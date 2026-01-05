愛犬意外墜樓！飼主棄養慘了 重罰12萬終身禁養犬貓

臘腸犬抵達動物醫院時，精神委靡。（圖／翻攝畫面）





新北市新莊一名邱姓飼主，近期剛搬到新處，日前將飼養的臘腸犬留在新家中，導致犬隻從3樓欄杆縫隙處墜落1樓，當場痛苦哀嚎，樓下住戶聽聞後立即通報動保處到場處置，而邱姓飼主在治療過程中，卻不聞不問，後續動保處認定他已構成棄養行為，後續不僅依《動保法》、《動物傳染病防治條例》重罰他新台幣12萬8千元，還需接受3小時動保教育課程，並列入黑名單，終身不得飼養犬貓。

臘腸犬被單獨留置的住家，陽台欄杆縫隙大有墜樓風險。（圖／翻攝畫面）

新北市動保處指出，邱姓飼主日前搬遷至新住處，將臘腸犬獨留於尚未熟悉且未設防護措施的環境中，犬隻自3樓陽台欄杆縫隙墜落至1樓，當場痛苦哀嚎，動保處接獲樓下住戶通報，到場處置將犬隻帶回救治，發現有骨盆骨折等傷勢，傷勢嚴重恐有癱瘓之虞。

新北動保處緊急移送犬隻。（圖／翻攝畫面）

新北動保處表示，當下第一時間便通知邱姓飼主到場，說明犬隻傷勢及後續醫療照顧需求，但邱姓飼主並未即時到院探視或妥善安排後續照護事宜，經多日聯繫與查證，仍未見履行基本照護責任。

動物醫院緊急醫療犬隻。（圖／翻攝畫面）

動保處認定，飼主對受傷犬隻未盡應有照護義務，已構成棄養行為，經新莊分局福營派出所員警通知飼主到案說明後，動保處依據相關事證，認定飼主違反多項動物保護及相關法規。

邱姓飼主違反《動物保護法》第5條第2項」未提供動物安全之生活環境」、同法第5條第3項「棄養動物」；另查有未依規定辦理寵物登記、未完成絕育或申報繁殖管理，以及未依《動物傳染病防治條例》完成狂犬病預防注射等情事，重罰他新台幣12萬8千元，還需接受3小時動保教育課程，並列入黑名單，終身不得飼養犬貓。

經過治療後，臘腸犬情緒較為穩定。（圖／翻攝畫面）

