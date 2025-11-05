愛犬擋門救回輕生主人！他賣法拉利創立收容所：用餘生守護被傷害過的狗

國際中心／唐家興報導

在日本靜岡，一段「愛犬擋門救回輕生主人」的真實故事，正感動全球。54歲的企業家齋藤宏隆（Hirotaka Saito），曾開著法拉利、擁有人人稱羨的事業與生活，卻在公司財務崩盤後跌入人生最黑暗的谷底。在他萌生輕生念頭、準備離家那一刻，一隻 70 公斤的大狗用身體死命擋住門口，把他從絕境裡硬生生拉回來。而齋藤也在那天決定：自己必須做點什麼來回報牠。

Wansfree：為「被貼上標籤的動物」重新開一扇窗

齋藤回憶自己被救回的瞬間，語氣至今仍帶著顫抖：「牠救了我，我從那刻起知道，我得用一生回報牠們。」於是，他做了許多人不敢做的事：他關掉經營多年的公司、 賣掉最心愛的法拉利、 以全部資金成立「Wansfree 犬舍」。

齋藤宏隆以全部資金成立「Wansfree 犬舍」。（圖／翻攝自Instagram @wansfree）

這間收容所，不收外界口中的「乖狗」、「好領養的狗」，反而專門收進那些被虐待、被遺棄、被貼上「攻擊性」、「問題犬」標籤，而瀕臨被安樂死的生命。

「牠們不是壞，只是傷得太重。」齋藤說。

Wansfree 寵物收容所，不收外界口中的「乖狗」，反而專門收進那些被虐待、被遺棄，被貼上「攻擊性」、「問題犬」標籤的狗。（圖／翻攝自Instagram @wansfree）

從大老闆到「全職照護者」：每天與40隻狗、8隻貓一起生活

Wansfree 現在收容 40 隻狗與 8 隻貓，所有動物都能自由活動，不戴項圈、不被鐵鍊束縛。齋藤每天親自餵食、清潔、陪伴，耐心地和牠們建立信任。他坦承自己常被咬，但從未退縮：「牠們只是害怕，我得讓牠們知道世界還值得相信。」有人嘲笑他瘋了，他卻真心回答：「但我這輩子第一次這麼快樂。」

Wansfree 現在收容 40 隻狗與 8 隻貓，所有動物都能自由活動。（圖／翻攝自Instagram @wansfree）

救牠們，也救回了自己

回望過去的12年，齋藤的人生因一隻狗得救，而他也把這份救贖變成更多生命的出口。他計畫在 2028 年前將 Wansfree 擴大到收容 300 隻動物，更希望將「保護問題犬，而不是安樂死」的理念推向世界。他說：

「殺掉牠們很容易，但我們必須讓這種文化成為歷史。世界正在改變，地球需要愛。」

齋藤宏隆坦承自己常被咬，但從未退縮：「牠們只是害怕，我得讓牠們知道世界還值得相信。」（圖／翻攝自Instagram @wansfree）

「當你也卡住了」：故事留給世人的一句話

這不只是救狗的故事，而是一個人找回自己價值的過程。齋藤用他的經歷提醒每一個在黑暗中掙扎的人：也

許救你的不一定是一隻狗，但這個世界上，的確會有某個生命、某段關係、某道光，正在等著你。

愛犬把齋藤宏隆硬生生從絕望拉了回來。而齋藤宏隆的人生，也從那一刻起被徹底改寫。（圖／翻攝自Instagram @wansfree）

那一天，它可能會像那隻大狗一樣：用最溫柔、最倔強的方式，把你從深淵拉回來。

看到這些被遺棄的狗，開心的模樣，齋藤宏隆認為他所做的一切都值得了。（圖／翻攝自Instagram @wansfree）

到Wansfree 犬舍了解更多內容：

