愛犬死亡情緒失控？85歲「黛薇夫人」涉痛毆經紀人遭函送

前印尼第一夫人、如今活躍於日本藝綜圈的名媛「黛薇夫人」（デヴィ・スカルノ）傳出遭日本警視廳函送檢方，原因是她疑似因愛犬死亡與動物醫院發生爭執，她的一名女經紀人試圖調解時遭到黛薇夫人毆打，導致受傷。

「 黛薇 夫人」涉嫌毆打經紀人遭函送。（圖／NNN）

根據調查人員透露，現年85歲的黛薇夫人於2025年10月在東京澀谷區一間動物醫院，涉嫌對女性經紀人拳打腳踢，造成對方受傷。該名女性經紀人傷勢需要兩週時間痊癒，事後已從黛薇夫人的公司離職。

事發經過顯示，當時黛薇夫人的愛犬身體不適，該名女性經紀人先行帶狗前往動物醫院就診。然而愛犬不幸死亡，趕到醫院的黛薇夫人開始向醫護人員抱怨。當女性經紀人試圖從中調解時，黛薇夫人便對她施以暴力。

廣告 廣告

警方調查指出，黛薇夫人當時處於酒醉狀態。在警視廳的自願調查中，黛薇夫人否認曾造成經紀人受傷。

這起事件發生在黛薇夫人擔任「12和平黨」代表期間，據日本電視台報導，該政黨現已解散。

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

川普稱與北約達協議獲「永久使用權」！丹麥、格陵蘭：主權是紅線

卡尼演說嗆美獲滿堂彩！川普怒撤加拿大和平理事會邀請

還欠42億不還！川普落實「脫鉤」 美國正式退出世衛組織