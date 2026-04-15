愛犬咬傷住戶 飼主始終不認罪法官處拘役10天不給緩刑

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狗狗咬傷住戶飼主不認罪，法官判飼主10天拘役不給緩刑。（圖：司法院網站）

新竹張姓女子未將愛犬牽繩或戴口罩，在等電梯時狗狗突然撲向走出電梯的陳姓女子，導致被害人腹部撕裂傷。不過狗主人張姓女子在庭訊時辯稱狗狗只有嘴巴碰到被害人衣服，並沒有撲咬，被害人傷勢不是狗狗所造成。但法官並不採信狗主人說詞，除了依過失傷害罪名將狗主人判處拘役10天外，也宣告不予緩刑。

判決書中指出，去年3月5日中午張姓女子帶飼養的黑狗，在大樓地下室3樓等電梯，本應注意帶領具攻擊性寵物狗出入公共場所時，除了須由成年人伴同外，並以長度不超過1.5公尺繩鍊牽引，尚應配戴不影響散熱透氣口罩作為防護措施，以防止侵害他人身體。但張姓女子竟疏於注意，未讓狗狗戴口罩。

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被害人陳姓女子從電梯內走出時，黑狗即撲向陳姓女子，並以前肢碰觸腹部，致陳姓女子上腹壁撕裂傷。

法官審酌張姓女子身為飼主，本應注意對所飼養犬隻予以適當管束並使用防護工具，以免無故傷害他人，竟疏未注意，致其飼養犬隻撲向被害人成傷，所為實屬不該，且事後矢口否認犯行，因被害人無意願調解，而未能達成和解。

辯護人雖請求法官給了狗主人張姓女子緩刑，但法官認為，張姓女子從檢警偵查到院方審理期間，對於其自身犯行始終爭執不斷，不願坦白面對，足見其未反省，難認無再犯之虞，因此駁回辯護人請求，將張姓女子依過失傷害罪名判處拘役10日，且不予緩刑。（彭清仁報導）

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