愛犬慘死釀復仇！ 苗栗女縱火燒工寮反遭前男友「撞翻下邊坡」

苗栗女子懷疑愛犬遭毒殺前往前男友工寮縱火，反遭追撞，連人帶車滾下邊坡。（翻攝畫面）

苗栗縣銅鑼鄉10日晚間發生一起極度戲劇化的情侶報復事件。52歲郭姓男子與40歲邱姓女子分手後，女方懷疑愛犬遭前男友毒殺，憤而前往對方工寮縱火；郭男不甘示弱，隨即開車追撞邱女座車，導致邱女連人帶車翻落3公尺深邊坡受困。警方調查後，依殺人未遂、公共危險等罪嫌將兩造移送法辦。

據警方調查，邱女因不滿飼養的米克斯犬無故暴斃，強烈懷疑是遭前男友郭男故意毒害，10日晚間19時許前往郭男位於興隆村的工寮縱火，火勢迅速蔓延，燒毀現場的貨櫃屋及一部機車。

廣告 廣告

郭男得知工寮起火後火速趕往查看，中途與邱女駕車擦身而過，隨即掉頭尾隨追逐。雙方在一處狹窄、偏僻的下坡轉彎處發生衝突，郭男疑似情緒失控，從後方蓄意強力撞擊邱女車輛，巨大的撞擊力道導致邱女車輛失控，翻落約3公尺深的邊坡。

消防隊接獲報案後，立即趕往現場救出受困於車內的邱女。所幸邱女意識清楚，僅手部脫臼及全身多處擦傷，送醫後無生命危險。

警方於現場查獲兩造，並對郭男實施快篩，發現其尿液對安非他命呈陽性反應，疑似毒駕。最後邱女涉嫌縱火燒毀工寮，依公共危險罪嫌移送，而郭男因蓄意追撞導致車輛墜坡，依殺人未遂、公共危險等罪嫌移送，毒品反應部分則待採尿檢驗確認後，另行移送偵辦。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。

★《鏡新聞》關心您：珍惜生命拒絕毒品，健康無價不容毒噬。

★《鏡新聞》關心您：遠離家庭暴力，可通報全國保護專線113。





更多《鏡新聞》報導

3男辯「心情不好」加料惡搞10家麻油雞 法官不信全送收押禁見

新莊男不滿女友提分手 深夜擲「高空煙火炸大門」走廊慘況曝

半夜爬牆勒昏前女友「遭父大義滅親」 恐怖情人刑期出爐