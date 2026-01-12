愛牌出事！賈永婕巡櫃101鬼塚虎「不小心瘋買」 業者曝內幕

記者蔣季容／台北報導

台北101購物中心日系運動品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」近日爆發櫃姐歧視越南移工爭議，董事長賈永婕第一時間表示將進一步了解，今（12）日下午二度透過社群平台發聲回應，強調將會認真檢討，也透露自己今日有到櫃位巡視，由於鬼塚虎是她的愛牌，今日巡櫃時也不小心買瘋了。

賈永婕在臉書指出，這次鬼塚虎的事件，對她來說是一個很重要的提醒。對101、對品牌、對每一位銷售員都是。服務業最基本的就是一視同仁，耐心、笑容、親切語氣、熱忱、同理心，缺一不可。

賈永婕說，謝謝網友們願意告訴她這件事，讓他們可以誠實面對、認真檢討，未來也會更嚴格要求服務品質。並歡迎大家常常來101逛街，不一定要買東西，來走走、來玩玩都好。有任何問題，都可以寫到的客服信箱，「我們一定會認真處理！」

賈永婕也暖心喊話當事櫃姐，「那位Sales妹妹我不認識你，但我想你一定還很年輕。希望你能調整腳步、重新出發，未來業績高、獎金高。」她也透露，鬼塚虎是她的愛牌，「好穿、好潮，請大家繼續支持，也一起來監督他們。我剛剛去巡櫃又忍不住買瘋了！」並貼出自己穿著鬼塚虎鞋子的照片。

對此，鬼塚虎表示，賈永婕今日確實有到101櫃位消費，不過買了什麼、消費多少金額以及與員工的談話內容皆不方便透露。而今日上午鬼塚虎也發布聲明指出，已即刻啟動內部調查程序，並已先行將涉事員工停職，配合相關調查作業。倘若經查證相關行為屬實，將依公司規範與相關法令，採取最嚴正之處分措施，包含解僱在內，絕不寬貸。

鬼塚虎強調，同時也將全面檢視並強化內部管理機制，進一步加強員工教育訓練與服務規範宣導，以防止類似情事再次發生，確保消費者權益與品牌信譽。

