院側門進入，當他見到記者時，以小跑步快速進入，記者問他為什麼事出庭，他則左閃右閃，一句話也沒說，而一旁的律師見到記者拍照，則質疑記者不可在法院拍照，台北地檢署法警則出面表示，記者是在採訪區採訪。

據了解，已婚的常如山疑似追求一位心儀女子，無奈對方一直拒絕他的追求。去年下旬某日，常如山開車尾隨這名女子返家，趁對方開門回家時，竟然竟圖性侵，動手扯掉女子的內褲，而整個過程全被女子住家附近的監視畫面拍得一清二楚。

出身軍人家的常如山，畢業於南台科大化工系，早年從事化妝品銷售，2002年創立愛爾麗診所，逐步擴展成為涵蓋醫美、產後護理、健康管理、牙科及基因檢測等多元領域的大健康產業集團。愛爾麗以專任醫師制度及高階醫美儀器代理聞名，目前為台灣最大的醫美集團之一。

常如山熱愛自由潛水、跳傘等極限運動，展現硬漢形象，並熱心公益，多年來捐贈救護車、消防物資及防疫物資，支持警消與醫護人員。他同時也是精準的房地產投資者，專注於熱門地段商辦與店面。常如山以堅毅風格管理以女性為主的團隊，致力於構建完整的大健康產業生態鏈，堪稱台灣醫美產業的領航者。

