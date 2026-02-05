即時中心／林韋慈報導

愛爾麗醫美集團董事長常如山5日現身台北地檢署，據了解，常如山被控在去（2025）年遭1名認識女性控涉嫌妨害性自主，被害人向刑事局提告後，案件送到地檢署偵辦，檢察官以被告身分傳喚常如山出庭應訊，訊後限制出境出海。愛爾麗集團發出聲明表示，相信法律會釐清真相。





愛爾麗診所在台灣就迅速跨足醫美、醫療、地產開發，號稱全台最大醫美集團。據了解，常如山被控在2025年間，開車尾隨剛認識的1名年輕女性，雙方在街道邊發生拉扯，被害人事後向刑事局報案，辦案人員調閱監視畫面後，將案件送由台北地檢署進一步偵辦。



常如山5日在律師和助理陪同下，從北檢隔壁的地院門口快步進入，訊後限制出境出海。愛爾麗集團也在今日發出聲明，表示相信法律會釐清真相。



愛爾麗集團聲明如下：



茲就本集團常如山總裁的私人案件，愛爾麗集團特此聲明如下：

一、告訴人提告常總裁之內容均屬不實指控，與事實有所出入，總裁已委任律師全力應訴以還原真相，對於告訴人涉及不實誣指部分，將採取相對應行動。

二、常總裁自創業以來二十餘載，一路以來行善不餘遺力，愛爾麗集團領導層、幹部及員工均深知總裁為人，相信法律會釐清真相，還給總裁公道。

三、對於常總裁私人感情事務佔用公共資源乙事，代常總裁向社會大眾致歉。

愛爾麗集團仍會秉持回饋社會之立場，持續投入社會公益事務，望大眾能與愛爾麗共同支持無私貢獻社會之警消夥伴，已祈社會能分享更多良善。







《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110

原文出處：快新聞／愛爾麗集團發聲明澄清！常如山案「將訴諸法律還公道」

